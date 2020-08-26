Okur yorumlarından seçmeler

Bu köşede yayınlanan yazılara neredeyse her gün yorumlar geliyor. Mail adresimdeki birkaç yorumu sizlerle paylaşmak istedim...
Aileleri de aynı olmalı
“Fiziki ve manevi şiddet gördüm” başlıklı yazı konusuna dikkat çekmek istiyorum. Kadınlara şiddet uygulayan bu ilkel adamların çoğunun ailesi de benzer yapıda olmalı. Aksi takdirde ruh hastası, alkolik oğullarının gencecik kızları mağdur etmesine izin vermezlerdi. Onların tedaviye muhtaç olduğunu fark edip tedavi ettirirlerdi.
Aileler, kızlarını evlendirirken çok ciddi bir araştırma yapsınlar. Ayrıca okul bitmeden evlenmek de ne kadar mantıklı, gençleri bu konuda uyarın... Bu genç yaşta evleniyorlar ve doğum kontrolü de uygulamıyor. Sonra çocuklar doğuyor, onlar da şiddet mağduru oluyor. Biraz bilinç ve mantık lütfen! Lantana 888
Çok değerli annenizi tanımıştım
Feyza Hanım, ilahi bir tesadüfle, ablamın anneciğimi anmak için yazdığı yazı sizin önünüze gelmiş ve yayınlamışsınız. Ben sizin çok değerli annenizi tanımıştım. Siz de vefatından sonra benim anneciğimi anmamıza destek verdiniz. Çok ani kaybımızın şokunda onu anlatan bir yazıyı yayınlamanız umarım bu zor günlerde kayıplarını, acılarını, yasını paylaşmakta zorlanan birçok insana destek olur. Allah size ve sevdiklerinize sağlıklı ömür versin. Saygı ve sevgilerimle, bu vesile ile rahmetli Güzin hanımefendiyi de anmak istedim.
Dr. Gülüstü Salur
Kadınlar maço erkekleri seçiyor
Sevgili Güzin Abla, üzülerek söylüyorum ki siz Z kuşağını bir türü anlayamadınız. Yeni nesli en çok eleştirenlerden biri olarak, bu neslin internetten ilişki yaşadığına, sürekli olarak bilgisayar başında zaman geçirdiğine, buna ilaveten kitap okumadığına ve tabiatı tanımadığına şahit oldum. Ancak siz Yeşilçam filmlerindeki o saf ve masum aşkların halen devam ettiğine inanmaktasınız.
Bunun gerçek olmasını ben de çok isterdim ancak sürekli vuku bulan kadın cinayetlerine baktığımızda kadınların her seferinde efendi erkekler yerine serseri tipleri tercih ettiklerini görmekteyiz. Siz, sadece kadın bakış açısından konulara yaklaştığınız için günümüzdeki ilişkileri göremiyorsunuz.
Kadınlar sürekli olarak efendi ve dürüst erkek istediklerini söyleseler de kendilerini döven, maço tipli adamları tercih ediyor. Bana, “Genelleme yapma” diyeceksiniz. Ancak ben ilişkilere daha objektif bakmanızı tavsiye ediyorum. Mehmet D.
Estetik cerrahına yönlendirdim
Sevgili Güzin Abla, burun şekliyle ilgili sorunu olan okurunuzu, İzmir’de plastik cerrahi uzmanı Dr. Abdül Cabbar Siyer’e yönlendirdim. Kendisi yardımcı olacağını söyledi. Sanırım muayene olmuş ve 1 yıl sonra operasyona karar kılmışlar. Ancak 17 yaşından sonra burun ameliyatı hanımlar için mümkün. Umarım artık derslerine ve okuluna konsantre olur kızımız. Dr. Ahmet Çetin
169 gün oldu onu kaybedeli
Sevgili Güzin Abla, tam 169 gün oldu annemi kaybedeli, neler hissettiğimi, nasıl özlediğimi bir bilseniz... Ben bir anneyi değil, benim yaşam kaynağımı, doğan güneşimi, aldığım nefesimi, her şeyimi kaybettim. Nasıl bir anneydi bilseniz, benim canım annem, onu anlatmaya kelimeler yetersiz kalırdı. Allah’ım tüm annelerin mekanını cennet etsin, ruhları şad olsun, nurlar içinde yatırsın, yazıyı yazan arkadaşlara da sabırlar versin. Nejla Akı
Okur yorumlarından seçmeler
Bu köşede yayınlanan yazılara neredeyse her gün yorumlar geliyor. Mail adresimdeki birkaç yorumu sizlerle paylaşmak istedim...
