Kazanma alışkanlığı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda çarklar yeniden işlemeye başladı.
3 maçlık oyun açısından olumsuz görüntünün ardından, önce Andorra karşısında 97-94 kazanan takım, son olarak Meksa Yatırım Afyon Belediyespor karşısında da 79-71’lik skorla güldü.
Avrupa ve ligde en kritik sürece girildiği bu dönemde, form grafiği ne denli önemliyse; aynı şekilde kazanma alışkanlığının da etkisi büyük oluyor.
Andorra ve Afyon maçlarında ‘aktif dinlenme’ yapan Bursa temsilcisi, ‘kazanma’ alışkanlığını sürdürmesi açısından bu galibiyetler ayrı bir değere sahip.
Belki de sezonun en kilit dönemine girilirken; oyun içi dalgalanmalar TOFAŞ Basketbol Takımı için sorun oluşturabilecek etkenlerden biri olarak görünüyor.
Konsantrasyonun ne denli önemli olduğunu da Andorra’nın ikinci yarının hemen başında yakaladığı 14-0’lık seriden anlayabiliyoruz.
Bu noktada TOFAŞ’ın rakibin direncini kırmaya yönelik sezon içerisinde yaşadığı çeşitli sıkıntılar, son maçlarda da baş gösterse de, hataları hangi ölçüde minimalize ettiği, takımın bu virajı nasıl alacağını da gösterecek.
Zira Bursa temsilcisini oldukça yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor.
20 GÜNLÜK MARATON
15 Mart’ta Fenerbahçe Beko deplasmanıyla açılacak perde, 17 Mart’ta EuroCup Çeyrek Final Turu’nda Yunanistan’daki Promitheas Patras maçıyla sürecek; rövanş ise 20 Mart’ta Bursa’da. Bu maçın dönüşünde ise Beşiktaş Sompo Japan deplasmanı TOFAŞ’ı bekliyor.
Şayet Avrupa’daki tur, üçüncü maça kalırsa Beşiktaş deplasmanı sonrası bu kez TOFAŞ, Yunanistan yolcusu olacak.
Akabinde de ligde Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka maçları var.
Bu 20 günlük süre içerisinde TOFAŞ’ın sezon içerisindeki konumu da hem ligde, hem de Avrupa’da büyük ölçüde netleşecek.
Eğer ki; takım, kendi içerisindeki dinamikleri harekete geçirerek, savunmasını da bir tık öteye taşıyabilirse, söz konusu yoğun fikstürde virajı sağ salim alabilecek güçte.
Bunu da hep birlikte göreceğiz.
POTANIN TİMSAHLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE
FRUTTİ Extra Bursaspor, üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından yeniden yükseliş dönemi yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Arel Üniversitesi Büyükçekmece karşısında da oyunun tek hakimi olan Bursa temsilcisi, parkeden 77-95’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuç aynı zamanda; Bursa ekibinin, ligde ilk kez üst üste 3’üncü galibiyetini elde ettiği mücadele oldu.
Zorlu bir fikstürün ardından, nispeten kendi bütçesine yakın ekiplerle karşılaşan ve Play-Off iddiasında risk oluşturabilecek Ormanspor, TEKSÜT Bandırma BK ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçlarından da galibiyetlerle ayrılan Frutti Extra Bursaspor için, ligin geride kalan bölümü daha umut vaad edici görünüyor.
*
Takım, sezon başından bu yana sahip olduğu potansiyelini pek çok maçta gösterirken; mücadelesini oyunun bütününe yaymanın daha zor olacağı aşikardı.
Teknik heyet bunun nedenlerini sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyuncular olarak gösterirken, özellikle son maçlarda hücum aksiyonlarının çeşitliliği, bireyselden takım oyununa geçiş ve yüksek yüzdeli isabetler, bir nevi Bursa ekibini bir nevi yeniden hayata döndürdü.
*
Bundan sonraki süreçte; Beşiktaş Sompo Sigorta ve Anadolu Efes maçları, bu yükselişe ‘dur’ diyebilir; ancak unutmamak gerekir ki Frutti Extra Bursaspor’un asıl hedef maçları, bu iki randevunun ardından başlayacak.
