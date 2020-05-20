Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hürriyet'in Arka Köşesi>Basında evden çalışma devrimi
"Hürriyet'in Arka Köşesi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hürriyet'in Arka Köşesi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

Basında evden çalışma devrimi

20 Mayıs 2020

Şu virüs belası bize gösterdi ki...

Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.

*

Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...

*

Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...Basında evden çalışma devrimi

Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.

*

Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:

Bu bir devrimdir.

*

Ve biz bu devrimi, pandemi olayı bittikten sonra da herhangi bir karşı devrime fırsat tanımadan sürdürmenin yollarını konuşuyoruz, tartışıyoruz, belirlemeye çalışıyoruz.

GAZETELER BAYRAMDA ÇOK SIKINTI ÇEKECEK

RAMAZAN Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasını hararetle destekliyorum.

Bu dört günlük sürecin, virüsün geriletilmesinde çok önemli bir işlevi olacak, buna yürekten inanıyorum.

Basında evden çalışma devrimi

Fakat gel gör ki...

Bu dört günlük yasak, en çok ama en çok gazetelerimizi etkileyecek.

Çünkü yasaklı günlerde gazete dağıtım sorunumuzu adamakıllı çözemedik.

*

Yıllar yıllar önce Türkiye’de Ramazan ve Kurban bayramlarında gazeteler çıkmaz, gazeteciler tatil yaparlardı.

Bayram günlerinde de bütün gazetelerin katkılarıyla “bayram gazetesi” diye tek bir gazete çıkardı.

*

Hiç sevmediğim, çok tatsız bir uygulamaydı bu.

Çünkü bayram gazetesi, yavan bir gazete olurdu ve okurların gazete okuma ihtiyacını karşılamazdı.

Neyse ki bu gelenek son buldu da okurlar bayramlarda da gazetelerine kavuşmuş oldular.

*

Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmesi, tatsız da olsa o eski geleneği aklıma getirdi.

*

Şöyle diyorum:

Acaba sadece bu bayrama özgü olarak böyle bir şey yapılamaz mı? Sadece bu bayrama özgü olarak yerimizi “bayram gazetesi”ne terk edemez miyiz?

*

Böyle bir şeyin hayata geçirilebileceğine dair en küçük bir umudum yok. Ama yine de yazdım. Üzerinde biraz olsun düşünelim diye yazdım...

 

X
Hürriyetin Arka Köşesi Hürriyet'in Arka KöşesiTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sahi n’oldu o aşı işiSavaş ÖZBEYSahi n’oldu o aşı işi?20.05.2020
Koronavirüs sürecinde anketler ne gösteriyorAbdulkadir SELVİKoronavirüs sürecinde anketler ne gösteriyor?20.05.2020
Maske düştüFuat BOLMaske düştü!20.05.2020
Trump klorokin ile mi korunuyorOsman MÜFTÜOĞLUTrump klorokin ile mi korunuyor20.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.