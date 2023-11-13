Türk bayraklı Mona Lisa

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Johannes Vermeer’in ‘İnci Küpeli Kız’ını kullandığı tabloya “Sanatın gerçek rockstarı”, Andy Warhol’un Marilyn Monroe’suna ‘Sanatın en ünlü ikonu’, Rene Maigret’nin ‘Adamın Oğlu’ tablosuna “Gerçek lüks doğadan gelir”, Salvador Dali’nin kendi fotoğrafını kullandığı çalışmasına “Ünlü olduğumda uyandırın” gibi yorumlar yazarak pop art ile sokak sanatını harmanladığı çalışmalarıyla tanınıyor.









UZAYDA SERGİLEDİ

Dünyada en çok ses getiren performansı ise Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde sanatçının en ünlü tablosu Mona Lisa’yı yorumladığı tablosunu uzaya göndermek oldu.

2019 yılında yapılan törende tablo dünyanın 33.4 km üzerinde yaklaşık bir buçuk saat boyunca sergilenmişti.

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Jisbar’ın İstanbul’un ilham kaynağı olduğu toplam 20 eser ve 40 adet orijinal baskı eserden oluşan ‘Jisbar İstanbul’da’ sergisi geçen haftaNişantaşı’ndaki Kalyon Kültür Taş Konak’ta açıldı.









Bu sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi ve İstanbul’a özel olarak uzaya gönderdiği ünlü çalışmasının bir versiyonunu Mona Lisa tablosundaki Lisa del Giocondo’ya Türk bayrağı giydirerek çizmiş.

MotoGP Dünya Şampiyonu olan Fabio Quartararo, WeatherTech SportsCar Racing şampiyonu Pipo Derani ve ünlü Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna gibi isimler onuruna yarış arabası ile kask üzerine eserler çalışan Jisbar, sergisinin 7 Kasım Salı günü gerçekleştirilen açılışında yine kask üzerine canlı performans sergiledi. Sanatçının üzerinde çalıştığı iki Vespa ve kasklar da özel bir salonda sergileniyor. Bu bölümde sanat eserlerine dokunmayınız uyarısı yerine, motorların üzerinde fotoğraf çektirebilirsiniz tavsiyesiyle karşılaşırsanız şaşırmayın.

‘Jisbar İstanbul’da’ sergisi 14 Şubat 2024 tarihine kadar görülebilir.



GEÇMİŞTEN DEVRALDIĞI MİRASI YAŞATIYOR



2020 yılından itibaren Kalyon Kültür’e ev sahipliği yapan Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerindeki Taş Konak geçmişten aldığı mirası bir anlamda geleceğe taşıyor.

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Taş Konak, II. Abdülhamit tarafından 1889 yılında yaptırılarak devlet adamı Mehmet Raif Paşa’ya tahsis edilmiş. Taş Konak, Mehmet Raif Paşa, Servet Hanım ve kızları şair İhsan Raif Hanım’a farklı dönemlerde ev sahipliği yaptı. Türk Sanat Müziği’nin önemli klasikleri arasında yer alan ‘Kimseye Etmem Şikâyet’ adlı şiirin yazarı İhsan Raif Hanım’ın deyimiyle Taş Konak, şiirin, musikinin, sanatın beslendiği bir mekândır.

1929 yılından itibaren konağa Mardin ailesi yerleşir ve Betül Mardin ile kardeşi Arif Mardin bir süre burada yaşar.

Yakın zamana kadar Şişli Kaymakamlığı olarak hizmet veren bina Kalyon Kültür tarafından 2019’da kiralanarak kültür merkezine dönüştürüldü.

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Sergilerin dışında çeşitli atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapan Taş Konak, bahçesindeki kafesiyle de gençlerin buluşma noktası haline geldi. Bina günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslendiği, genç bir toplumsal buluşma mekânı.