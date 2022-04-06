Osman Hamdi Bey’in artık kendine ait bir odası var

Türk resminin ve arkeolojisinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in nihayet bir odası oldu.
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni, bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kuran Osman Hamdi Bey’e ait özel bölüm, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde açıldı.
Okulun 140’ıncı kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen sergi, müzenin üçüncü katında ve artık kalıcı olacak.
Müze envanterindeki bütün Osman Hamdi eserlerinin ve eşyasının sergilendiği bu bölümün küratörlüğünü Prof. Dr. Zeynep İnankur üstlenmiş.
Dolayısıyla şimdiye kadar açılmış en kapsamlı Osman Hamdi sergisi bu.
Salonun hemen girişinde sanatçı Yervant Osgan’dan İhsan Özsoy’un kopyaladığı mermerden bir Osman Hamdi büstü karşılıyor ziyaretçileri. Türk arkeolojisinin ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin de kurucusu olan Osman Hamdi’nin bu yönünü de hatırlatıyor büst.
Kendisini ve mekânları resimlerinde model olarak nasıl kullandığını gösteren fotoğraflarıyla yan yana sergileniyor eserleri. Resimlerinin sırrına vâkıf kılıyor bu da izleyiciyi.
Osman Hamdi Bey’in çok az görülen beratları, diplomaları, madalyaları ve paletleri de yer alıyor sergide.
Portre, manzara ve oryantalist yapıtlar olarak üç bölüme ayrılan sergide, ‘Mimozalı Kadın’ gibi ikonik resimlerinin dışında az bilinen manzara resimleri dikkat çekici. Yaklaşık yirmi yılı aşkın süredir sergilenmeyen tabloları yeniden sanatseverlerle buluşmuş oldu.
MSGSÜ öğrencilerinin Fındıklı’da merdivenlere yaptıkları ‘Mimozalı Kadın’ tablosunun duvarda orijinalini görmek gerçekten heyecan verici.
Umarım ileride, şu anda Pera Müzesi’nde sergilenen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ gibi önemli tabloları da bu salona misafir olarak gelir ve diğerleriyle aynı çatı altında buluşur.
Tamamen size ve eserlerinize ait büyük bir müze yakışırdı ama bunun için de müteşekkiriz başta MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve ekibine.
Odanıza hoş geldiniz Osman Hamdi Bey.
TÜRK SANATININ HAFIZASI
Koleksiyonunda bulunan 12 bini aşkın eserle ‘Türk sanatının hafızası’ konumundaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 10 yılın ardından geçen aralık ayında Tophane’deki yeni binasında açılmıştı.
Açılış sergisi olan ve 1937’de kurulan müzenin eski mêkanındaki ilk sergiye atıfta bulunan ‘Serginin Sergisi II’ halen devam ediyor. Emre Arolat’ın imzasını taşıyan müzedeki bu serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp üstlenmişti.
Resim tarihimizin başlangıcından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar sanatçılarımızın eserlerini burada görebilirsiniz.
Müzenin koleksiyonunun önemli bir bölümünün sergileneceği ve dört kata yayılacak büyük açılış, eylül ayında gerçekleştirilecek.
İstanbul Modern’in de açılmasıyla Galataport projesinin cazibe merkezi, müzeler bölgesi olacak.
BEŞİKTAŞ’IN GENÇLERİ SANAT İZLEYİCİSİ
BEŞİKTAŞ Akaretler’deki Sıraevler’de düzenlenen ‘Artweeks Akaretler’in altıncısı geçen hafta başladı ve 10 Nisan’a kadar devam ediyor. ‘Bilgili Sanat’ ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği etkinliğe katılan galeri sayısı ve popülaritesi her geçen yıl artıyor.
Dikkatimi çeken ve konuştuğum galeri sahiplerinin de söylediği gibi burasının diğer sanat fuarlarından farkı, ziyaretçilerinin çoğunluğunu gençlerin oluşturması.
