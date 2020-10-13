Merkür retrosunda bizi ne bekliyor

Büyük şehrin stresinden, karmaşasından, kirli havasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz’e yerleşmiş, doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu Serdar Oral ve oyuncu eşi Özgü Namal. Kariyerlerinin zirvesinde seçtikleri daha huzurlu, daha sakin ve daha sağlıklı bu yaşam biçimi birçok kez haber de oldu. Ancak yoga ve nefes terapisti Serdar Oral’ın kalp krizi sonucu ani vefatıyla aile sarsıldı. En içten ve en derin baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Kafamdaki “Nasıl olur da bir insan böylesi sağlıklı bir yaşam sürerken kalp krizinden vefat eder?” sorusunun cevabını bulmak için ise uzmanların kapısını çaldım.

GENETİK YATKINLIĞI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

MEMORİAL Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalple sağlıklı yaşam ve spor arasındaki denge üzerine önemli araştırmalar yapmış bir isim. Prof. Dr. Sönmez, “Koroner damar hastalıklarında değiştirilemeyecek 2 faktör var: Biri genetik ikincisi de cinsiyet” diyor. Yani kadınlara oranla erkeklerin kalp krizi geçirme ihtimali daha fazla. Genetik yatkınlık da cabası. Prof. Dr. Sönmez şöyle özetliyor: “Eğer ailenizde kalp-damar rahatsızlıklarına bağlı erken ölümler varsa, ileride aynı genetiğe sahip olmanızdan dolayı bu hastalığın sizi bulması olası. Bu kişiler normalden 10 kat daha dikkat etmeli. ‘Nasıl olsa sağlıklı yaşıyor, kendime dikkat ediyorum’ demeniz yeterli değildir. Genetik problemi olanlar için kalp-damar rahatsızlıkları maalesef bir anlamda kaderdir ve bazen hiçbir risk faktörü içinde olmayan insanlar da kalp krizi geçirebilirler.”

SAĞLIKLI YAŞAMAK PROBLEMİ ÇÖZMEZ

Beslenme, yaşam tarzı, yoga-spor yapmak, kilo almamak gibi etmenlerin değiştirilebilen faktörler olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, “İnsan 0 yaşındayken damar yaşı da 0’dır. Ancak hayat boyu bu böyle devam etmez. 25 yaşındaki bir insanın damar yaşı 30-35 olabilir. Yıpranma kat sayısı önemlidir. Demek istediğim şu: Elbette dağda yaşayan çobanla hayatını büyükşehirde geçiren ve her gün stres içinde, oradan oraya koşturan bir kişinin kalbi aynı olmuyor. Doğada yaşamak, sağlıklı beslenmek çok çok önemli ancak bunlar hasta- lığı yavaşlatan etmenler, tamamen ortadan kaldıran değil” diyor.

KALBİNİZİN FALINA BAKTIRIN

Ailesinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak erken ölüm yaşayanların, diyabet hastalarıyla aşırı kiloluların risk grubunu oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “Risk grubunda olanlar 30, olmayanlar ise 40 yaşından itibaren yılda 1 kez muhakkak kontrole gitmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırmalı. Önemli bir tembihim daha var: Bilgisayarlı koroner anjiyo! Muhakkak yaptırılmalı. Bu çok gelişen yeni bir yöntem. Bize yüzde 90 doğruluğa yakın şekilde hastanın koroner damar geçmişi ile alakalı tüm bilgileri veriyor. Hasta tomografi masasına yatıyor. Kolundan bir ilaç veriyoruz. Bilgisayarlı tomografi ile kalpten alınan ince kesit görüntüler, tüm damarlar önümüze geliyor. 15 dakika içinde o kişinin hastalığa yatkınlığını öğrenmek ve önlem almak mümkün olabiliyor. Ben buna kalbin falına baktırmak diyorum. Lütfen eğer genetik yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız siz de kalbinizin falına baktırın. Her şey normal ise sorun yok ama sorun var ise anında müdahale ederek yaşam kurtarmak mümkün” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.

FAZLA SPOR VÜCUDA ZARARLI