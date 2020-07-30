Kızım beni suçluyor

15 yaşındaki kızım devamlı bana kötü davranıyor. Babasından ayrıldığım için beni suçluyor. Artık nasıl davranacağımı bilemiyorum...
Size kızımla olan sorunlarımı anlatmak istiyorum. Çünkü işin içinden çıkamaz oldum. Kızım 15 yaşında ve çok erken, 12 yaşında ergenlik dönemine girdi. Babasıyla 8 yıldır ayrıyız, o da evlendi. Zaten çocuklarla ilgisi yoktu, bir yabancı gibiydi... Hâlâ da öyle. Ama büyük kızım çok kinci.
Babasından ayrıldığım için beni suçluyor. Benden nefret ediyor, annemden bile... Onun ölmesini istiyor. Sürekli yalan söylüyor ve gezmek istiyor. Sürekli para harcıyor. Benimle ve annemle kavga ediyor. Sürekli mutsuz olduğunu söyleyip duruyor.
Yanlış yaptığını söylediğimde benimle kavga ediyor.
Beni, hiç umursamıyor. “Beni kimse sevmiyor” deyip sürekli kendi kendine dertleniyor. Zaten hayattan hep şikayet halinde...
Ondan küçük 13 yaşında bir kızım daha var.
Çok akıllı, ne desem yapıyor... Hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlattığımda anlıyor. 15 yaşındaki kızıma ise hiçbir şey anlatamıyorum. 3 defa intihar etmeye kalkıştı. Kurtardık...
Ne yapacağımızı şaşırdık. Babasının ailesini çok seviyor ama onlar da kızımı bana karşı kışkırtıyor.
Ne zaman babasının ailesiyle görüşse evde kavga, gerginlik başlıyor. Bana kötü davranıyor.
Sinirim bozuldu artık ona nasıl davranacağımı bilemiyorum? Ne yapsam hata oluyor. Bana yardım edin lütfen.
◊ Rumuz: Dertli anne
YANIT
Sevgili okurum, kızınızın durumuna buluğ çağı sorunları desem, bence yeterli olmaz. Çünkü bu sadece size karşı duyduğu öfke ile sınırlı bir şey değil. Baksanıza 3 kez intihara kalkıştığını söylüyorsunuz. Bu çok korkunç bir durum. Bunu hafife almak mümkün değil.
Ayrılan karı-kocaların çocuklarında bu tür sorunlara rastlamak mümkün. Belirli bir süre bu ayrılığı kabullenemiyorlar. Kızlar da genellikle babalarına çok düşkündürler. Böylelikle de ayrılığın suçlusu olarak annelerini görebilirler. Bir süre annelerinden nefret edebilirler, gerçekten.
Yine de sizin durumunuzda bilmem ama eski eşinizin hemen yeniden evlenmesi, onun sizinle evliyken de bu hanımla tanıştığı düşüncesini uyandırdı bende.
Ama kızınız babasını suçlamak yerine, sizi suçlamayı seçmiş. Özellikle babasının evlenmiş olması onu daha da huzursuz etmiştir. Çünkü bu durumda artık babasının geri dönebileceği umudunu da kaybetmiş.
Kızınızın ciddi bir psikolojik destek almasında yarar var. Özellikle de intihar eğilimi çok önemli bir sorun. Bu konu başta olmak üzere, sizden nefret etmesi, yaşam sevincini kaybetmiş olması, insanların onu sevmediği düşüncesine kapılması, hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken ciddi sorunlar.
İyi bir uzman bulup, bir an önce yardım almasını sağlamalısınız.
Bu arada büyük kızınızın yanında eğer küçük kızınızı övüyor, onun ne kadar akıllı olduğundan söz ediyorsanız, bu elbette ki büyük kızınızı yaralıyordur. Böyle ayrımlar yapmamaya özen gösterin.
Kızım beni suçluyor
15 yaşındaki kızım devamlı bana kötü davranıyor. Babasından ayrıldığım için beni suçluyor. Artık nasıl davranacağımı bilemiyorum...
Size kızımla olan sorunlarımı anlatmak istiyorum. Çünkü işin içinden çıkamaz oldum. Kızım 15 yaşında ve çok erken, 12 yaşında ergenlik dönemine girdi. Babasıyla 8 yıldır ayrıyız, o da evlendi. Zaten çocuklarla ilgisi yoktu, bir yabancı gibiydi... Hâlâ da öyle. Ama büyük kızım çok kinci.
Babasından ayrıldığım için beni suçluyor. Benden nefret ediyor, annemden bile... Onun ölmesini istiyor. Sürekli yalan söylüyor ve gezmek istiyor. Sürekli para harcıyor. Benimle ve annemle kavga ediyor. Sürekli mutsuz olduğunu söyleyip duruyor.
Yanlış yaptığını söylediğimde benimle kavga ediyor.
Beni, hiç umursamıyor. “Beni kimse sevmiyor” deyip sürekli kendi kendine dertleniyor. Zaten hayattan hep şikayet halinde...
Ondan küçük 13 yaşında bir kızım daha var.
Çok akıllı, ne desem yapıyor... Hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlattığımda anlıyor. 15 yaşındaki kızıma ise hiçbir şey anlatamıyorum. 3 defa intihar etmeye kalkıştı. Kurtardık...
Ne yapacağımızı şaşırdık. Babasının ailesini çok seviyor ama onlar da kızımı bana karşı kışkırtıyor.
Ne zaman babasının ailesiyle görüşse evde kavga, gerginlik başlıyor. Bana kötü davranıyor.
Sinirim bozuldu artık ona nasıl davranacağımı bilemiyorum? Ne yapsam hata oluyor. Bana yardım edin lütfen.
◊ Rumuz: Dertli anne
YANIT
Sevgili okurum, kızınızın durumuna buluğ çağı sorunları desem, bence yeterli olmaz. Çünkü bu sadece size karşı duyduğu öfke ile sınırlı bir şey değil. Baksanıza 3 kez intihara kalkıştığını söylüyorsunuz. Bu çok korkunç bir durum. Bunu hafife almak mümkün değil.
Ayrılan karı-kocaların çocuklarında bu tür sorunlara rastlamak mümkün. Belirli bir süre bu ayrılığı kabullenemiyorlar. Kızlar da genellikle babalarına çok düşkündürler. Böylelikle de ayrılığın suçlusu olarak annelerini görebilirler. Bir süre annelerinden nefret edebilirler, gerçekten.
Yine de sizin durumunuzda bilmem ama eski eşinizin hemen yeniden evlenmesi, onun sizinle evliyken de bu hanımla tanıştığı düşüncesini uyandırdı bende.
Ama kızınız babasını suçlamak yerine, sizi suçlamayı seçmiş. Özellikle babasının evlenmiş olması onu daha da huzursuz etmiştir. Çünkü bu durumda artık babasının geri dönebileceği umudunu da kaybetmiş.
Kızınızın ciddi bir psikolojik destek almasında yarar var. Özellikle de intihar eğilimi çok önemli bir sorun. Bu konu başta olmak üzere, sizden nefret etmesi, yaşam sevincini kaybetmiş olması, insanların onu sevmediği düşüncesine kapılması, hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken ciddi sorunlar.
İyi bir uzman bulup, bir an önce yardım almasını sağlamalısınız.
Bu arada büyük kızınızın yanında eğer küçük kızınızı övüyor, onun ne kadar akıllı olduğundan söz ediyorsanız, bu elbette ki büyük kızınızı yaralıyordur. Böyle ayrımlar yapmamaya özen gösterin.