Kızamık vakaları artıyor! Peki neden aşı yaptırmıyorlar

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN EK ÖNLEMLER ALMASI ŞART

KIZAMIK dahil birçok çocukluk çağı aşısının ücretsiz yapıldığı aile sağlığı merkezlerinde durum ne? Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Türkiye’nin çocukluk çağı aşı takviminde yıllardır çok iyi olduğuna vurgu yaparak, “Toplum sağlığına önem veren bir ülkeyiz aslında. Aşılamada çok büyük başarılar elde ettik bugüne kadar. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi aşılar zaten bizim aşı takvimimizde var. Üstelik ücretsiz yapılıyor, bu büyük bir avantaj. Bize gelen ve aşı yaptırmak istemeyen hastalarımızın çoğunun yaşadığı aşı tereddüdünün COVID-19 sonrası arttığı ya da oluştuğunu söylemek mümkün. Ayrıca göçmenleri de kültür farkı sebebiyle aşıya ikna etmekte sıkıntı olabiliyor. Kızamığın salgın bir hastalık ve çok da bulaşıcı olduğunu anlatıp tereddütleri ortadan kaldırıyoruz elimizden geldiğince. Ama asıl acilen Bakanlığımızın tüm tereddütleri giderecek şekilde insanları bilgilendirmesi, kampanyalar başlatması lazım. Aşılamada yüzde 95 altına inildiği zaman salgın riski başlar, şu an henüz salgına dönmedi ama ek önlemler alınmaz, düzensiz göç ile alakalı bir şeyler yapılmazsa kısa zamanda salgına dönecektir” diyor.

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Ahmet Kandemir

ORGANİK YAŞAMA GEÇTİK

AŞI karşıtlığı sadece eğitim seviyesine indirgenemeyecek kadar kompleks bir problem aslında. Ki eğitimli, sosyoekonomik seviyesi yüksek kişiler arasında da hayli yaygın. Gıda Mühendisi Emel Balcı o kişilerden biri, Fransa’da yaşıyor. Diyor ki: “Oğlumu sünnet de ettirmedim aşı da yaptırmadım. Kişiyi koruyacak tek şey, kendi bağışıklık sistemidir. Vücuda yapılan müdahalelerin değişim ve etkileşimleri olur çünkü. Devlet kurumlarına, aşı üreticilerine, Amerika’dan gelen yönlendirmelere inanmıyorum. Çocuklarda psikoterapötik ilaç kullanma yaşı beşlere düşmüş, otizm artmış durumda.” Peki çocuğunu nasıl koruyor? Yanıtı şu: “Hayatımızdan ekstra kimyasalları çıkardık, organik besleniyoruz. Bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadele etmesine izin veriyoruz.”

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35 YAŞINDA KIZAMIK OLDU

NTV’den Melike Şahin’in haberi beni çok etkiledi çünkü salgının sanılanın aksine ciddiyetinin de açık bir örneği bu haber. Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Koordinatörü Gülşah Becerikli Aksan, çocukken tek doz aşı olmasına rağmen (1998 sonrası yönetmelik değişti ve aşı 2 doza çıkarıldı) 35 yaşında kızamık oldu ve 5 gün hastanede yattı. Düşmeyen ateş, öksürük, ciddi derecede halsizlik ve Konjonktivit ile görme problemleri yaşayan Aksan, “Su bile içemiyordum. Maske takmama rağmen yakalandım. Çok zorlu geçti” diyerek komplikasyonların sıkıntılı olabileceği konusunda uyarıyor.

AŞI OLMAK CAİZDİR

‘POSTMODERN’ yaklaşımların yanı sıra günah olduğu varsayımı, ‘Modern tıp Allah’ın işine karışıyor’ gibi dini sebepler de aşı karşıtlığını besliyor. Soyadının saklı kalmasını isteyen Fatma Nur S. şöyle anlatıyor: “Ben doğum yaptıktan sonra da büyüklerimiz ‘Aşıda domuz jelatini var’ gibi laflar edince kızamık aşısı yaptırmadık.”

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BİLİM İNSANLARI KONUŞSUN

Oysa İslami yazar Muhammed Serkan Gül diyor ki: “Diyanet İşleri’nin bu konuda verdiği fetvalar var. Aşı zararlı değildir, orucu ya da abdesti de bozmaz. Türkiye’deki aşılarsa sığır jelatininden yapılma. Fakihlerden önce bilim insanları konuşmalı. (El-Bakara, 2/195) ‘Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız’ diye buyurulur. Bir başka ayet ‘Ey Allah’ın kulları, tedavi olun; çünkü Allah, yarattığı bir hastalık için mutlaka bir şifa, deva yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna. O da yaşlanmadır’ der.”



Muhammed Serkan Gül

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK

TÜRK Tabipler birliği, İstanbul Tabip Odası, KİLİMİK, Türk Pediatri Kurumu ve HASUDER gibi birçok dernek son bir haftadır arka arkaya kızamık vakalarındaki ciddi artış konusunda uyarılar yayınlıyor. TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın duruma acilen el atması gerektiğini vurgulayarak, “Toplum aşı konusunda bilgilendirilmeli, yanlış/yanlı açıklamaların yetkililer tarafından üzerine gidilmeli” dedi.

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BEŞ YÜZDE BİR ÖLÜM RİSKİ

KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise “500’de 1 ölüm riski olan bir hastalıktan söz ediyoruz. On iki ay altındaki çocuklar kızamığa yakalandığında virüs beyne yerleşebiliyor. 7-10 yıl sonra çok ağır ölümcül tablolara neden olabiliyor. Yani sadece bugün değil, ilerleyen süreçlerde de çok zararlı etkileri olabiliyor kızamığın. O nedenle çocukların aşılanması kritik” açıklaması yaptı.

BAKANLIK DEVREYE GİRSİN

ENFEKSİYON hastalıkları uzmanı, KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül ile de ben konuştum. Dedi ki: “Bakanlığın bu konuyu ciddiye alması ve bize saydam veriler sağlaması lazım çünkü tahmini sayılar ya da tahmini nedenlerle yol almak zorunda kalıyoruz, bu da yanıltıcı olabilir. Gözlemlerimiz; düzensiz göç, aşı itirazı, deprem bölgesindeki sorunlar nedeniyle vakaların arttığı yönünde. Ayrıca İstanbul’da çok sayıda sağlık çalışanının ve öğretmenin hasta olduğunu biliyoruz, ikinci bir dalga da bu. Sorun çok katmanlı anlayacağınız. Acilen el atılmalı.”

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Önder Ergönül