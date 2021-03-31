İleri teknoloji sanayi fırsatı kaçıyor mu?

Son 3 yılda böylesine bereket görememiştik.
Göller, göletler, su kaynakları, barajlar tarihin en düşük seviyelerini görmüştü.
Bu durum İznik Gölü’nü de son derece etkilemiş, göl tabiri caizse tarihinin en fazla çekilmesini yaşamıştı.
İznik Gölü’ndeki çekilme neredeyse 50 metrenin üzerinde gerçekleşti.
Göl sahillerinde daha önce su ile dolu olan alanlar karaya dönmüş, su içindeki iskeleler dahi karada kalmıştı.
Ürkütücü görüntüler oluşmuştu.
*
Konu şu; Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi kurulması.
O dönemlerde rektör Prof.Dr.Saim Kılavuz Orhangazi, Gemlik ve İznik’in dinamikleri eğer bu konunun peşini bırakmazsa bölge bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi’ni kazandırabilir.
Aynı dönemde bu konu bölge medyasında ve kamuoyunda da çok konuşuldu.
*
Aslında, bölgenin tam da ihtiyacı olan bir konu, Teknoloji Bilimleri Fakültesi.
Orhangazi, Gemlik ve İznik Bölgesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile birlikte dünyanın en önemli ticaret merkezi olan İstanbul’un arka bahçesi konumuna gelmiş durumda.
Bununla birlikte Kocaeli, Bursa, Gemlik limanı ve lojistik olarak da çok güçlü bir bölge olması hasebi ile son derece kritik bir nokta durumunda.
Öylesine özel bir bölge ki burası, Türkiye’nin hatta dünyanın kendi branşında en önde gelen marka olmuş sanayi kuruluşları da bu bölgede yer alıyor.
Bölgenin sanayi gücüne ilave olarak tarımdaki gücü de herkesin malumu.
Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi zeytinin ana vatanı.
Bununla birlikte Orhangazi ve İznik ovaları da farklı ürün yelpazesi ile de bir tarım ambarı seviyesine ulaşmış durumda.
Son yıllarda ise tarım 12 aya yayılmış durumda.
Bölgede geçmişte yılda 6-8 ay arası tarım yapılabilirken, artık bölgede ürün çeşitliliği ve seracılığın da gelişmesi ile 12 ay tarım yapılabilir hale geldi.
Bu iki değere ilave olarak bölge turizmden de ciddi pay alıyor.
Covid-19 ile ilgili son yapılan değerlendirmeler sonrasında Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplandı, milyonların merak ettiği kararları açıkladı.
Öncelikle burada alınan kararları, sınırlamaları, kısmi normalleşmeleri tekrar dile getirmek istemiyorum.
Bilindiği gibi, yeni normalleşme döneminde en kritik unsur Türkiye’de tüm illerin yoğunluk haritalarına göre sınıflandırılması.
Oluşturulacak olan ve her hafta güncellenecek olan risk haritası dört aşamalı olacak.
Düşük riskli, orta riskli, riskli ve yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacak olan illerde süreci valilikler yönetecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 4 kategorideki normalleşmeleri ve kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları kaldırıldı.
Bu olumsuz tablonun en fazla yansıdığı sektörlerin başında da inşaat geliyor.
İnşaat sektörünün neredeyse 1 yıldır durağan bir sürece girmesi ile birlikte konut ihtiyacı da arttı.
Tabii, özel sektörle birlikte TOKİ’nin de önceliği afet bölgelerine vermesinden dolayı, farklı bölgelerdeki projeleri, inşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı beklemeye alınmıştı.
Pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yılında yaşanan ekonomideki daralma inşaat sektörünü olumsuz etkilemiş konut stokları tükenmiş, yeni konut projelerinin olmamasından dolayı da satışa hazır konutların fiyatları da alıp başını gitmişti.
Öyle ki TOKİ ekonomik kriz döneminde planladığı kendi projelerini bile maliyetlerin yüksek olmasından dolayı ertelemeye almıştı.
Bunlardan birisi de Orhangazi’de inşa edilen ve inşaatı tamamlanan 292 adet konuttu.
Aslında bu konut projesi 2019’da tamamlanıp hak sahiplerine verilecekti.
O dönemde bugünkü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Beytullah Güneş ile yaptığım söyleşi de bunu görmüş, bununla ilgili de önemli bir haber ele almıştım.