O sebeple, hafta sonu oynanacak Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşmasında tribünlerin dolması en büyük dileğimiz.
Yüksek tempoda geçmesini beklediğimiz karşılaşmada, seyirci faktörünün devreye girmesiyle ev sahibi avantajlı hale gelecektir.
TBL’DE KAYIP HAFTA
TBL’de geçtiğimiz haftanın Bursa adına pek keyifli geçtiğini söyleyemeyiz...
Final Gençlik, Petkimspor’a uzatmalarda 94-90 kaybederken; Geçitspor da evinde BUDO Gemlik Basketbol da evinde Merkezefendi Belediye’ye 87-116 mağlup oldu.
Tabii, her şeyden önce vurgulama gerektiren nokta; her iki rakibin de ligin ilk 3 sırasında yer aldığı...
*
Bu sezon gösterdiği mücadele ile Süper Lig umutlarını yeşerten Final Gençlik, oldukça zorlu Petkimspor deplasmanında normal süresi 73-73 sona eren mücadeleyi uzatmaya taşırken, galibiyeti de kıl payı kaçırdı.
Bir önceki deplasmanında da Fethiye Belediye ile karşılaşan Bursa ekibi, bu maçla birlikte fikstürün çetrefilli tarafını da noktaladı.
6’ncı sıradaki Final Gençlik, bundan sonraki süreçte kalan 8 maçın 7’sinde kendi basamağının altındaki ekipler ile karşılaşacak.
Büyük bir aksilik olmadığı takdirde Play-Off’a avantajlı bir şekilde kalmasını beklediğimiz ekip, hatırlanacağı üzere Petkimspor’a ligin ilk yarısında da uzatmada mağlup olmuştu.
Bu maçlarda ortaya konan mücadele takıma olan güveni de artırırken, bundan sonraki süreçte Final Gençlik’ten seri galibiyetlere şahit olabiliriz.
*
BUDO Gemlik Basketbol ise, 3’üncü basamaktaki rakibi karşısında varlık gösteremedi.
Oldukça yüksek skorda geçen randevuda, özellikle üçüncü periyotta konuk ekibin 17-31’lik üstünlüğü bir anlamda ev sahibinin direncini kırdı.
Ancak Gemlik ekibi de, hedef maçlarını kazandığı sürece sıralamadaki yerini koruyacak.
Fikstürün kalan bölümünde özellikle son 6 sırada yer alan Mamak Belediye, Yalovaspor ve Anadolu Basket maçları kritik önem taşıyor.
BANDIRMA’NIN ‘YERLİ’ GURURU
TEKSÜT Bandırma BK için, performans verilerinden önce sergiledikleri duruşu ve altyapıya verdikleri değeri ayakta alkışlamak gerekiyor.
Özellikle endüstriyel hale gelen basketbol sporunda; altyaş gruplarından, A Takım’a dek uzanan yelpazede yerli ve altyapı oyuncularına verdikleri değer ile örnek bir görüntü çiziyorlar.
Bugün gelinen noktada ligin en genç takımı olma unvanına sahip Bandırma temsilcisi, ligde de Play-Off hedefinde doğru sapmadan yürüyor.
Bu açıdan geçtiğimiz hafta Bandırma’da ağırladığı ligin dibine demirleyen Sigortam.net İTÜ Basketbol karşısında 64-48’lik skorla galip gelen TEKSÜT Bandırma BK, böylelikle puan cetvelindeki yerini de güçlendirdi.
Muhtemelen maçın en çarpıcı istatistiği konuk ekibin mücadeleyi yalnızca 48 sayı ile tamamlaması olurken, bu noktada Bandırma temsilcisinin savunmasının da hakkını vermek gerekiyor.
Takımın daha önceki maçlarında skor yükünü tamamıyla sırtlayan yabancıların ayrılmaları sonucunda yerliler, aidiyet duygusunu performanslarıyla birleştirirken her geçen maçta biraz daha üzerine koyuyor.
Rıdvan Öncel ve Şehmus Hazer’in liderliği çektiği bu dönemde, Alperen Şengün’ün de performansını geliştirmesi Türk basketbolu adına önemli bir detay.
