Biraz daha ölüm için mi

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ABD, İsrail, Katar ve Mısır’ın öncülüğünde sürdürülen görüşmelerde bölgeden bir an önce “durdu” haberinin gelmesi bekleniyor. Bekleniyor çünkü İsrail;

- “Mesele HAMAS’a karşılık vermekse, misliyle verdik.

- Gazze’yi yıktık.

- Günahsız bebekleri öldürdük.

- Çocukları ana babasız, aileleri çocuksuz bıraktık.

- Bölgeyi karıştırdık.

- Tüm dünya halklarından büyük tepki çekiyoruz.

- Zamanında Nazilerin yaptıklarını biz şimdi Filistinlilere yapıyoruz.

- Yeter!”

demiyor, inatla demiyor!

BİTMEYEN SORULAR

Gerçekten artık yetmedi mi? Bu kadar ölümü bu dünyanın vicdanı daha ne kadar ve nasıl kaldıracak? Esirlerin takasının ardından ölümler yeniden mi başlayacak? İsrail’in, hamisi ABD’nin gerçekte amaçları ne? Sadece HAMAS’ı mı bitirmek? HAMAS’ı bitirince yerine ne gelecek? Yıllardır topraklarından edilen Filistinliler ne olacak? 38 gemi Doğu Akdeniz’de “Savaşın bölgeye yayılmaması” için mi var? İnanalım mı?

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DOĞU AKDENİZ’DE KAÇ ÜLKENİN GEMİSİ VAR

- Yunanistan: 3

- Rusya: 6

- ABD: 11

- Almanya: 2

- Fransa: 2

- İtalya: 8

- İngiltere: 3

- İspanya: 2

- Danimarka: 1

BU KADAR ÖLÜM GAZ VE PARA İÇİN Mİ, SIRADA NERESİ VAR

DOĞU Akdeniz’deki doğalgaz kaynakları biliniyor. Gazze’nin hemen dibinde de önemli rezerv alanları bulunuyor. İsrail gazetesi Haaretz, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki İngiliz Agrotur Üssü üzerinden İsrail’e silah, teçhizat ve asker sevk ettiğini yazdı. Rum basınına göre ise ABD İsrail’e gerçekleştirdiği sevkiyatla Kıbrıs adasını da askeri açıdan Gazze Savaşına karıştırıyor. ABD’nin planları arasında Larnaka’dan Gazze’ye ulaşacak insani yardım koridoru projesi de var. Böylece Refah Sınır Kapısı yerine Larnaka önerisi gündeme getiriliyor. Şimdi büyük resme bakmayı deneyin:

- Acaba Kıbrıs Rum Kesimi neden işin içine sokuluyor?

- Yahudi nüfusunun nerelerde artırılması planlanıyor?

- Larnaka’ya kurulacağı iddia edilen limanla ne amaçlanıyor?

- Gazze kıyıları kontrol altına alınırken, Doğu Akdeniz’de askeri üsse de kavuşacak olan ABD yine mi enerjinin peşinde?

- Doğalgaz, petrol yani enerji ile para ve güç kavgası yüzünden daha kaç bebek öldürülecek?

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21. YÜZYILDA BİR ‘SÜLÜN OSMAN’ HİKÂYESİ

Günlerdir gazetelerde yazılıyor, televizyon ekranlarında “ifadeler” akıyor ve yine şaşkınlıkla izliyoruz. Konuşulan rakamlar devasa büyüklükte... Mahkeme aşamasına da yansıyan iddialara göre bir bankanın Florya Şubesi Müdürü, Galatasaraylı futbolcu ve teknik kadrolarla alternatif bir düzen kuruyor. Aralarında Türkiye’nin yakından tanıdığı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernarda Muslera’nın da yer aldığı sistemde Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Terim’in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı da yer alıyor. İfadelere ve raporlara göre;



Emre Belözoğlu - Arda Turan - Seçil Erzan

- Süreç sonunda 18 kişi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon TL dolandırılmış durumda.

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- Başlangıçta “özel fon” diyerek isimlerden para toplayan daha sonra ise bir nevi “modern ponzi” sistemi kuran banka müdürü, bazı isimlerden 2 milyon 910 bin dolar alıyor ve bir ay sonra 500 bin dolar kar vereceği vaadinde bulunuyor.

- Parayı veren kişi bu kadar kısa zamanda nasıl böyle bir kar elde edileceğini sorgulamıyor bile...

- Dahası Türkiye’nin göz önünde insanları, adeta dedikodular ve kulaktan duyma bilgilere dayanarak tüm birikimlerini hiçbir inceleme yapmadan bir kişinin insafına bırakabiliyor.

- 4 milyon 292 bin doları teslim edenler, banka şubesinde yapılan ve hiçbir yöneticinin dikkatini çekmeyen para transferleri, dolar cinsinden 46 gün vadede yüzde 253 getiri vaadi için sıraya girenler, parasını geri almak için senet imzalatanlar...

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Bütün bunları görünce insan önce bir “Sülün Osman”ı hatırlıyor sonra da finansal okur-yazarlık için daha çok ekmek yememiz lazım diyor....



Fatih Terim

FUTBOLCULAR

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasında, dolandırma olayında adına fon kurulduğu öne sürülen Fatih Terim’in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Müşteki olarak ifade veren Fatih Terim’in, “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” dediği öne sürüldü.

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BATAKLIKTAN PARKA

Ankara’nın Sincan ilçesine yapılan Millet Bahçesi bugünlerde çok popüler.

- 185 bin metrekarelik yeşil alanı,

- 8 bin metrekarelik yürüyüş parkuru,

- 1500 metrelik bisiklet ve ayrıca fayton yolu,

- 8 bin metrekarelik çok amaçlı etkinlik alanı,

- 66 çeşit oyun grubu,

- 58 farklı bitki türü,

- 18 bin 793 ağaç,

- Spor alanları, otoparkıyla popülerliği hak ediyor. Ama bence daha önemlisi geçmişi...

Geçmişte bataklık olan alanda, iki çocuk, bir genç hayatını kaybetmiş. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yenikent’deki bataklığı şimdi akıllı bir parka çevirdi. Üstelik parkı park yapan, yani çiçek ve ağaçlarını dikenler Yenikentli kadınlar. Gittim, gezdim, gördüm ve kadınlarla konuştum. “Bugüne kadar Ankara’da birçok parkın çiçeklerini diktik, ilk kez kendi parkımızın çiçeklerinizi dikiyoruz. Bataklık bizim parkımız oldu” dediler. Kısacası Ankaralılar bataklıktan kurtulup, dalından meyve toplayabilecekleri bir parka kavuşuyor.