Taşıyıcılar Kooperatifi, o dönemde bir çok insan için imkansız gibi görünen Kooperatif yanındaki eski bir fabrika alanını satın almaya hazırlanıyordu.
Fabrika sahasının satın alınması, oraya bir depo-antrepo tesisi kurmak başlı başına bir meseleydi çünkü o zamanlar.
Fabrikanın satın alınması büyük maliyet, depo-anrepo gibi bir tesisin inşası ayrı bir maliyetti.
O dönemlerde telaffuz edilen rakamlar bazılarının havsalasının sığmayacağıölçekteydi.
Ancak;
274 üyesi bulunan Taşıyıcılar Kooperatifi öylesine güçlü bir yapıya kavuşmuştu ki, bunun da üstesinden gelecek seviyedeydi.
Bizler meslek hayatımızın ilk yıllarında, yani 2000’li yılların başında yaptığımız haberlerde ya da o dönemde verilen resmi rakamlara göre Orhangazi genelinde 1 milyon 650 bin civarında zeytin ağacı vardı.
Fakat geçen 15-20 yıllık dönemde yeni ekilen zeytin ağaçları ile birlikte Orhangazi sınırlarında toplamda 2 milyon 300 bin adet zeytin ağacı bulunuyor.
Bu, yaklaşık 1,5 yıl önce Tarım Bakanlığı ve Marmarabirlik tarafından tüm Bursa bölgesinde sürdürülen çalışmalar sonrasında tespit edilen rakam.
Yine, ilçe genelinde 1 milyon 650 bin adet zeytin ağacı varken ve Orhangazi’de yıllık tahmini zeytin rekoltesi hesaplanırken, 20 bin ile 25 bin ton arası tahminleri yapılırdı.
Yani resmi anlamada bu rakamlar baz alınırdı.
Zeytin ağacı sayısı 2 milyon 300 bin civarına geldiğinde ise normal koşullarda Orhangazi bölgesindeki zeytin rekolte miktarının en az 45 bin tonu bulması gerekiyor.
Oysa yine bugün itibarı ile yapılan rekolte tahminlerine göre Orhangazi’de 30 bin ton ile 35 bin ton arası zeytin rekoltesi elde ediliyor.
Yazıyı yazarken, HEKTAŞ’ın yaklaşık 1 yıldır Orhangazi tesislerinde sürdürdüğü çalışmalardan kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmediğinden söz etmiştim.
Sonrasında, geçtiğimiz hafta HEKTAŞ'ın Marka ve İletişim Yöneticisi değerli Selçuk Yaşar’dan bir telefon aldım.
HEKTAŞ’ın değerli yöneticilerinin Orhangazi tesislerinde ağırlanmak istediğimi söylüyordu.
Son derece memnun oldum.
Nihayetinde geçtiğimiz hafta HEKTAŞ’ın Orhangazi’de kurulan tesisinde ağırlandım, enine boyuna tesislerle ilgili detaylı bir öngörüye sahip oldum.
AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında kente kazandırılan yaklaşık 350 milyonluk yatırım olan yeni yurt binalarını inceledi.
Gerçekten de önemli ve devasa yatırımlar.
Bursa, büyük bir üniversite şehri aynı zamanda.
Hem üniversite sayısı, hem öğrenci sayısı her geçen gün artan bir il.
Dolayısıyla devletin yeni yurt yatırımları da hızla devam ediyor.
Sevindirici bir tablo bu.
Bursa genelinde an itibarı ile yurt yatak kapasitesi 7 bin.
Kuraklıktan payını alan su kaynaklarından birisi de Türkiye’nin beşinci büyük gölü durumundaki İznik Gölü oldu.
İznik Gölü’ndeki değişim öylesine büyük oldu ki, tarihte görülmemiş oranda su çekilmesi yaşandı.
Ve durum git gide daha kötüleşirken, son günlerde etkili olan kar yağışı bir nebze de olsa göle ve tüm su kaynaklarına cansuyu oldu.
Yeterli mi peki?
Elbetteki değil.
Çok daha fazlası gerekli.
*
Son yıllarda bölgede yapılan yatırımlar sayesinde de Meram Bağları ve bölgedeki tesisler Türkiye’nin her köşesinden binlerce misafir ağırlar.
Özellikle yerli turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir bölge.
Meram’ı güzel yapan, doğal yanıdır.
