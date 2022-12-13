Ankara’ya göre duruşma tarihi öne çekilmeli

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Nedeni İsmailağa’ya bağlı Hiranur Vakfı’ndaki istismar, yani 6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilmesiyle başlayan sayısız sapkınlık iddiaları! Konu siyaset üstü olsa da siyaset yüksek sesle tepkisini ortaya koyuyor. İşin önce adalet kısmına bakacağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan paylaşımlarında şu mesajları verdi:

“- Sessiz kalmadık.

- Çocuğun cinsel istismarı insanlık suçudur.

- Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır.”

Peki gerçekte neler oluyor? Sorular ve iddialarla ilgili durum ne? İlgili bakanlıklar adım atıyor mu, atıyorlarsa ne gibi adımlar atıyorlar? Sizlerle Adalet Bakanlığı üst düzey kaynaklarımla yaptığım görüşmelerden elde ettiğim bilgileri paylaşacağım:

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GENELGEYE UYULMADI

- Bakanlığın olaydan haberi, iddianamenin yazılıp dava açılması ve haber yapılmasının ardından, yani bu yıl oldu.

- Bu durum kabul edilemez bulunuyor. Çünkü Adalet Bakanlığı’nın “Kamuyu ilgilendiren ve ilgilendirebilecek konularda Bakanlığın bilgilendirilmesi” yönünde bir genelgesi bulunuyor. Bu genelgeye niye uyulmadığı araştırılıyor.

- H.K.G’nin 17 Ağustos 2012 tarihindeki ifadesinin ardından yaşananlar artık HSK’nın gündeminde. O dönemde dosyadan sorumlu savcı hakkında soruşturma başlatıldı. “Neden o gün değil de bugün başlatıldı?” sorusunun yanıtı ise “O gün HSK’ya gelen bir şikâyet olmadı, Bakanlığın ya da HSK’nın da dosyadan bilgisi yoktu” oldu. Üst düzey bir yetkili, “Her şeyden önce savcı doğum tutanaklarını, yani nüfus kayıtlarını istese zaten yaşı ortaya çıkardı. Kemik testinden yaş belirleme zaten mahkemenin işidir” dedi. O dönemi HSK müfettişleri A’dan Z’ye soruşturacak.

DURUŞMA NEDEN 2023’TE?

- İstanbul’daki mahkemelerde tutuksuz yargılamalarda duruşma tarihinin yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere verildiğine dikkati çeken yetkililer, 2020 yılındaki ikinci şikâyetin ardından görevli savcının iki kez iki sanık hakkında tutuklama talep ettiği ancak mahkemenin reddettiği bilgisini verdiler.

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DURUŞMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

- Bakanlık ve HSK, H.K.G. dosyası üzerindeki tüm eksiklik ya da yanlışlar üzerinde hassasiyetle çalışıyor.

- Hatta yeni iddialar ve bulgular ışığında soruşturma konusu olabilecek başlıklar da incelemede. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu’nun yazdığı “dosyayı kapatan kişi ile cemaat, vakıf arasında ticari ilişki” iddiasının da mercek altına alınması gündemde.

- Yetkililer, yapılan haberle haberdar olduğu ve toplumda infiale neden olan davayla ilgili duruşmanın öne çekilmesi görüşünde. Bu durumda hâkimin takdiri bekleniyor. Kısacası duruşma tarihinin öne çekilmesi muhtemel.

HABER YAPILABİLİR

Haberi yapan gazeteci arkadaşların yargılanması için yürütülen linç kampanyasına gelince, yetkililer açık ve net şöyle dedi:

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“Gizlilik kararı yok, haber yapılabilir, siz de yapabilirsiniz.”

BAKIŞ AÇISI

Üst düzey yetkililer, “Olay bize göre de kabul edilemez, suç iğrenç, toplum hassasiyetinde haklı. Ahlak dışı, hukuk dışı. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz” dedi.

KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONLARI NE DİYOR?

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün görüşleri benim için her zaman değerli olmuştur. Canan Güllü’nün bu tür olayların önüne geçmek için önerileri şöyle:

‘KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ TAKİP EDİLMELİ, CEZAİ İŞLEM UYGULANMALI’

“1- Kız çocuklarının eğitime ulaşıp ulaşmadığı doğumdan sonra 6 yaşından itibaren takip edilmeli, bu süreci takip etmeyenler için cezai işlemler için kanun çıkarılmalı.

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2- 6 yaş evliliğinde koca olarak tecavüzü gerçekleştiren kişi hemen tutuklanmalı.

3- Bu süreçte çocukları üzerinde koruyuculuk görevini yapmayan anne ve baba hakkında dava açılmalı.

4- Kemik yaşı tarama sürecinde güvenlik sağlanmalı.

5- İstismar konusunda müracaat edip yardım isteyen kadınlar ve kız çocukları için acil işlem yapacak bir kurul oluşturulmalı.

6- Evlilik yaşı Medeni Kanun ve Ceza yasalarında 18 olmalı.

7- Çocuk Bakanlığı acilen kurulmalı.

8- Kadın Bakanlığı da aynı şekilde ayrı bir bakanlık olarak oluşturulmalı.

BEN NE DİYORUM?

- 18 yaşının altındaki herkes çocuktur. Bu “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile evrensel bir kuraldır.



YANİ ANLAMAYANLAR, DİNİ KENDİ ÇIKARLARINA ALET EDENLER İÇİN: 6,7,8...17 HEPSİ ÇOCUK, ÇOCUK! Medeni Hukuk’a göre evlenme yaşı 18. İki istisnası var; aile rızası ile 17 yaşında, olağanüstü durumlarda mahkeme kararı ile 16 yaşında evlenmek mümkün. Bu istisnaların kaldırılması gerekiyor. Amasız, fakatsız, yok Güneydoğu’da öyleydi, yok böyleydi demeden! Eğitin, öğretin, takip edin, cezalandırın. Ama istisnaları ortadan kaldırın. Çocuklara kıymayın! Ve unutmayın, bu ülke cemaat adı altındaki bir terör örgütünden çok çekti. Tarikat ve cemaatlerle ilgili denetim devreye sokulmalıdır.