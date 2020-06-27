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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Küresel iklimin moda üzerindeki etkisi

27 Haziran 2020

Küreselleşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini iyice hissetmeye başladık.


Yazın ortasında hortumlar, Sibirya’nın sıcaklık rekorunu kırması, bir anda gelen seller...
Yıllardır doğaya verdiğimiz zararın etkisini her geçen gün daha fazla hissediyoruz.
Hatta bu etkiye şahitlik eden ilk nesiliz ama küresel iklime karşı ciddi farkındalıkla büyüyen Z kuşağı bu gidişata dur diyebilmek ve zamanı tersine çevirebilmek için canını dişine takmış durumda.
Son zamanlarda dilimizden düşmeyen sürdürülebilirlik kavramı, onlar için yaşam biçimine dönüşmeye başladı bile.
Yani kendi ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek üretmeye baş koymuş durumdalar.
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun raporuna göre sürdürülebilirliğin tanımı “İnsanlık; doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” diye yapıldı.
Dünyada petrol sektöründen sonra doğayı kirleten ikinci büyük sektör maalesef tekstil.
Dünyaca ünlü moda evleri Z kuşağının etkisiyle, yavaş yavaş sürdürülebilir modaya yönelik adımlar atmaya başladı.
Mesela Gucci karbon ayak izini silme yolunda büyük bir adım attı ve ay sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu.
Türk tasarımcıları içinde Aslı Filinta geri dönüştürülmüş ürün kullanmanın bilincini ve farkındalığını yaratmak için yaptığı tasarımlarla hep öncü oldu.
Enfal Akbaş ve Esra Yazıcılar’ın kurduğu Hip+Happen da yüzümü güldüren bir başka marka.
Doğadan aldığını doğaya verme bilinciyle parçalarını üretmek için yola çıktılar.
Doğa dostu kumaşlar, üretim aşamasında su tüketiminin azaltılması...
Endüstriyel ormanlardan üretilen elyaflar ve iplikleri kullanarak ormanları korumayı da misyon edinmişler.
Markanın dikiş iplikleri dahil olmak üzere koleksiyondaki tüm parçalar yüzde 100 geri dönüşümlü.
Mesela tasarımlarında geri dönüştürülmüş plastik atıkları kullanarak sürdürülebilir ürünler üretiyorlar...
Etekler için 10, elbiseler için 12, pantolonlar için 17, bluzlar için ise ortalama 10 pet şişeyi geri dönüştürüyorlar.
Sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmek için bize düşen böyle markaları desteklemek ve çoğalmaları için teşvik etmek. Bravo kızlar!

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