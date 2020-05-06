Bu etik anayasasının altına herkes imzasını atmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin sosyal medya için hazırladığı etik ilkeleri kamuoyuna açıkladı.
Açıkladığı ilkelerin üstüne şu notu koymayı da ihmal etmedi:
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“Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.”
Mahir Ünal’ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik ilkeleri neler?
Tek tek yazıyorum:
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MADDE BİR: Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması.
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MADDE İKİ: Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması.
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MADDE ÜÇ: Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması.
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MADDE DÖRT: İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi.
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MADDE BEŞ: Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması.
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MADDE ALTI: İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması.
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MADDE YEDİ: Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması.
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MADDE SEKİZ: Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün arttırılmaması.
*
MADDE DOKUZ: Kimi hassas dönemlerde toplumda infial oluşturacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması.
*
MADDE ON: Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmî kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi.
*
MADDE ON BİR: Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi.
*
MADDE ON İKİ: Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.
*
Bu ilkelerle ilgili söyleyeceklerim şunlardır:
*
Her biri altın değerinde ilkeler bunlar.
*
İlkeleri kimin hazırladığının, kimin açıkladığının hiçbir önemi yok. Bu etik ilkeleri AK Parti değil de CHP açıklasaydı, hükmüm değişmezdi yani.
*
Sosyal medyanın çöplüğe dönüşmesini engelleyecek önemli bir adımdır atılan.
Bütün partiler bunun altına imza atar ve bu açıklanan ilkeleri uygulamaya başlarsa... Trollük müessesi bundan büyük darbe alır.
Sosyal medyanın algı operatörleri, iyot gibi açığa çıkar.
Sosyal medya, bir gayya kuyusu olmaktan bir nebze de olsa kurtulur.
*
Hadi CHP! Hadi MHP! İYİ Parti! Hadi HDP!
Siz de imza atın bu ilkelere...
Hiçbir şey değişmese bile...
Bu alanda altına herkesin imza attığı bir anayasamız olur.
Ki bu da az bir şey değildir.
Bu etik anayasasının altına herkes imzasını atmalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin sosyal medya için hazırladığı etik ilkeleri kamuoyuna açıkladı.
Açıkladığı ilkelerin üstüne şu notu koymayı da ihmal etmedi:
*
“Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.”
Mahir Ünal’ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik ilkeleri neler?
Tek tek yazıyorum:
*
MADDE BİR: Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması.
*
MADDE İKİ: Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması.
*
MADDE ÜÇ: Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması.
*
MADDE DÖRT: İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi.
*
MADDE BEŞ: Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması.
*
MADDE ALTI: İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması.
*
MADDE YEDİ: Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması.
*
MADDE SEKİZ: Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün arttırılmaması.
*
MADDE DOKUZ: Kimi hassas dönemlerde toplumda infial oluşturacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması.
*
MADDE ON: Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmî kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi.
*
MADDE ON BİR: Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi.
*
MADDE ON İKİ: Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.
*
Bu ilkelerle ilgili söyleyeceklerim şunlardır:
*
Her biri altın değerinde ilkeler bunlar.
*
İlkeleri kimin hazırladığının, kimin açıkladığının hiçbir önemi yok. Bu etik ilkeleri AK Parti değil de CHP açıklasaydı, hükmüm değişmezdi yani.
*
Sosyal medyanın çöplüğe dönüşmesini engelleyecek önemli bir adımdır atılan.
Bütün partiler bunun altına imza atar ve bu açıklanan ilkeleri uygulamaya başlarsa... Trollük müessesi bundan büyük darbe alır.
Sosyal medyanın algı operatörleri, iyot gibi açığa çıkar.
Sosyal medya, bir gayya kuyusu olmaktan bir nebze de olsa kurtulur.
*
Hadi CHP! Hadi MHP! İYİ Parti! Hadi HDP!
Siz de imza atın bu ilkelere...
Hiçbir şey değişmese bile...
Bu alanda altına herkesin imza attığı bir anayasamız olur.
Ki bu da az bir şey değildir.