Aileleri de aynı olmalı
“Fiziki ve manevi şiddet gördüm” başlıklı yazı konusuna dikkat çekmek istiyorum. Kadınlara şiddet uygulayan bu ilkel adamların çoğunun ailesi de benzer yapıda olmalı. Aksi takdirde ruh hastası, alkolik oğullarının gencecik kızları mağdur etmesine izin vermezlerdi. Onların tedaviye muhtaç olduğunu fark edip tedavi ettirirlerdi.
Aileler, kızlarını evlendirirken çok ciddi bir araştırma yapsınlar. Ayrıca okul bitmeden evlenmek de ne kadar mantıklı, gençleri bu konuda uyarın... Bu genç yaşta evleniyorlar ve doğum kontrolü de uygulamıyor. Sonra çocuklar doğuyor, onlar da şiddet mağduru oluyor. Biraz bilinç ve mantık lütfen! Lantana 888
Çok değerli annenizi tanımıştım
Feyza Hanım, ilahi bir tesadüfle, ablamın anneciğimi anmak için yazdığı yazı sizin önünüze gelmiş ve yayınlamışsınız. Ben sizin çok değerli annenizi tanımıştım. Siz de vefatından sonra benim anneciğimi anmamıza destek verdiniz. Çok ani kaybımızın şokunda onu anlatan bir yazıyı yayınlamanız umarım bu zor günlerde kayıplarını, acılarını, yasını paylaşmakta zorlanan birçok insana destek olur. Allah size ve sevdiklerinize sağlıklı ömür versin. Saygı ve sevgilerimle, bu vesile ile rahmetli Güzin hanımefendiyi de anmak istedim.
Dr. Gülüstü Salur
Kadınlar maço erkekleri seçiyor
Sevgili Güzin Abla, üzülerek söylüyorum ki siz Z kuşağını bir türü anlayamadınız. Yeni nesli en çok eleştirenlerden biri olarak, bu neslin internetten ilişki yaşadığına, sürekli olarak bilgisayar başında zaman geçirdiğine, buna ilaveten kitap okumadığına ve tabiatı tanımadığına şahit oldum. Ancak siz Yeşilçam filmlerindeki o saf ve masum aşkların halen devam ettiğine inanmaktasınız.
Bunun gerçek olmasını ben de çok isterdim ancak sürekli vuku bulan kadın cinayetlerine baktığımızda kadınların her seferinde efendi erkekler yerine serseri tipleri tercih ettiklerini görmekteyiz. Siz, sadece kadın bakış açısından konulara yaklaştığınız için günümüzdeki ilişkileri göremiyorsunuz.
Kadınlar sürekli olarak efendi ve dürüst erkek istediklerini söyleseler de kendilerini döven, maço tipli adamları tercih ediyor. Bana, “Genelleme yapma” diyeceksiniz. Ancak ben ilişkilere daha objektif bakmanızı tavsiye ediyorum. Mehmet D.
Estetik cerrahına yönlendirdim
Sevgili Güzin Abla, burun şekliyle ilgili sorunu olan okurunuzu, İzmir’de plastik cerrahi uzmanı Dr. Abdül Cabbar Siyer’e yönlendirdim. Kendisi yardımcı olacağını söyledi. Sanırım muayene olmuş ve 1 yıl sonra operasyona karar kılmışlar. Ancak 17 yaşından sonra burun ameliyatı hanımlar için mümkün. Umarım artık derslerine ve okuluna konsantre olur kızımız. Dr. Ahmet Çetin
169 gün oldu onu kaybedeli
Sevgili Güzin Abla, tam 169 gün oldu annemi kaybedeli, neler hissettiğimi, nasıl özlediğimi bir bilseniz... Ben bir anneyi değil, benim yaşam kaynağımı, doğan güneşimi, aldığım nefesimi, her şeyimi kaybettim. Nasıl bir anneydi bilseniz, benim canım annem, onu anlatmaya kelimeler yetersiz kalırdı. Allah’ım tüm annelerin mekanını cennet etsin, ruhları şad olsun, nurlar içinde yatırsın, yazıyı yazan arkadaşlara da sabırlar versin. Nejla Akı