Ligde ise Play-Off’a dair direkt rakipleri konumundaki Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom maçları ise takımın son düzlüklere gerilirken, oldukça fazla önem taşıyacak.
PERİLER DURDURULAMIYOR
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi’nde şu sıralar Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fırtınası esiyor.
Geçtiğimiz hafta Mersin Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşan Büyükşehir’in Perileri, bu mücadeleden de 62-71’lik skorla ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.
Ligde üst üste 5’inci maçını da kazanarak oldukça iddialı hale gelen Bursa temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda sahasında lig ikincisi İstanbul Üniversitesi’ni de yenerek bu gücünün sinyallerini vermişti.
*
Mersin Üniversitesi maçı özelinde, rakibini 3’üncü periyotta yalnızca 4 sayıda tuttuğunu söylemekte var.
Önceki maçlara kıyasla skor gücünü de yükselten Bursa BŞB, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, bundan sonraki süreçte avantaj için mücadele verecek.
GEÇİTSPOR ORGANİZASYONUNU KORUMALI
TÜRKİYE Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele veren Geçitspor, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı lider Kocaeli BŞB Kağıtspor karşısında 49-76’lık yenilgi aldı.
Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, son 7 maçında yalnızca bir galibiyette kaldı.
Sezonun hedefinde ise lige tutunmak yer alırken, Geçitspor’u Play-Off’ta görebileceğimiz bir durum da söz konusu.
Zira Play-Off hattının yalnızca bir galibiyet uzağındalar.
Fikstür açısından önümüzdeki 2 maçı oldukça zorlu görünüyor.
Ligin 3 ve 4’üncü basamağındaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak Geçitspor, yine mücadelesini parkeye taşıyacak.
Bütçe düşüklüğüne karşın başardıklarıyla sezon bitmeden Bursa basket camiasının da takdirini kazanan ve Play-Off iddiasını da koruyan Bursa temsilcisi, bunu başarabilecek mi henüz kestirmek zor; ancak organizasyonunu koruduğunda önümüzdeki sezon ligde iddialı hale geleceğine de şüphe yok.
Kazanma alışkanlığı
TOFAŞ Basketbol Takımı’nda çarklar yeniden işlemeye başladı.
3 maçlık oyun açısından olumsuz görüntünün ardından, önce Andorra karşısında 97-94 kazanan takım, son olarak Meksa Yatırım Afyon Belediyespor karşısında da 79-71’lik skorla güldü.
Avrupa ve ligde en kritik sürece girildiği bu dönemde, form grafiği ne denli önemliyse; aynı şekilde kazanma alışkanlığının da etkisi büyük oluyor.
Andorra ve Afyon maçlarında ‘aktif dinlenme’ yapan Bursa temsilcisi, ‘kazanma’ alışkanlığını sürdürmesi açısından bu galibiyetler ayrı bir değere sahip.
Belki de sezonun en kilit dönemine girilirken; oyun içi dalgalanmalar TOFAŞ Basketbol Takımı için sorun oluşturabilecek etkenlerden biri olarak görünüyor.
Konsantrasyonun ne denli önemli olduğunu da Andorra’nın ikinci yarının hemen başında yakaladığı 14-0’lık seriden anlayabiliyoruz.
Bu noktada TOFAŞ’ın rakibin direncini kırmaya yönelik sezon içerisinde yaşadığı çeşitli sıkıntılar, son maçlarda da baş gösterse de, hataları hangi ölçüde minimalize ettiği, takımın bu virajı nasıl alacağını da gösterecek.
Zira Bursa temsilcisini oldukça yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor.
20 GÜNLÜK MARATON
15 Mart’ta Fenerbahçe Beko deplasmanıyla açılacak perde, 17 Mart’ta EuroCup Çeyrek Final Turu’nda Yunanistan’daki Promitheas Patras maçıyla sürecek; rövanş ise 20 Mart’ta Bursa’da. Bu maçın dönüşünde ise Beşiktaş Sompo Japan deplasmanı TOFAŞ’ı bekliyor.
Şayet Avrupa’daki tur, üçüncü maça kalırsa Beşiktaş deplasmanı sonrası bu kez TOFAŞ, Yunanistan yolcusu olacak.
