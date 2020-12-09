Normale dönersek bölgeyi neler bekliyor?

Türkiye nüfusunun ve Türkiye ekonomisinin lokomotofi olan Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen tarih boyunca bir çok fırsatı kaçırmış.
Deyim yerindeyse koskoca bir köy havasında kalmış bir ilçe.
Ne yazık ki...
Geçmişte kabuğunu kırmak için dönemsel olarak adımlar atsa da, bu adımlar değişen yönetim kademeleri nedeniyle hep sekteye uğramış.
Küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetilmiş ve yönetilmeye devam eden bir ilçe. Bu gerçeği ticaret yapan, sanayinin içindeki herkes biliyor.
Kaçan bir çok fırsat olmuş.
Tarihi biraz geriye aldığımızda, 1980’li yılların sonlarından başlayıp 2000’li yıllara kadar bölgede her şehir kendi çapında yükünü alıp ilerlerken, Orhangazi ne yazık ki her türlü gelişimden geride kalmış.
İznik Gölü’nün Orhangazi’ye göre kuzey yakasında, Karsak mahallesinden başlayıp, Narlıca’ya kadar olan bölümde ağırlıklı olarak da Gürleler, Gemiç ve Sölöz mahallelerinde yoğunlaşmış eski evlerimiz var.
Bazı evlerin 200 yıllık olabileceği, hatta farklı özelliklere sahip olduklarını biliyoruz.
Örneğin en dikkat çekici olanı Sölöz mahallesinde hemen yol kenarında devasa görüntüsü ile duran eski tarihi ev.
Yine, Gemiç ve Gürle mahallelerindeki eski evler her biri farklı özellikleri olan, tarihi nitelikleri yanı sıra, farklı bir çok hikayeyi de bünyesinde barındıran evler.
Ancak, her biri neredeyse kaderine terkedilmiş durumda.
*
Elbetteki bahsettiğim bu tarihi evlerin bazılarında yaşam devam ediyor.
Sanayi gücü de herkesin malumu.
1970’li yılların başlarında ilk sanayileşmenin başladığı Bursas-Orhangazi bölgesinde,
Yaklaşık yarım asırda çok sayıda irili ufaklı sanayi kuruluşları faaliyete girmiş durumda.
İlçedeki sanayileşme, yeni sanayi ve istihdam alanlarının kurulması 2000 yılına kadar devam etti.
O tarihten sonra yeni sanayi yatırımı olmadı.
Kav Orman sanayi fabrikasının yerine faaliyete giren ve Avrupa’nın en önemli yat ve yelkenli fabrikası olan Sirena Marine ve özellikle zeytin ve turşu üretiminde artan üretim miktarı, yeni yapılan entegre tesisler dışında öyle kayda değer istihdam yaratacak yeni alanlar oluşmadı.
Bir anlamda şunu diyebiliriz;
Bornova ve Bayraklı’da birçok bina yıkıldı, hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımız oldu.
İzmir depreminin acısını ta içimizde hissederken, sir acıyı da en yakınımızda yaşadık.
Aslen Orhangazili olan İnan ailesinin 10 yaşındaki biricik kızları Elif’in enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğini öğrendik.
Bu bizlerin acısını ikiye katladı.
Velhasıl depremin acısını iliklerimize kadar hissettik.
Deprem sonrasında devletimiz tam anlamı ile seferber oldu.
Devlet tüm kurumları ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştı, yaraları sarmaya çalıştı.
Bursa Valiliği, 2019 yılı boyunca Bursa genelindeki tüm okullarda olası depremlerde riskli okul binalarının tespiti için bir çalışma başlatmıştı.
Bu çalışma 2019 yılı sonunda tamamlanmış 2020 yılının ilk aylarında ise rapor haline getirilerek Valiliğe sunulmuştu.
Kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yapmış, Bursa genelinde toplam 24 okul riskli bulunarak yıkım kararı verilmişti.
Valilik bu kararı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sömestir tatili esnasında açıklamış,, okulların yıkımına ise hemen başlanacağını belirtmişti.
Bursa genelinde belirlenen bu 24 okul binasının artık kullanılmaması, buralarda eğitim gören okulların en yakın bölgelerde başka okul binalarına taşınmaları talimatı verilmişti.
Nitekim, bu resmi karar sonrasında tüm bu 24 okul için, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli planlamayı yapıp bu okullardaki öğrencileri başka okullara taşımıştı.
Nihayet, bu taşınma ve şubat tatilinin tamamlanmasından sonra ikinci yarı yıl başlamıştı.
Türkiye, Avrupa’nın sanayi devi ülkelerin seviyesinde Mesleki Eğitim vermelidir.
