Epstein’ın ‘seks adası’ ve kirli ilişkiler ağı

Haberin Devamı

JEFFRY EPSTEİN KİMDİR



Epstein, 1953’te New York’ta doğan, annesi okul hademesi, babası bahçıvan, Yahudi bir aileden geliyor. Üniversitede matematik okuyor ama diplomasını almadan ayrılıyor. Ancak buna rağmen bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapıyor. Ki burada ABD’nin en ünlü finans kuruluşlarından olan Bear Stearns’ün Ceo’su Alan Greenberg ile tanışıyor ve kısa zamanda yanında işe giriyor. Bankacılık ve finans alanında hızla yükselen Epstein, 1981’de kendi danışmanlık şirketini açıyor. 1987’de ise Yahudi asıllı iş insanı Steven Hoffenberg’in danışmanlığını yapıyor. Şöyle de bir dip not vereyim: Hoffenberg “saadet zinciri” suçundan 20 yıl hapis yattı, hatta bu işi Epstein ile planladıklarını itiraf etti ama Epstein bu suçtan yargılanmadı.









Haberin Devamı

VERGİDEN MUAF ADA

1988’de Hoffenberg için çalışırken bir yandan da kendi yatırım şirketini kuruyor. En zengin müşterisi Victoria’s Secret’ın sahibi, milyarder iş insanı Leslie Wexner. Asıl servet ve ünü de zaten Wexner sayesinde yapıyor. 1998’de vergiden muaf kalmak ve de özel misafirlerini ağırlamak için Virgin Adaları’nda, “Little Saint James” adını verdiği bir ada alıyor. Bugün “Seks adası” denilen o ada, bu ada. Epstein’ın bu adada reşit olmayan genç kızları cinsel istismara maruz bıraktığı, suç ortakları ve müşterilerinin kimlikleri ortaya çıkmasın diye burada ağırladığı biliniyor.



SEVGİLİSİ SUÇ ORTAĞI









Gelelim Epstein’ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e. Babası İngiliz Daily Mirror gazetesi ve televizyon kanalını kurmuş bir isim. Yahudi asıllılar. Tek fark, Maxwell görünürde milyarder ama gerçekte batık bir iş adamı. Bu gerçek, baba Maxwell öldükten ve kızı lüks hayatını sürdürmek için zengin erkeklere yanaşınca ortaya çıkıyor. Epstein’la da böyle tanışıyorlar. Ghislaine Maxwell; Epstein ve arkadaşlarına cinsel ilişkiye girmek için reşit olmayan kızlar bulmak suçundan, 20 yıl hapis cezası aldı. Bugün önümüze konan isim listesi de aslında Maxwell davasının kamuoyuna açıklanması ile ortaya çıkan yasal belgelerden alınma.



LİSTEDEKİ HERKES ‘SUÇLU’ DEĞİL



Listede eski ABD başkanlarından, Hollywood yıldızlarına kadar yüzlerce ünlü isim var. Ama hatırlatalım: Bu isimlerin bazısı suçlu, bazısı mağdur, bazısı tanık, bazısı sadece misafir kategorisinde. Yani Epstein ile bağlantı kuran, listede adı geçen herkesin bu sapkınlıklara dahil olduğuna dair bir delil ya da suçlama yok! Mesela mağdur Johanna Sjoberg’ün ifadesine göre Epstein, ABD eski başkanı Trump ile oteline gitmeden önce telefonla bağlantı kurmaya çalıştı. Adı geçen bazı sanatçılarla da tanışmadı ama sükse yapmak için onları tanıdığını söylüyordu.

Haberin Devamı

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Ancak Sjoberg, Prens Andrew’i cinsel istismar, Bill Clinton’ı ise genç kadınlardan hoşlanmakla suçluyor. Ayrıca Clinton’ın Vanity Fair dergisini “Epstein’in seks ticareti yaptığına yönelik bir yazının yayımlanmaması” konusunda tehdit ettiği iddiası da belgelerde mevcut.

SKY NEWS’DEN YENİ İDDİA

Öte yandan SKY News, Epstein’ın kurbanı olduğunu söyleyen Sarah Ransome’ın mahkeme belgelerine yansıyan yazışmalarına yer verdi. Yazışmalarda, York Dükü Prens Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiliz yatırımcı Richard Branson’ın reşit olmayan kızlarla cinsel ilişki kasetlerinin Epstein’in elinde olduğu iddiaları yer alıyor. Ransome, yazışmalarında aralarında bir arkadaşının da bulunduğu birçok kızla, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da cinsel ilişkiye girdiğini de iddia ediyor.

Haberin Devamı

KURBANLARI ARASINDA TÜRK KADIN DA VAR



Listede, Epstein mağdurları arasında yer alan Florida’da emlakçılık yapan bir Türk kadın mağdur (Doe B.K. olarak verilmiş) da var. İddiaya göre o dönem 26 yaşında olan mağdur, Epstein ile 2006-2007’de patronunun evinde tanışmış. İfadesine göre Epstein genç kadını iş bulma vaadiyle sık sık evine davet ediyor, aynı zamanda kuaför de olan kadından saçlarını kesmesini istiyormuş. 2008’de kadın Epstein’in saçlarını kesmek için evine gittiğinde, kız arkadaşı Maxwell’in de yardımı ile Epstein’in cinsel istismarına maruz kalmış. Epstein, kadının pasaportuna el koymuş, sınır dışı ettirmek ve 8 yaşındaki çocuğunu elinden almak ile tehdit ederek, defalarca cinsel istismarda bulunmuş ve başka erkeklerle de beraber olmaya zorlamış. 2008’de genç kadın Epstein tarafından istemediği vajinal bir operasyona da zorlanmış. 2021’de Epstein hakkında maddi-manevi suç duyurusunda bulunan Türk mağdur, mahkemede “Müslüman olduğum ve yaşadıklarım ülkemde derin bir utançla karşılanacağı için adımın saklı kalmasını istiyorum” diyerek çok detaylı bir ifade vermiş.



MOSSAD BAĞLANTISI İDDİASI

Haberin Devamı

Listede eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Shimon Perez, Moshe Katsav, Ehud Olmert dahil çok sayıda siyasinin isminin olması birçok komplo teorisyeni tarafından Amerika ile İsrail arasındaki sıkı ilişkinin “asıl” sebebi olarak yorumlanırken, İsrail gizli servisi MOSSAD’ın böylelikle, pedofili ve fuhuş ağıyla her ilişkiyi yönetebildiği de iddialar arasında. Bu iddiayı ortaya ilk atan kişi ise Mossad eski ajanı Ari Ben-Menashe. RT International’a verdiği demeçte Epstein’ın Mossad için çalıştığı ve Amerikalı erkek politikacılara “çocuk istismarı” videoları ile İsrail tarafından şantaj yapıldığını söylemişti.