Salgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve Paxlovid

Danny Ray isimli avcılık meraklısı bir turistin kalkıp Amerika’dan Kahramanmaraş’a gelip 235 bin lira karşılığında 9 yaşındaki erkek yabankeçisi avlaması ve önünde poz vermesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Aslında Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre yapılan yasal ancak yaşam hakkı savunucuları ‘avcılık spor değil, cinayettir’ diyor. Hem yetkililer hem de hayvan hakları savunucuları ile konuştum.

GELECEK PARAYA İHTİYAÇ MI VAR

DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan, “Bundan 30 yıl önce Tarım Bakanlığı üreme yeteneğini kaybeden, yaşlanan hayvanların para karşılığında avlanmasına izin vermiş adına da ‘Hasat’ denmiş. Buradan elde edilen parayla da avcılığın gerçekleştiği köye çeşme, okul, yol gibi yatırım yapılıyormuş. Hadi o dönem ihtiyaç vardı ama bu dönemde bakanlığımızın buradan elde edilen 16 bin 500 liraya ihtiyacı mı var? Oysa aracı şirket dağ keçisini Amerikalı turiste 235 bin liraya satmış. Paranın sadece 16 bin 500 lirası bakanlığa gitti. “Değer mi?” diye soruyor.



Danny Ray, bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın dört bir yanını sadece trofe (görkemli) hayvan avlamak için gezen avcılar olduğunu belirten Ugan, şöyle devam ediyor:

DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAYIN

“En yaşlı hayvanlar ‘hasat’ ediliyor deniyor ama bu hayvanların yaşlı olduğu nereden belli? Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri hangi hayvanın yaşlı olduğunu, hangi hayvanın üreme kabiliyeti olmadığını nereden biliyor? Ellerinde yaban hayatı gözleme helikopteri, fotokapan, hayvanların kulağına takılmış bir işaret ya da işin uzmanı bir veteriner ve istatistik yok. Hangi hayvanın avlanacağına kim, nasıl karar veriyor?”

“Kaldı ki adı üzerinde bunlar yaban hayvanı. Yattıkları yer belli değil. ‘