Yemyeşil ağaçlar ve dereleri ile doyumsuz bir bölgedir.
O bölgenin bu denli güzelliği kadar olmasa da Orhangazi bölgesinde de böylesine doğası muhteşem alanlar var.
Bunlardan birisi de Nadır bölgesi ve Nadır’dan Orkent bölgesine kadar uzanan dere yatağıdır.
Burası ile ilgili önceki dönem belediye başkanı Neşet Çağlayan’ın büyük bir hayali vardı.
Bu süreç yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.
HEKTAŞ Elsan Elyaf’ın sanayi bölgesinde, İznik Gölü’ne sıfır devasa araziyi aldıktan sonra buradaki çalışmalarına da aşağı yukarı 1 yıl önce başladı.
Buradaki yatırım ile ilgili olarak bildiğimiz tek bilgi: “HEKTAŞ burada yerli tohum üretecek”
Şu ana kadar bir kısmını saymazsak, arazide yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da zaten yerli tohum üretimi yapılacağına dair emareleri de uzaktan uzaktan görüyoruz.
Firmanın burada en önem verdiği konu ise arazinin etrafını duvarlar ve çelik tellerle kaplamak oldu.
Bir de gözle görülür olarak arazinin İznik Gölü tarafına konan dev seralar.
Bunun dışında, arazinin Elsan Elyaf döneminden kalan kapalı alanlarda bir tadilat hatta yıkıp yeniden bina dikmelerini uzaktan uzağa görebiliyoruz.
*
Türkiye için tarihi bir müjde,bizler için de ayrı bir anlam ifade ediyordu.
Çünkü Yerli Otomobilin fabrikası bizlere komşu ilçe, yani 15 dakikalık mesafemizde Gemlik’te inşa ediliyor.
Yerli otomobilin üretilecek olması bizler için çok özel bir heyecan, fabrikasının bizim bölgemizde olacak olması ise katmerli heyecan.
Çünkü, otomotivin başkenti Bursa, Bursa’nın otomotiv yan sanayi merkezi ise Orhangazi ve Gemlik.
Haliyle yerli otomobilin üretim aşamasında Orhangazi ve Orhangazi’deki sanayi kuruluşları kenarında köşesinde mutlaka yer alacak.
*
Peki 27 Aralık 2019 tarihinde ilk tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili geride kalan 1 yılda neler oldu?
Türkiye’nin otomobili, TOGG tarafından Gemlik’te belirlenen fabrika alanında inşa edilecek.
Fabrika inşaatı hızla devam ediyor.
Hedeflenen 2021 yılı sonunda inşaatı tamamlamak, 2022 yılı sonunda da ilk otomobili banttan indirmek.
Türkiye’nin otomobili kendi ölçeğinde son derece önemli.
Günümüz teknolojisine uyumlu, hatta bazı yönleri ile çok daha gelişmiş ve tüm dünyada kabul görecek bir otomobil.
İşte Türkiye’nin otomobili Bursa’da hayata geçecekken, Bursa ve fabrikanın kurulacağı Gemlik ve bölgesi için de büyük hayati öneme sahip.
Tabiki bu otomobil tüm ülkeye bir değer katacağı gibi Gemlik, Orhangazi, İznik bölgesine de apayrı bir değer katacak.
Hatta, “Hiç kimse alışveriş yapmasın, ekonomi darboğaza girsin” diyen muhalefet vekilleri ile bile tanıştı bu ülke.
Yetinmediler, ABD’de Biden’in seçimi kazanmasından sonra zafer çığlıkları atıp “Biden geldi, kesin Türkiye’ye yaptırım uygular” diye sevinenleri de gördük.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Ne yazık ki muhalefetimizin durumu tam da böyle.
Ancak bugünkü konumuz bu değil.
Konumuz, Orhangazi bölgesi ile ilgili.
Orhangazi, yeni yatırımcı kabul edecek mi, yoksa etmeyecek mi?
2020 ile birlikte dünyamıza giren Covid-19 salgınında geldiğimiz son durum içimizi karartıyor.
Salgında kontrolü sağlamak bir yana, günden güne daha kötü bir tablo ile karşı karşıyayız.
Sadece Türkiye değil, dünya bu virüs belası ile boğuşuyor, hiçbir ülke de layıkıyla bu virüs ile mücadele edemiyor.
Avrupa hatta dünya ülkelerinin birçoğu salgınla mücadele edemez hale geldi.