Bunda Beşiktaş’ın öğrenci semti olmasının ve serginin ücretsiz gezilebilmesinin de etkisi vardır mutlaka ama günlerden pazartesi olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık vardı galerilerde.
‘Artweeks Akaretler’de bu yıl, artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi, Bilsart ve Öktem Aykut ile Milliyet Sanat 50’nci yıl sergileri yer alıyor. Özel koleksiyon sergilerinde ise Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili ile Yıldız Holding var.
NFT’SİZ OLMAZ
FUAR olur da son dönemin en moda dijital sanat pazarı diyebileceğimiz NFT olmaz mı? Kuruluşunu geçen ocak ayında Beyoğlu Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirdiği sergi ve partiyle duyuran NFT platformu Carny.io, Akaretler 32 Numara’da yerini almış.
Platform, Türkiye’den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılarla buluşturmayı, uluslararası sanatçı ve galerileri de Türkiye’deki platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.
Carny’nin bünyesindeki sanatçılar arasında Halil Altındere, Ayşegül Altunay, Volkan Aslan, Ali Elmacı, Gökçe Erhan, Murat Germen, Esra Gülmen, Onur Gülfidan, Yonca Karakaş, Olcay Kuş, Mehmet & Kazım, Emre Namyeter, Hasan Pehlevan, M.K. Perker, Ahmet Rüstem, Özgür Saçan, Sergen Şehitoğlu, Ayşe Gül Süter, İrem Tok, Kağan Toros, Sencer Vardarman ve Onur Mansız bulunuyor.
Halil Altındere’nin NFT için özel olarak ürettiği üç yeni videosu sergileniyor özel bir bölümde.
Bunlar, robot bir köpeğin Perşembe Pazarı’ndan Haliç Metro Köprüsü’ne kadar kovaladığı bir adamı gösteren ‘Robot Spot in Istanbul Streets’, ‘Dancing Coin Man’ ve ‘The Splash’ adını verdiği videoları.
Osman Hamdi Bey’in artık kendine ait bir odası var
Türk resminin ve arkeolojisinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in nihayet bir odası oldu.
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni, bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kuran Osman Hamdi Bey’e ait özel bölüm, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde açıldı.
Okulun 140’ıncı kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen sergi, müzenin üçüncü katında ve artık kalıcı olacak.
Müze envanterindeki bütün Osman Hamdi eserlerinin ve eşyasının sergilendiği bu bölümün küratörlüğünü Prof. Dr. Zeynep İnankur üstlenmiş.
Dolayısıyla şimdiye kadar açılmış en kapsamlı Osman Hamdi sergisi bu.
Salonun hemen girişinde sanatçı Yervant Osgan’dan İhsan Özsoy’un kopyaladığı mermerden bir Osman Hamdi büstü karşılıyor ziyaretçileri. Türk arkeolojisinin ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin de kurucusu olan Osman Hamdi’nin bu yönünü de hatırlatıyor büst.
Kendisini ve mekânları resimlerinde model olarak nasıl kullandığını gösteren fotoğraflarıyla yan yana sergileniyor eserleri. Resimlerinin sırrına vâkıf kılıyor bu da izleyiciyi.
Osman Hamdi Bey’in çok az görülen beratları, diplomaları, madalyaları ve paletleri de yer alıyor sergide.
Portre, manzara ve oryantalist yapıtlar olarak üç bölüme ayrılan sergide, ‘Mimozalı Kadın’ gibi ikonik resimlerinin dışında az bilinen manzara resimleri dikkat çekici. Yaklaşık yirmi yılı aşkın süredir sergilenmeyen tabloları yeniden sanatseverlerle buluşmuş oldu.
MSGSÜ öğrencilerinin Fındıklı’da merdivenlere yaptıkları ‘Mimozalı Kadın’ tablosunun duvarda orijinalini görmek gerçekten heyecan verici.
