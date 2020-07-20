Ailemden korktuğumdan sevgilim olmuyor

Ailem “Kız milletini şımartmak iyi değildir” diyerek beni her şeyden korkuttu. Ailemden korktuğum için de hiçbir ilişkiye başlayamıyorum.
20 yaşındayım. Ailem bir kızın, bir erkekle adının duyulmasını istemiyor. Sürekli “Akıllı ol, kimseyle konuşma” diyorlar. Ve bu sözü duymaktan o kadar sıkıldım ve bunadım ki... 20 yaşındayım. Ailem bir kızın, bir erkekle adının duyulmasını istemiyor. Sürekli “Akıllı ol, kimseyle konuşma” diyorlar. Ve bu sözü duymaktan o kadar sıkıldım ve bunadım ki... Evde küçük sorun olsa ailemden azar işitiyorum. Aslında beni seviyorlar ama sevgilerini göstermiyorlar; “Kız milletini şımartmak iyi değildir” diye düşünüyorlar. Benim daha önce görüştüğüm kişiler oldu. Hep mesafe koymak zorunda kaldım. “Ailem istemez” diye korktum. Mesela beni isteyen kişi uzaktaysa, “Sen o kadar uzakta ne yapacaksın” dediler. Ailemle yaşadığım sorunlar yüzünden son derece umutsuz biri oldum ve ilişkimi bitirdiğim de oldu. Şu an bir gençten hoşlanıyorum. Sanırım o da benden... Ama ailemden korktuğum için rahatça onu sevemiyorum. Onunla sevgili olursam, yine ailemle sorun yaşadığımda ilişkiyi bitirmek zorunda kalabileceğimi düşünüyorum. Ümit verip kimseyi bırakmak istemiyorum.Çünkü ailemden hiç umudum yok. Bana lütfen yardımcı olun.Ailemdeki sorunlar yüzünden bir ilişkiyi bitirmek ne kadar doğru? Aslında onlardan çekindiğim için hiçbir şey güzel olmayacak hissine kapılıyorum. Bu konuda bana neler önerebilirsiniz? Sevgilimle aramızda 17 saatlik mesafe var, bu mesafeyi aşabilir miyiz aile karşısında? Hiç umudum yok... Düşündüğüm olumlu bir cümle yok. Sanki beynim beni yönetiyor. Oysa benim beynimi yönetmem gerekiyor. Düşündüğüm olumlu bir cümle de yok. Rumuz: Hiç umudum yok
YANIT
Bu çağda hâlâ eskilerin o ünlü ve anlamsız “Kız milletini şımartmak iyi değildir” düşüncesine takılıp kalmış olmak gerçekten çok üzücü. Bir dönemlerde, babalar çocuklarını ancak gece uykudayken öper, şımarır diye sevgilerini belli etmekten kaçınırlarmış.
Ne büyük saçmalık!
İnsanın hayatta en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir... Asıl sevgisiz büyütülmek o insanı, ruhsal açıdan yaralayan bir durumdur.
Sana “Hiçbir erkekle görüşme” derken seni yalnızlığa mahkum ettiklerinin farkında değiller.
Bence sen aileni aşabilmelisin. Bu korkularından kurtulup, kendini bulmalısın, kişiliğini kazanmalısın.
Gerçek anlamda beğendiğin biri olduğunda, onlarla tanıştırmak istediğini de söyleyebilmelisin. Kararlı davranırsan, kabul edeceklerdir sonunda.
Beyninin seni yönettiğini söylüyorsun... Aslında beyin tüm duygulardan, düşüncelerimizden ve tüm davranışlarımızdan sorumlu en önemli organımızdır. Bu nedenle senin beynini yönetmek gibi bir gücün olamaz, sevgili kızım...
Ailemden korktuğumdan sevgilim olmuyor
Ailem “Kız milletini şımartmak iyi değildir” diyerek beni her şeyden korkuttu. Ailemden korktuğum için de hiçbir ilişkiye başlayamıyorum.
20 yaşındayım. Ailem bir kızın, bir erkekle adının duyulmasını istemiyor. Sürekli “Akıllı ol, kimseyle konuşma” diyorlar. Ve bu sözü duymaktan o kadar sıkıldım ve bunadım ki... 20 yaşındayım. Ailem bir kızın, bir erkekle adının duyulmasını istemiyor. Sürekli “Akıllı ol, kimseyle konuşma” diyorlar. Ve bu sözü duymaktan o kadar sıkıldım ve bunadım ki... Evde küçük sorun olsa ailemden azar işitiyorum. Aslında beni seviyorlar ama sevgilerini göstermiyorlar; “Kız milletini şımartmak iyi değildir” diye düşünüyorlar. Benim daha önce görüştüğüm kişiler oldu. Hep mesafe koymak zorunda kaldım. “Ailem istemez” diye korktum. Mesela beni isteyen kişi uzaktaysa, “Sen o kadar uzakta ne yapacaksın” dediler. Ailemle yaşadığım sorunlar yüzünden son derece umutsuz biri oldum ve ilişkimi bitirdiğim de oldu. Şu an bir gençten hoşlanıyorum. Sanırım o da benden... Ama ailemden korktuğum için rahatça onu sevemiyorum. Onunla sevgili olursam, yine ailemle sorun yaşadığımda ilişkiyi bitirmek zorunda kalabileceğimi düşünüyorum. Ümit verip kimseyi bırakmak istemiyorum.Çünkü ailemden hiç umudum yok. Bana lütfen yardımcı olun.Ailemdeki sorunlar yüzünden bir ilişkiyi bitirmek ne kadar doğru? Aslında onlardan çekindiğim için hiçbir şey güzel olmayacak hissine kapılıyorum. Bu konuda bana neler önerebilirsiniz? Sevgilimle aramızda 17 saatlik mesafe var, bu mesafeyi aşabilir miyiz aile karşısında? Hiç umudum yok... Düşündüğüm olumlu bir cümle yok. Sanki beynim beni yönetiyor. Oysa benim beynimi yönetmem gerekiyor. Düşündüğüm olumlu bir cümle de yok. Rumuz: Hiç umudum yok
YANIT
Bu çağda hâlâ eskilerin o ünlü ve anlamsız “Kız milletini şımartmak iyi değildir” düşüncesine takılıp kalmış olmak gerçekten çok üzücü. Bir dönemlerde, babalar çocuklarını ancak gece uykudayken öper, şımarır diye sevgilerini belli etmekten kaçınırlarmış.
Ne büyük saçmalık!
İnsanın hayatta en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir... Asıl sevgisiz büyütülmek o insanı, ruhsal açıdan yaralayan bir durumdur.
Sana “Hiçbir erkekle görüşme” derken seni yalnızlığa mahkum ettiklerinin farkında değiller.
Bence sen aileni aşabilmelisin. Bu korkularından kurtulup, kendini bulmalısın, kişiliğini kazanmalısın.
Gerçek anlamda beğendiğin biri olduğunda, onlarla tanıştırmak istediğini de söyleyebilmelisin. Kararlı davranırsan, kabul edeceklerdir sonunda.
Beyninin seni yönettiğini söylüyorsun... Aslında beyin tüm duygulardan, düşüncelerimizden ve tüm davranışlarımızdan sorumlu en önemli organımızdır. Bu nedenle senin beynini yönetmek gibi bir gücün olamaz, sevgili kızım...