Akabinde de ligde Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka maçları var.
Bu 20 günlük süre içerisinde TOFAŞ’ın sezon içerisindeki konumu da hem ligde, hem de Avrupa’da büyük ölçüde netleşecek.
Eğer ki; takım, kendi içerisindeki dinamikleri harekete geçirerek, savunmasını da bir tık öteye taşıyabilirse, söz konusu yoğun fikstürde virajı sağ salim alabilecek güçte.
Bunu da hep birlikte göreceğiz.
POTANIN TİMSAHLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE
FRUTTİ Extra Bursaspor, üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından yeniden yükseliş dönemi yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Arel Üniversitesi Büyükçekmece karşısında da oyunun tek hakimi olan Bursa temsilcisi, parkeden 77-95’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuç aynı zamanda; Bursa ekibinin, ligde ilk kez üst üste 3’üncü galibiyetini elde ettiği mücadele oldu.
Zorlu bir fikstürün ardından, nispeten kendi bütçesine yakın ekiplerle karşılaşan ve Play-Off iddiasında risk oluşturabilecek Ormanspor, TEKSÜT Bandırma BK ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçlarından da galibiyetlerle ayrılan Frutti Extra Bursaspor için, ligin geride kalan bölümü daha umut vaad edici görünüyor.
*
Takım, sezon başından bu yana sahip olduğu potansiyelini pek çok maçta gösterirken; mücadelesini oyunun bütününe yaymanın daha zor olacağı aşikardı.
Teknik heyet bunun nedenlerini sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyuncular olarak gösterirken, özellikle son maçlarda hücum aksiyonlarının çeşitliliği, bireyselden takım oyununa geçiş ve yüksek yüzdeli isabetler, bir nevi Bursa ekibini bir nevi yeniden hayata döndürdü.
*
Bundan sonraki süreçte; Beşiktaş Sompo Sigorta ve Anadolu Efes maçları, bu yükselişe ‘dur’ diyebilir; ancak unutmamak gerekir ki Frutti Extra Bursaspor’un asıl hedef maçları, bu iki randevunun ardından başlayacak.
O sebeple, hafta sonu oynanacak Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşmasında tribünlerin dolması en büyük dileğimiz.
Yüksek tempoda geçmesini beklediğimiz karşılaşmada, seyirci faktörünün devreye girmesiyle ev sahibi avantajlı hale gelecektir.
TBL’DE KAYIP HAFTA
TBL’de geçtiğimiz haftanın Bursa adına pek keyifli geçtiğini söyleyemeyiz...
Final Gençlik, Petkimspor’a uzatmalarda 94-90 kaybederken; Geçitspor da evinde BUDO Gemlik Basketbol da evinde Merkezefendi Belediye’ye 87-116 mağlup oldu.
Tabii, her şeyden önce vurgulama gerektiren nokta; her iki rakibin de ligin ilk 3 sırasında yer aldığı...
*
Bu sezon gösterdiği mücadele ile Süper Lig umutlarını yeşerten Final Gençlik, oldukça zorlu Petkimspor deplasmanında normal süresi 73-73 sona eren mücadeleyi uzatmaya taşırken, galibiyeti de kıl payı kaçırdı.
Bir önceki deplasmanında da Fethiye Belediye ile karşılaşan Bursa ekibi, bu maçla birlikte fikstürün çetrefilli tarafını da noktaladı.
6’ncı sıradaki Final Gençlik, bundan sonraki süreçte kalan 8 maçın 7’sinde kendi basamağının altındaki ekipler ile karşılaşacak.
Büyük bir aksilik olmadığı takdirde Play-Off’a avantajlı bir şekilde kalmasını beklediğimiz ekip, hatırlanacağı üzere Petkimspor’a ligin ilk yarısında da uzatmada mağlup olmuştu.
Bu maçlarda ortaya konan mücadele takıma olan güveni de artırırken, bundan sonraki süreçte Final Gençlik’ten seri galibiyetlere şahit olabiliriz.
*
BUDO Gemlik Basketbol ise, 3’üncü basamaktaki rakibi karşısında varlık gösteremedi.
