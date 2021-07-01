Eşim benimle birlikte olmuyor

Bir ay sonra düğünüm ve asıl problemim burnum. Ben bu çirkin burunla nasıl gelin olacağım, nasıl gelinlik giyeceğim, nasıl fotoğraf çektireceğim bilmiyorum...

Ben 23 yaşında bir genç kızım. Sana aşk acısı veya kadın-erkek ilişkileri hakkında yazmıyorum. Benim problemim burnum, burnumun çok çirkin olması. Bir ay sonra düğünüm var. Ben, bu çirkin burunla nasıl gelin olacağım, nasıl gelinlik giyeceğim bilemiyorum. Söz ve nişanda bile insanlar fotoğrafımı çekerken o kadar gerildim ve utandım ki sürekli yandan poz vermemeye çalıştım. Ama bu imkansız.

Yandan burnumun göründüğü bir sürü fotoğraf var ve ağlıyorum. O kadar özeniyorum, süsleniyorum ama ne olursa olsun güzel olamıyorum burnum yüzünden. Düğünde ne yapacağımı bilemiyorum. Sırf bunun yüzünden gelinlik giymek, kuaföre gitmek, fotoğraf çektirmek istemiyorum. Çünkü biliyorum ne yaparsam yapayım bu burunla güzel olamam.

Tokat’ta yaşıyorum. Araştırdım, burada özel bir klinikte burun törpüleme diye 20 dakikada yapılan bir işlem varmış. Acısız, ağrısız düğün öncesi yaptırabileceğim bir operasyon. Tam bana göre.

Fakat bu işlemin fiyatı 4-5 bin TL. Zaten evlilik, ev eşyası derken bir sürü para harcadık, ailem de ben de... Bunun için kullanacak bir param yok maalesef.

Babama daha önce çok yalvardım ama hiç yanaşmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl aşacağım bu durumu? Hayatımın en güzel günleri bu konu yüzünden mahvoluyor. Ne olur bana bir yol göster.

◊ Rumuz: Yardım et

YANIT

Sevgili kızım, nişanlandığın genç ve ailesi elbette seni beğenmiş ki bir evliliğe karar vermişler. Seni zorla almıyorlar ya... Bilmiyorum görücü usulü mü evleniyorsun, yoksa birbirinizi önceden tanıyıp, bir flört dönemi mi yaşadınız ama hangisi olursa olsun, sonuçta seni çirkin bulmamışlar...