Tablo günden güne daha da kötüye gidiyor.
Türkiye, güçlü alt yapısı ile şu ana kadar o bazı dünya ülkelerinde karşılaştığımız manzaraları görmedi.
Ancak gidişat bir şekilde kontrol altına alınamazsa, bizleri daha da kötü günler bekliyor gibi görünüyor.
*
Türkiye nüfusunun ve Türkiye ekonomisinin lokomotofi olan Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen tarih boyunca bir çok fırsatı kaçırmış.
Deyim yerindeyse koskoca bir köy havasında kalmış bir ilçe.
Ne yazık ki...
Geçmişte kabuğunu kırmak için dönemsel olarak adımlar atsa da, bu adımlar değişen yönetim kademeleri nedeniyle hep sekteye uğramış.
Küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetilmiş ve yönetilmeye devam eden bir ilçe. Bu gerçeği ticaret yapan, sanayinin içindeki herkes biliyor.
Kaçan bir çok fırsat olmuş.
Tarihi biraz geriye aldığımızda, 1980’li yılların sonlarından başlayıp 2000’li yıllara kadar bölgede her şehir kendi çapında yükünü alıp ilerlerken, Orhangazi ne yazık ki her türlü gelişimden geride kalmış.
İznik Gölü’nün Orhangazi’ye göre kuzey yakasında, Karsak mahallesinden başlayıp, Narlıca’ya kadar olan bölümde ağırlıklı olarak da Gürleler, Gemiç ve Sölöz mahallelerinde yoğunlaşmış eski evlerimiz var.
Bazı evlerin 200 yıllık olabileceği, hatta farklı özelliklere sahip olduklarını biliyoruz.
Örneğin en dikkat çekici olanı Sölöz mahallesinde hemen yol kenarında devasa görüntüsü ile duran eski tarihi ev.
Yine, Gemiç ve Gürle mahallelerindeki eski evler her biri farklı özellikleri olan, tarihi nitelikleri yanı sıra, farklı bir çok hikayeyi de bünyesinde barındıran evler.
Ancak, her biri neredeyse kaderine terkedilmiş durumda.
*
Elbetteki bahsettiğim bu tarihi evlerin bazılarında yaşam devam ediyor.
Sanayi gücü de herkesin malumu.
1970’li yılların başlarında ilk sanayileşmenin başladığı Bursas-Orhangazi bölgesinde,
Yaklaşık yarım asırda çok sayıda irili ufaklı sanayi kuruluşları faaliyete girmiş durumda.
İlçedeki sanayileşme, yeni sanayi ve istihdam alanlarının kurulması 2000 yılına kadar devam etti.
O tarihten sonra yeni sanayi yatırımı olmadı.
Kav Orman sanayi fabrikasının yerine faaliyete giren ve Avrupa’nın en önemli yat ve yelkenli fabrikası olan Sirena Marine ve özellikle zeytin ve turşu üretiminde artan üretim miktarı, yeni yapılan entegre tesisler dışında öyle kayda değer istihdam yaratacak yeni alanlar oluşmadı.
Bir anlamda şunu diyebiliriz;
İleri teknoloji sanayi fırsatı kaçıyor mu?
Orhangazi’de Süpürgelik Mevkii’nde daha önce sanayi alanı olarak ilan edilen bölge konusunda ön çalışmalar başladı.
Orhangazi Belediyesi, bu bölgede arsası bulunan vatandaşlarla 1/25 bin’lik çevre düzeni planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görülen yerle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları ile ilgili arazi sahipleri ile bir görüşme yaptı.
Konu belki bazı kesimlere yabancı gelebilir.
Arsa ve sanayi alanı ile ilgili bilgilendirme yapmakta fayda var.
Önceki dönem belediye yönetimi Süpürgelik Mevkiinde Yalova istikametine doğru giderken yolun sağ tarafında kalan 742 dönümlük bir arsayı sanayi alanı olarak ilan etmişti.
Bu alan ile ilgili ilk planlama İsmail Tartar’ın Belediye başkanlığı döneminde başlamış, Neşet Çağlayan döneminde ise planlaması yapılıp son hali verilmişti.
Bölge, sanayi alanı ilan edilirken aslında o dönemde çok yönlü olarak bir planlama yapılmıştı.
Birincisi, buradaki sanayi alanı “İleri Teknoloji Sanayi” alanı olarak düşünülmüştü.