Mesleki eğitimdeki pay Almanya’da yüzde 65’ler seviyesindeyken,Türkiye’de bu rakam son yıllardaki hamlelerle ancak yüzde 35’ler seviyesine geldi.
Mesleki eğitim sanayide hamle yapmak isteyen ülkeler için son derece önemli.
Sanayide ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığı tek yer mesleki eğitim.
Yani, meslek liseleri...
Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda bu hususta olumlu adımlar atmıştı.
Bakanlık bir çalışma daha başlattı.
Gerçekten de göldeki su kaybı artık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece bu bölgenin değil belki de Türkiye için en önemli değerlerin başında geliyor İznik Gölü.
Gölün temizliğinden tutun da, su seviyesindeki kayıpların nedenleri, önlemleri ve çözümleri ile ilgili ne yazık ki sayfalar dolusu yazılar da yazsak, öyle görünüyor ki yetkililerden en ufak bir adım gelmeyecek.
Bugüne kadar İznik Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirip durduk.
Ancak, gölün nimetleri çevreye ve insanlığa faydaları da yok değil.
En önemlisi de göl ürünleri.
Balıkçılık bunlardan birisi.
Hatırlamak gerekirse, bölge için 3 önemli husus önümüzdeki süreçte bölge için hayati öneme sahip.
Birincisi ve en önemlisi Gemlik’te inşa edilecek olan yerli otomobil fabrikası.
İkincisi, üniversitenin içinde bulunduğu durum.
Üçüncüsü ise 2021 Eylül ayında İznik’te yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları.
Bunlar bölge için en önemli ve öncelikli 3 konu.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Örneğin, Orhangazi’nin geçmiş dönemde öne çıkan ama yeni dönem ile birlikte yine rafa kaldırılan Termal Turizm gücü.
Bu konuda yine bu satırlardan defalarca fikrimizi dile getirmiştik.
Bugün, göldeki çekilmenin, su seviyesinin rekor şekilde düşmesinin en önemli nedeni son 2 yıldaki düşük yağışlar.
Çünkü son 40 yılın en kurak dönemleri yaşanıyor.
Bunun nedeni olarak da İznik Gölü’nü besleyen su kaynakları da yeteri kadar beslenememiş,
Göl de seviyesini yükseltememişti.
İznik Gölü’ndeki su azalmasının bunun dışında da nedenleri var elbet.
Tarımsal sulamaların gün geçtikçe artması
Herkesin de malumu olduğu üzere eskiden büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yaşanan, şehirler arası yollarda günün yada haftanın belli günlerinde trafik yoğunlukları yaşanırdı.
Örneğin; sabah erken saatler ve insanların mesaiye başladığı saatlerde, mesai bitiminde akşam saatlerinde trafik yoğunlukları yaşardık.
Ya da, şehirler arası yollarda da hafta sonları, tatil başlangıçları ve tatil bitişlerinde görürdük yoğun trafikleri.
Ancak, geldiğimiz noktada trafik artık öyle bir hal aldı ki, günün hangi saati olursa olsun; haftanın, ayın hangi günü yada zamanı olursa olsun, yoğun trafiklere şahitlik ediyoruz.
Bursa ve ilçeleri de bu durumdan payını alan şehirlerden birisi.
Şehirlerdeki trafin yoğunluğunun birkaç nedenini sıralayabiliriz.
Birincisi her geçen gün artan araç sayısı.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Turizm Müdürlüğü birçok çalıştay ve planlama ile Bursa turizminin geleceğini tartışıyor.
Bursa genelini değerlendirdiğimizde elbetteki sadece Bursa merkez değil, ilçelerde de turizm konusunda ciddi potansiyeller var.
İşte bu potansiyelin kente katkısını daha da artırmak için bir çok kesim kafa patlatıyor.
Bursa turizminin önemli unsurlarından birisi de İznik bölge turizmi.
İznik’te kapalı olan müzenin açılması, diğer turizm değerlerinin yeniden ortaya çıkarılma çabalarını da izliyor, görüyoruz.
Bursa’nın turizmdeki bir diğer önemli objesi ise Termal Turizm.
Bildiğiniz gibi sıcak su kaynaklarının da olduğu Bursa’da öne çıkan merkezdeki termal kaplıcalar, İnegöl Oylat ve Orhangazi’deki Keramet Ilıca.
Normale dönersek bölgeyi neler bekliyor?
Herkesin birbirine sorduğu soru: Dünya ne zaman normale dönecek?
2020 ile birlikte dünyamıza giren Covid-19 salgınında geldiğimiz son durum içimizi karartıyor.
