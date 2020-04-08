Hürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyor

Korona süreci bize şunu öğretti:
Her gün yeni sorular doğuyor. Her gün bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Her gün yeni durumlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni bilgiler geliyor.
Çok dinamik bir süreç bu... Çok da kısa olmayacak bir süreç...
*
İşte bu nedenle HÜRRİYET BİLİM KURULU’nu oluşturduk. Çok kıymetli hocalarımız, halkımızı aydınlatma amaçlı bu çalışmaya büyük bir özveriyle katılıyorlar.
*
İşte HÜRRİYET BİLİM KURULU’nda yer alan hocalarımız:
*
- PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü)
*
- PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)
*
- PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü)
*
- PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı)
*
- PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist)
*
- PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Yoğun Bakım Bölümü)
*
- PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü)
*
Birbirinden kıymetli hocalarımız, Hürriyet okurlarından gelecek her türlü soruyu yanıtlamaya hazırlar.
Sorularınızı “hurriyetbilim@hurriyet.com.tr” adresine gönderebilirsiniz.
‘BOYAMA EKİ’ DENİLİNCE ‘TAMAM, BUDUR’ DEDİM
Bizzat şahidim: Bundan beş-altı yıl önce, çevremdeki birçok kişinin elinde bir boyama kitabı vardı. Almışlar ellerine renkli kalemler, şahane desenleri münasip renklerle boyuyorlardı.
*
“Ne yapıyorsunuz böyle? Bu da nereden çıktı?” diye sorunca...
Birbirinden farklı yanıtlar aldım.
*
- “Acayip sükûnet hissi veriyor bana” diyen de oluyordu, “Yaratıcılığımı geliştiriyor” diyen de...
- “Huzurlu ve güvende hissediyorum kendimi” diyen de oluyordu, “Konsantrasyonumu arttırıyor” diyen de...
- “Tüm yorgunluğumu alıyor” diyen de oluyordu, “Dikkatimi bir noktada toplamak çok iyi geliyor” diyen de...
*
Düşünün: Dışarıda mevsim bahar, gezip dolaşanlar var, arabaya atlayıp Ege’ye inmek mümkün, evlere kapanmak diye bir zorunluluk söz konusu bile değil... Ve birçok kişi, çekilip bir kenara kendilerini boyamaya vermiş!
*
Korona nedeniyle evlere kapandığımız ve psikolojimizin yerlerde süründüğü şu günlerde...
“Okurlarımıza Hürriyet’le birlikte boyama eki verelim” önerisini işittiğim anda “Tamam! İşte budur!” dedim.
Çünkü tam da bugünlerde bu boyama ekinin hepimize meditasyon gibi geleceğinden kuşkum yoktu.
KORONANIN PEŞİNDE SOLUKSUZ BİR MESAİ
Meltem Özgenç, 20 yıllık deneyimli bir muhabir. 12 yıldır Hürriyet’te çalışıyor. Görev alanının en başında Sağlık Bakanlığı var.
*
Koronayla birlikte soluksuz bir mesaiye geçti Meltem...
Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip ediyor, Bilim Kurulu üyeleriyle sosyal mesafeyi koruyarak çok sıkı temas içinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bazen geceye sarkan basın toplantılarını izliyor.
*
Koronanın peşinde soluksuz bir mesai... Yaptığı tam olarak bu Meltem’in.
TERK EDİLMİŞ OFİS HÜZNÜ
Hepimiz evlere çekildik.
Ofislerimizi terk ettik.
*
Geçenlerde fotoğraf servisimizin başında bulunan arkadaşımız Levent Kulu, Hürriyet Yazıişleri ofislerine gidip...
Korona nedeniyle terk ettiğimiz ofislerimizin fotoğraflarını çekmiş.
*
Şöyle bir bakınca fotoğraflara...
- Biz bir hüzünlenelim, bir mahzunlaşalım, bir derinlere dalalım...
- Bir dokunaklı gelsin bize bu fotoğraflar.
- Bir tuhaf hissedelim kendimizi...
Sormayın!
*
Hüznün çok çeşidi var, biliyoruz.
Ama bir de “terk edilmiş ofis hüznü” diye bir hüzün varmış, bunu anlamış olduk.
Hürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyor
Korona süreci bize şunu öğretti:
Her gün yeni sorular doğuyor. Her gün bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Her gün yeni durumlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni bilgiler geliyor.
Çok dinamik bir süreç bu... Çok da kısa olmayacak bir süreç...
*
İşte bu nedenle HÜRRİYET BİLİM KURULU’nu oluşturduk. Çok kıymetli hocalarımız, halkımızı aydınlatma amaçlı bu çalışmaya büyük bir özveriyle katılıyorlar.
*
İşte HÜRRİYET BİLİM KURULU’nda yer alan hocalarımız:
*
- PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü)
*
- PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)
*
- PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü)
*
- PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı)
*
- PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist)
*
- PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Yoğun Bakım Bölümü)
*
- PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü)
*
Birbirinden kıymetli hocalarımız, Hürriyet okurlarından gelecek her türlü soruyu yanıtlamaya hazırlar.
Sorularınızı “hurriyetbilim@hurriyet.com.tr” adresine gönderebilirsiniz.
‘BOYAMA EKİ’ DENİLİNCE ‘TAMAM, BUDUR’ DEDİM
Bizzat şahidim: Bundan beş-altı yıl önce, çevremdeki birçok kişinin elinde bir boyama kitabı vardı. Almışlar ellerine renkli kalemler, şahane desenleri münasip renklerle boyuyorlardı.
*
“Ne yapıyorsunuz böyle? Bu da nereden çıktı?” diye sorunca...
Birbirinden farklı yanıtlar aldım.
*
- “Acayip sükûnet hissi veriyor bana” diyen de oluyordu, “Yaratıcılığımı geliştiriyor” diyen de...
- “Huzurlu ve güvende hissediyorum kendimi” diyen de oluyordu, “Konsantrasyonumu arttırıyor” diyen de...
- “Tüm yorgunluğumu alıyor” diyen de oluyordu, “Dikkatimi bir noktada toplamak çok iyi geliyor” diyen de...
*
Düşünün: Dışarıda mevsim bahar, gezip dolaşanlar var, arabaya atlayıp Ege’ye inmek mümkün, evlere kapanmak diye bir zorunluluk söz konusu bile değil... Ve birçok kişi, çekilip bir kenara kendilerini boyamaya vermiş!
*
Korona nedeniyle evlere kapandığımız ve psikolojimizin yerlerde süründüğü şu günlerde...
“Okurlarımıza Hürriyet’le birlikte boyama eki verelim” önerisini işittiğim anda “Tamam! İşte budur!” dedim.
Çünkü tam da bugünlerde bu boyama ekinin hepimize meditasyon gibi geleceğinden kuşkum yoktu.
KORONANIN PEŞİNDE SOLUKSUZ BİR MESAİ
Meltem Özgenç, 20 yıllık deneyimli bir muhabir. 12 yıldır Hürriyet’te çalışıyor. Görev alanının en başında Sağlık Bakanlığı var.
*
Koronayla birlikte soluksuz bir mesaiye geçti Meltem...
Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip ediyor, Bilim Kurulu üyeleriyle sosyal mesafeyi koruyarak çok sıkı temas içinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bazen geceye sarkan basın toplantılarını izliyor.
*
Koronanın peşinde soluksuz bir mesai... Yaptığı tam olarak bu Meltem’in.
TERK EDİLMİŞ OFİS HÜZNÜ
Hepimiz evlere çekildik.
Ofislerimizi terk ettik.
*
Geçenlerde fotoğraf servisimizin başında bulunan arkadaşımız Levent Kulu, Hürriyet Yazıişleri ofislerine gidip...
Korona nedeniyle terk ettiğimiz ofislerimizin fotoğraflarını çekmiş.
*
Şöyle bir bakınca fotoğraflara...
- Biz bir hüzünlenelim, bir mahzunlaşalım, bir derinlere dalalım...
- Bir dokunaklı gelsin bize bu fotoğraflar.
- Bir tuhaf hissedelim kendimizi...
Sormayın!
*
Hüznün çok çeşidi var, biliyoruz.
Ama bir de “terk edilmiş ofis hüznü” diye bir hüzün varmış, bunu anlamış olduk.