Planlama bu şekilde yapılırken, iki husus ön plana çıkmıştı.
Birincisi Orhangazi’nin coğrafi konumu.
Yani Orhangazi’nin otobanın geçmesi ile birlikte İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa ve İzmir’e olan ulaşımının yanı sıra, liman bölgesi olan Gemlik’e de artık iç içe hale gelmiş olması, bölgenin sanayi gücü ile birlikte lojistik gücünün de yüksek olması düşünülmüştü.
Bir ikinci düşünülen ve bana göre daha önemli olan kısım ise şu; biliyorsunuz, Osmangazi Köprüsünün hemen diğer yakasında Bilişim Vadisi kurulmuştu.
Burası yerli otomobil ve savunma sanayi ARGE merkezleri olmak üzere ileri teknoloji konusunda Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en önemli merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor.
İşte, Orhangazi’de Süpürgelik’te ileri teknoloji sanayi bölgesi olarak belirlenen bu alan ile ilgili gerekli çalışmalar, ilgi ve mücadele olabilseydi, bugün burada kurulması muhtemel yeni sanayi kuruluşları, teknoloji devleri ile Gebze’deki Bilişim Vadisiyle daha entegre bir hale gelmiş olacaktı.
Ne yazık ki sanayi bölgesi ilan edilmesinin üzerinden neredeyse 6-7 yıl geçmesine rağmen burası ile ilgili hiçbir adım atılmaması, yada daha doğru ifade ile yeterli mücadelenin verilememesi nedeniyle bu konu hep askıda kaldı.
Şimdi Orhangazi Belediyesi’nin arsa sahipleri ile yaptığı görüşme sonrasında yeniden gündeme gelen konu ile ilgili bundan sonra ne planlanıyor inanın kimse bilmiyor.
Hatta eminim bu konuda çalışma yapanlar dahi gelecekte burası ile ilgili nasıl bir imtiyaz kullanacaklarını kendileri dahi bilmiyordur.
*
Orhangazi Belediyesi’nden basına gönderilen bilgi notunda bu alan ile ilgili düşünülen konunun şehir merkezinde bulunan küçük sanayi esnafının bu alana taşınması planlandığı söyleniyor.
Elbetteki bu konu da bu şehir için son derece önemli ve hayati bir konu.
Şehir Merkezindeki küçük sanayi esnafının şehir dışında bir yerlere taşınması ve aynı bölgede olmaları elbette bu şehre büyük katkı sağlayacak.
Ama, bu alan ile ilgili aslında çok daha büyük düşünülmesi çok daha kapsamlı ve devasa adımlar atılması gerekiyor.
Orhangazi, sanayi yükünü almış, yeni sanayi alanı olarak elde kalan tek bu alan ile ilgili vizyon çok daha büyük olmalı, buna göre de kollar sıvanmalıydı.
Ne yazıkki görünüşe göre böyle olmayacak.
*
Açık söylemek gerekirse bu noktada sorumluluk ve inisiyatif alması gereken kurum Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasıdır.
O alanın sanayi alanı olarak belirlendiği süreçte Orhangazi TSO’da o dönemki yerel yönetimle sürecin hep içinde yer aldı.
İşte bu noktada bu 742 dönümlük bölge konusunda Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası biraz daha fazla sorumluluk alıp daha büyük ve daha vizyonel şeyler planlamalıdır.
Tamam, belirlenen bu bölgenin belli bir kısmı Küçük Esnaf için ayrılabilir.
Ama alanın tamamını hatta daha da genişletilmesi muhtemel büyük arsalarla birlikte İleri Teknoloji Sanayi alanına dönüştürülebilir.
Günü kurtarmak, vizyonsuz düşüncelerle bu işler ne yazık ki olmuyor.
*
Şunu hayal edin;
Bu bölge planlara işlenerek iyi bir sanayi bölgesi ilan edilse, bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iyi bir proje hazırlansa, buraya bacasız, ileri teknoloji sanayi kuruluşları gelse, bu alan ARGE çalışmaları ile birlikte Gebze Bilişim Vadisi ile entegre bir şekilde çalışsa, sadece Orhangazi’ye değil, Yalova, Gemlik ve İznik’i de içine alan geniş bir alana hem ekonomik hem de sosyal yönden büyük katkılar sağlayacaktı.
Gelecekte bunlar gerçekleşir mi?
Bunu da bekleyip göreceğiz.