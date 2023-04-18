Annemden gördüğüm şiddeti unutamıyorum

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Merhaba Güzin Abla, benim sorunum annemle ilgili...

Biz üç kardeşiz. Annem küçükken erkek kardeşim hariç ablamla beni çok döverdi, en çok da beni...

Hem de dişlerini sıka sıka, etlerimizi bura bura döverdi. Bir keresinde bana bıçak fırlattı, bıçak geldi kafamı deldi.

Bu olay bende ciddi bir travma oluşturdu. Çocuk aklımla annemin neden bana böyle bir şiddet uyguladığını düşünüp, günlerce etkisinden çıkamadım... Annemin varı yoğu erkek kardeşimdi... Hâlâ da öyle, onun yeri başkaydı her nedense...

Her neyse abla, şimdi anneme bana yaptıklarını söylediğimde, ‘Eskileri karıştırma. Neden sen sürekli eskileri açıp duruyorsun?’ diyor. Ama insan annesinden gördüğü şiddeti unutamıyor.

Ben 6 ay önce anne oldum... Ama annem doğumumu zehir etti.

Doğumumdan bir hafta kadar önce, bana yemeğe temizliğe yardım için gelmişti güya... Ama maalesef öyle olmadı, o bana bakacağına ben ona baktım. Onun kahvaltısını hazırladım, o ise akşam yemeğini eşim işten geldikten sonra hazırladı.

Bir hafta iyi kötü geçti böyle, doğumuma bir gün kala “temizlik yapalım” dedim, mırın kırın etti.

Ağır kaldırma hariç kendim yaptım temizliğimi. Temizliğe yardım ederken zaten binbir türlü laf etti...

Beni rahatlatması gerekirken daha da gerdi. Söylenip durdu ve sonunda hüngür hüngür ağlattı beni. Bir de üstelik beni itti düşürdü...

Neyse ki bir şey olmadı.

En son dayanamadım kibarca, “lütfen bu evden git, doğumuma da gelme” dedim. Ben o gün annemi kalbimden de hayatımdan da sildim...

6 ay oldu torunu olalı, bir kez bile gelmedi görmeye. Erkek kardeşimin çocuğunu görmeye gitmiş...

Elbette bir gün kızı olduğunu hatırlar...

◊ Rumuz: Annem

YANIT

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Sevgili kızım, bir annenin çocukları arasında ayrım yaptığını düşünmek istemiyorum.

Ama ne yazık ki bu sık sık karşımıza çıkan bir gerçek... Zaman zaman bir annenin özellikle de erkek çocuklarına karşı apayrı bir tutum içinde olduğunu görebiliyoruz. Onu kızlarından ayrı tuttuğunu, ona çok daha fazla değer verdiğini anlayabiliyoruz.

Seninki de böyle bir anne olmalı. Oğlunu çok daha fazla sevmiş, önemsemiş besbelli. Kızlarına ise eziyet etmekten kaçınmamış.

Ona sorarsan bunu kızları şımarmasın, kötü yola düşmesin diye yapmıştır. Sözünü dinletmek, otorite kurmak dışarı kaçmalarına engel olmak için yapmıştır.

Çünkü bazı kadınlar, kız çocuklarının kolaylıkla yoldan çıkabileceğine inanır. Onları sıkı bir disiplin altında tutmak için akıllarınca korkuyla, şiddetle bastırabileceklerini düşünürler.

Kendilerince kötü yola düşmeden de bir an önce evlendirip, onlardan kurtulmak isterler...

İşte bu durumda annenin de seni erken yaşta evlendirdiğinden eminim.

Umarım istediğin, sevdiğin bir adamla evlenmişsindir. Yine de annenin hamileliğinin sonuna doğru evine temizliğe ve yemeğe yardımcı olmak istemesinde iyi niyet olduğunu düşünüyorum.

Yine de ikiniz arasındaki o yıllardır süren gerginlik ve sevgisizlik yüzünden sonunda seni zıvanadan çıkarmış. Hatta seni düşürecek kadar gözü kararmış. Hamile bir kadının düşmesi ne kadar tehlikeli. Allah seni de bebeğini de korumuş. Tabii şimdi annene sorarsan, senin onu evden kovduğunu, kötü davrandığını, bu yüzden seni arayıp sormadığını söyleyecektir.

Bir yere kadar haklı da olabilir sevgili kızım...

Çünkü ona kibarca da olsa, “git” dememeliydin. Sonuçta her şeye rağmen o senin annen, ona saygı göstermek zorundasın.