Umarım ileride, şu anda Pera Müzesi’nde sergilenen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ gibi önemli tabloları da bu salona misafir olarak gelir ve diğerleriyle aynı çatı altında buluşur.
Tamamen size ve eserlerinize ait büyük bir müze yakışırdı ama bunun için de müteşekkiriz başta MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve ekibine.
Odanıza hoş geldiniz Osman Hamdi Bey.
TÜRK SANATININ HAFIZASI
Koleksiyonunda bulunan 12 bini aşkın eserle ‘Türk sanatının hafızası’ konumundaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 10 yılın ardından geçen aralık ayında Tophane’deki yeni binasında açılmıştı.
Açılış sergisi olan ve 1937’de kurulan müzenin eski mêkanındaki ilk sergiye atıfta bulunan ‘Serginin Sergisi II’ halen devam ediyor. Emre Arolat’ın imzasını taşıyan müzedeki bu serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp üstlenmişti.
Resim tarihimizin başlangıcından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar sanatçılarımızın eserlerini burada görebilirsiniz.
Müzenin koleksiyonunun önemli bir bölümünün sergileneceği ve dört kata yayılacak büyük açılış, eylül ayında gerçekleştirilecek.
İstanbul Modern’in de açılmasıyla Galataport projesinin cazibe merkezi, müzeler bölgesi olacak.
BEŞİKTAŞ’IN GENÇLERİ SANAT İZLEYİCİSİ
BEŞİKTAŞ Akaretler’deki Sıraevler’de düzenlenen ‘Artweeks Akaretler’in altıncısı geçen hafta başladı ve 10 Nisan’a kadar devam ediyor. ‘Bilgili Sanat’ ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği etkinliğe katılan galeri sayısı ve popülaritesi her geçen yıl artıyor.
Dikkatimi çeken ve konuştuğum galeri sahiplerinin de söylediği gibi burasının diğer sanat fuarlarından farkı, ziyaretçilerinin çoğunluğunu gençlerin oluşturması.
Bunda Beşiktaş’ın öğrenci semti olmasının ve serginin ücretsiz gezilebilmesinin de etkisi vardır mutlaka ama günlerden pazartesi olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık vardı galerilerde.
‘Artweeks Akaretler’de bu yıl, artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi, Bilsart ve Öktem Aykut ile Milliyet Sanat 50’nci yıl sergileri yer alıyor. Özel koleksiyon sergilerinde ise Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili ile Yıldız Holding var.
NFT’SİZ OLMAZ
FUAR olur da son dönemin en moda dijital sanat pazarı diyebileceğimiz NFT olmaz mı? Kuruluşunu geçen ocak ayında Beyoğlu Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirdiği sergi ve partiyle duyuran NFT platformu Carny.io, Akaretler 32 Numara’da yerini almış.
Platform, Türkiye’den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılarla buluşturmayı, uluslararası sanatçı ve galerileri de Türkiye’deki platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.
Carny’nin bünyesindeki sanatçılar arasında Halil Altındere, Ayşegül Altunay, Volkan Aslan, Ali Elmacı, Gökçe Erhan, Murat Germen, Esra Gülmen, Onur Gülfidan, Yonca Karakaş, Olcay Kuş, Mehmet & Kazım, Emre Namyeter, Hasan Pehlevan, M.K. Perker, Ahmet Rüstem, Özgür Saçan, Sergen Şehitoğlu, Ayşe Gül Süter, İrem Tok, Kağan Toros, Sencer Vardarman ve Onur Mansız bulunuyor.
Halil Altındere’nin NFT için özel olarak ürettiği üç yeni videosu sergileniyor özel bir bölümde.
Bunlar, robot bir köpeğin Perşembe Pazarı’ndan Haliç Metro Köprüsü’ne kadar kovaladığı bir adamı gösteren ‘Robot Spot in Istanbul Streets’, ‘Dancing Coin Man’ ve ‘The Splash’ adını verdiği videoları.