Oldukça yüksek skorda geçen randevuda, özellikle üçüncü periyotta konuk ekibin 17-31’lik üstünlüğü bir anlamda ev sahibinin direncini kırdı.
Ancak Gemlik ekibi de, hedef maçlarını kazandığı sürece sıralamadaki yerini koruyacak.
Fikstürün kalan bölümünde özellikle son 6 sırada yer alan Mamak Belediye, Yalovaspor ve Anadolu Basket maçları kritik önem taşıyor.
BANDIRMA’NIN ‘YERLİ’ GURURU
TEKSÜT Bandırma BK için, performans verilerinden önce sergiledikleri duruşu ve altyapıya verdikleri değeri ayakta alkışlamak gerekiyor.
Özellikle endüstriyel hale gelen basketbol sporunda; altyaş gruplarından, A Takım’a dek uzanan yelpazede yerli ve altyapı oyuncularına verdikleri değer ile örnek bir görüntü çiziyorlar.
Bugün gelinen noktada ligin en genç takımı olma unvanına sahip Bandırma temsilcisi, ligde de Play-Off hedefinde doğru sapmadan yürüyor.
Bu açıdan geçtiğimiz hafta Bandırma’da ağırladığı ligin dibine demirleyen Sigortam.net İTÜ Basketbol karşısında 64-48’lik skorla galip gelen TEKSÜT Bandırma BK, böylelikle puan cetvelindeki yerini de güçlendirdi.
Muhtemelen maçın en çarpıcı istatistiği konuk ekibin mücadeleyi yalnızca 48 sayı ile tamamlaması olurken, bu noktada Bandırma temsilcisinin savunmasının da hakkını vermek gerekiyor.
Takımın daha önceki maçlarında skor yükünü tamamıyla sırtlayan yabancıların ayrılmaları sonucunda yerliler, aidiyet duygusunu performanslarıyla birleştirirken her geçen maçta biraz daha üzerine koyuyor.
Rıdvan Öncel ve Şehmus Hazer’in liderliği çektiği bu dönemde, Alperen Şengün’ün de performansını geliştirmesi Türk basketbolu adına önemli bir detay.
Ligde ise Play-Off’a dair direkt rakipleri konumundaki Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom maçları ise takımın son düzlüklere gerilirken, oldukça fazla önem taşıyacak.
PERİLER DURDURULAMIYOR
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi’nde şu sıralar Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fırtınası esiyor.
Geçtiğimiz hafta Mersin Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşan Büyükşehir’in Perileri, bu mücadeleden de 62-71’lik skorla ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.
Ligde üst üste 5’inci maçını da kazanarak oldukça iddialı hale gelen Bursa temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda sahasında lig ikincisi İstanbul Üniversitesi’ni de yenerek bu gücünün sinyallerini vermişti.
*
Mersin Üniversitesi maçı özelinde, rakibini 3’üncü periyotta yalnızca 4 sayıda tuttuğunu söylemekte var.
Önceki maçlara kıyasla skor gücünü de yükselten Bursa BŞB, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, bundan sonraki süreçte avantaj için mücadele verecek.
GEÇİTSPOR ORGANİZASYONUNU KORUMALI
TÜRKİYE Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele veren Geçitspor, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı lider Kocaeli BŞB Kağıtspor karşısında 49-76’lık yenilgi aldı.
Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, son 7 maçında yalnızca bir galibiyette kaldı.
Sezonun hedefinde ise lige tutunmak yer alırken, Geçitspor’u Play-Off’ta görebileceğimiz bir durum da söz konusu.
Zira Play-Off hattının yalnızca bir galibiyet uzağındalar.
Fikstür açısından önümüzdeki 2 maçı oldukça zorlu görünüyor.
Ligin 3 ve 4’üncü basamağındaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak Geçitspor, yine mücadelesini parkeye taşıyacak.
Bütçe düşüklüğüne karşın başardıklarıyla sezon bitmeden Bursa basket camiasının da takdirini kazanan ve Play-Off iddiasını da koruyan Bursa temsilcisi, bunu başarabilecek mi henüz kestirmek zor; ancak organizasyonunu koruduğunda önümüzdeki sezon ligde iddialı hale geleceğine de şüphe yok.