Şu virüs belası bize gösterdi ki...
Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.
*
Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...
*
Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...
Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.
*
Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:
Bu bir devrimdir.
*
Ve biz bu devrimi, pandemi olayı bittikten sonra da herhangi bir karşı devrime fırsat tanımadan sürdürmenin yollarını konuşuyoruz, tartışıyoruz, belirlemeye çalışıyoruz.
GAZETELER BAYRAMDA ÇOK SIKINTI ÇEKECEK
RAMAZAN Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasını hararetle destekliyorum.
Bu dört günlük sürecin, virüsün geriletilmesinde çok önemli bir işlevi olacak, buna yürekten inanıyorum.
Fakat gel gör ki...
Bu dört günlük yasak, en çok ama en çok gazetelerimizi etkileyecek.
Çünkü yasaklı günlerde gazete dağıtım sorunumuzu adamakıllı çözemedik.
*
Yıllar yıllar önce Türkiye’de Ramazan ve Kurban bayramlarında gazeteler çıkmaz, gazeteciler tatil yaparlardı.
Bayram günlerinde de bütün gazetelerin katkılarıyla “bayram gazetesi” diye tek bir gazete çıkardı.
*
Hiç sevmediğim, çok tatsız bir uygulamaydı bu.
Çünkü bayram gazetesi, yavan bir gazete olurdu ve okurların gazete okuma ihtiyacını karşılamazdı.
Neyse ki bu gelenek son buldu da okurlar bayramlarda da gazetelerine kavuşmuş oldular.
*
Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmesi, tatsız da olsa o eski geleneği aklıma getirdi.
*
Şöyle diyorum:
Acaba sadece bu bayrama özgü olarak böyle bir şey yapılamaz mı? Sadece bu bayrama özgü olarak yerimizi “bayram gazetesi”ne terk edemez miyiz?
*
Böyle bir şeyin hayata geçirilebileceğine dair en küçük bir umudum yok. Ama yine de yazdım. Üzerinde biraz olsun düşünelim diye yazdım...
Basında evden çalışma devrimi
Şu virüs belası bize gösterdi ki...
Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.
*
Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...
*
Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...
Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.
*
Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:
Bu bir devrimdir.
*
Ve biz bu devrimi, pandemi olayı bittikten sonra da herhangi bir karşı devrime fırsat tanımadan sürdürmenin yollarını konuşuyoruz, tartışıyoruz, belirlemeye çalışıyoruz.
GAZETELER BAYRAMDA ÇOK SIKINTI ÇEKECEK
RAMAZAN Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasını hararetle destekliyorum.
Bu dört günlük sürecin, virüsün geriletilmesinde çok önemli bir işlevi olacak, buna yürekten inanıyorum.
Fakat gel gör ki...
Bu dört günlük yasak, en çok ama en çok gazetelerimizi etkileyecek.
Çünkü yasaklı günlerde gazete dağıtım sorunumuzu adamakıllı çözemedik.
*
Yıllar yıllar önce Türkiye’de Ramazan ve Kurban bayramlarında gazeteler çıkmaz, gazeteciler tatil yaparlardı.
Bayram günlerinde de bütün gazetelerin katkılarıyla “bayram gazetesi” diye tek bir gazete çıkardı.
*
Hiç sevmediğim, çok tatsız bir uygulamaydı bu.
Çünkü bayram gazetesi, yavan bir gazete olurdu ve okurların gazete okuma ihtiyacını karşılamazdı.
Neyse ki bu gelenek son buldu da okurlar bayramlarda da gazetelerine kavuşmuş oldular.
*
Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmesi, tatsız da olsa o eski geleneği aklıma getirdi.
*
Şöyle diyorum:
Acaba sadece bu bayrama özgü olarak böyle bir şey yapılamaz mı? Sadece bu bayrama özgü olarak yerimizi “bayram gazetesi”ne terk edemez miyiz?
*
Böyle bir şeyin hayata geçirilebileceğine dair en küçük bir umudum yok. Ama yine de yazdım. Üzerinde biraz olsun düşünelim diye yazdım...