Salgında kontrolü sağlamak bir yana, günden güne daha kötü bir tablo ile karşı karşıyayız.
Sadece Türkiye değil, dünya bu virüs belası ile boğuşuyor, hiçbir ülke de layıkıyla bu virüs ile mücadele edemiyor.
Avrupa hatta dünya ülkelerinin birçoğu salgınla mücadele edemez hale geldi.
Tablo günden güne daha da kötüye gidiyor.
Türkiye, güçlü alt yapısı ile şu ana kadar o bazı dünya ülkelerinde karşılaştığımız manzaraları görmedi.
Ancak gidişat bir şekilde kontrol altına alınamazsa, bizleri daha da kötü günler bekliyor gibi görünüyor.
*
Neyse ki aşı çalışmalarında sevindirici haberler geliyor.
Bazı uzmanlar, nisan ayından itibaren maskelerden kurtulup yavaş yavaş normale dönüleceğinden söz ediyor.
Bunu, bulunan aşıya güvenerek mi söylüyorlar, yoksa başka nedenlerden mi bilinmez.
Ancak öngörü, 2021 yılında virüs konusunda daha iyi haberler alacağımız yönünde.
İşte bu normalleşme süreci yaşanırsa,
Artık bundan sonrası için hayatımız ne olacak, bizi bekleyen, şehirlerin acil ihtiyaçları, yapılması ve mutlaka tamamlanması gereken çalışmalar neler olacak işin muhatapları umuyorum ki bu konularda bir hazırlık da yapıyordur.
Biz böyle bir planlama yapılabileceğini varsayarak, özellikle bölgemizi ilgilendiren bir hususa dikkat çekmek istiyorum.
*
Şimdi sözünü edeceğim konuda MHP’li meclis üyesi Arif Aydın’da meclis toplantısında dikkati 2021 yılına ertelenen Türk Dünyası Oyunları’na çekti.
Daha önce yine bizlerin sıkça dile getirdiğimiz, normalde 2020 yılının eylül ayında yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle 2021 eylül ayına ertelenen Türk Dünyası Olimpiyat Oyunları bildiğiniz gibi İznik’te yapılacak.
İznik’te bu konudaki hazırlıklar devam ediyor.
Türk Dünyası oyunlarının yapılacağı alan da belli.
Bu oyunlar Türk Cumhuriyetleri’nden gelecek yüz binlerce insana da ev sahipliği yapacak.
İznik ile birlikte Bursa, Orhangazi, Gemlik ve Yalova böylesine büyük bir organizasyondan da nasiplenmiş olacak.
Ancak gerçek anlamda bu kentler Türk Dünyası oyunlarından nasiplenmeyi istiyorsa, bunun için ön hazırlık da yapmak zorunda.
İşte MHP’li Arif Aydın’da bu konuya dikkat çekti. Bana göre de mantıklı bir öneri getirdi.
Arif Aydın, konu ile ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:
“Malumunuz Belediyemizin Dutluca altında halihazırda göl kenarında bir yeri mevcuttur. Bu yere afetzedelerin geçici olarak iskan edilebilmesi için portatif bungalovlar yapılmasını arzu ediyoruz. Fakat deprem beklerken atıl hale gelmemesi ve yatırımın amortismanı ve kaynak yaratılması için; 2021 Eylül ayında pandemi koşullarında tabii ne şartlarla yapılacağını şimdiden kestiremediğimiz Dünya Göçebe Oyunlarının 1 milyon kişinin katılımıyla yapılması bekleniyor. Bu 1milyon kişinin konaklatılması hususunda pay almak veya bu gibi organizasyonlara başka zamanlarda da ev sahipliği yapmamız içinde önemli olacaktır.
*
Arif Aydın Dutluca altına yapılabilecek böyle bir tesisin sadece bu Türk oyunları için değil, sonrasında atıl kalmaması için de önerilerini sunuyor.
Dutluca altındaki bu alana yapılacak olan bu tesis aynı zamanda yine Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın seçim beyannamesinde de var olan; emekliler için yaşam merkezi, hobi bahçeleri, Orhangazi Zeytin Park, macera parkı, karavan kamp alanı ve gençlik kampları gibi uygulamalarda da kullanılabilir.
Evet...
Son derece makul, yerinde bir teklif aslında.
Türk oyunları için Dutluca altındaki bu alanda yapılabilecek bir tesis ile hem bu oyunlardan payımızı alabiliriz, hem buraya yapılacak tesis gelecekte de farklı amaçlarla kullanılabilir.
Bu konuda hem yerel yönetimlerin, hem devlet kurumlarının adım atmalarını bekliyoruz.
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