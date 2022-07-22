Eşim ve ailesi ev kadınıyım diye beni küçümsüyor

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Ben bir ev kadınıyım, aslında lise mezunuyum, belki isteseydim çalışabilirim de... Ancak evimle ilgilenmeyi, çocuklarımın başında olmayı tercih ettim. Bu durumdan hiç pişman değilim.

Ancak eşimin ailesinin hatta zaman zaman eşimin, sadece ev kadını olduğum için beni küçümsediklerini hissediyorum. Arkadaşlarım arasında da çalışan kadınlar çoğunlukta. Hatta görümcem ve eltim de çalışıyor.

Ben çalışan kadınları takdir ediyorum. Bir yandan işlerine koşuşturmak bir yandan da evleri ve çocuklarıyla ilgilenmek bana göre gerçekten kahramanlık gerektiriyor.

Ancak ben onları takdir ederken, çevremdekiler bana karşı hiç de anlayışlı değil. Özellikle kayınvalidem ve görümcem bana sürekli, “Eşine yük olmuyor musun? Bir elin nesi var, iki elin sesi var” gibi sözler söylüyor.

Eşim de onlara uyuyor. Her zaman olmasa bile yaptığım işleri küçümseyip bütün gün evde oturup yan gelip yattığımı ima ederek sitem edebiliyor.

Evet, biliyorum ev işleri nankördür, ne kadar çaba gösterseniz de bütün bu çalışmalarınız dikkati çekmez.

Ev işleri ne kadar yorucu olsa da bunun kimse farkına varmaz.

Size göre de çalışmayan, sadece ev hanımı olmakla yetinen kadınlar küçümsenmemeli mi?

Ev hanımı olmak suç mu, siz ne düşünüyorsunuz?

◊ Rumuz: Hata mı bu

YANIT

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Sevgili kızım, aslına bakarsan ben de genellikle kadınlara çalışmayı tavsiye ederim.

Çünkü kadının çalışmasının ona değer kazandırdığını, kadının çalışmasının modern toplumun bir gereği olduğunu, bir yandan da dünya görüşünü değiştirdiğini düşünürüm.

Ama buna karşılık bazı kadınlar toplumun en küçük birimi olan ailelerine, çalışmayıp evde kalarak, katkıda bulunduklarını, çocuklarına ve eşlerine bakmakla yarar sağladıklarını düşünüyorlar.

Genellikle ev kadınları, çalışan kadınların hayatının daha renkli, çok daha hareketli olduğunu düşünebilir.

Ama bazıları ev kadını olmanın avantajlarından son derece memnun.

Bazı çalışan kadınlar ise her ne kadar iş hayatlarında mutlu olsalar da sabahları sabahlıkla kahvaltı edip, çaylarını yudumlayacakları günleri hasretle bekliyor.

Ancak senin de dediğin gibi, ev kadınları ev işlerinin nankör olduğu, monoton olduğu ve bıkkınlık verici olduğu konusunda fikir birliği içindeler...

Ne kadar yorucu olsa da çevrelerinin hatta seninki gibi eşlerinin de ev işlerini önemsemeyip, onların bütün gün evde TV başında keyif çattıklarını düşündüklerini de söylüyor. Ben gerçekten de ev kadını olmak dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu düşünüyorum...

Aslında çocuklarını iyi bir şekilde eğitmek, onlarla ilgilenmek, eşini mutlu etmek ve sağlığıyla ilgilenmek, evinde güzel bir düzen kurabilmek az şey mi?

Üstelik eşinin kazancıyla yetiniyorsan, çalışmayı düşünmeyebilirsin elbette.

İnsan nasıl mutluysa öyle yaşamalı. İnsanlar maalesef üstlerine vazife olmayan her şeye burunlarını sokar, bu nedenle başkalarının sözlerine kulaklarını tıkamanı tavsiye ederim.