Dünyayı saran yeni çılgınlık: Dubai çikolatası

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Geçen hafta ise yeni doğan çetesinin skandalları ile sarsıldık. Ortaya çıkan her detay vicdanları sızlatıyor. Bunca karmaşanın içinde çok konuşulan bir konu daha var: Dubai çikolatası. İnanmayacaksınız ama adeta kıyamet kopuyor. Gerçeği sadece Dubai’de satılan çikolatanın ‘çakma’sı için insanlar upuzun kuyruklar oluşturuyor. Nereden çıktı? Kim buldu? Çikolata için saatlerce sıra beklemek, toplumsal ruh halinin bir yansıması olabilir mi? Sordum.

ORİJİNALİ SADECE DUBAİ’DE SATILIYOR AMA ÇAKMALARI DAHA PAHALI

Dubai çikolatası çılgınlığı Birleşik Arap Emirlikleri’nden ABD, Güney Kore’den Fransa, Avustralya’dan Singapur’a kadar dünyanın dört bir yanını sarmış durumda. Haliyle bize de sirayet etti. Nereden çıktı bu Dubai çikolatası diyenlere anlatalım. 10 yıldır Dubai’de yaşayan Mısır asıllı İngiliz, 38 yaşındaki Sarah Hamouda’nın canı hamileyken çikolata çeker ama hiçbir çikolata onu kesmez, şunu düşünür: “Keşke annemin künefesinden bir çikolata olsa...” Bu fikir 2021’de olgunlaşır, 2022’de ise Hamouda, Fix Dessert Chocolatier’i kurar, içi fıstık kremalı, tahinli- tel kadayıf dolgulu çikolatayı yaratır. “Yeni bir deneyim yaratmak istedik” diyor Hamouda CNN’e verdiği röportajda ve ekliyor “Açıkçası hiçbir aşamada bu ürünün global bir fenomene dönüşeceğini düşünmedim.”

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VİRAL OLUNCA YOK SATTI

Peki nasıl oldu da Türkler dahil onlarca farklı milletten binlerce insan bir sabah uyanıp Dubai çikolatasına aş erdi derseniz de “Çok yaşa sosyal medya” derim. TikTok ünlüsü Maria Vehera’nın arabasında Dubai çikolatası yerken çektiği video yaklaşık 100 milyon izlenme almış. Haliyle insanlar da içinden yeşil bir dolgu akan ve yedikçe çıtır çıtır ses çıkan bu çikolatanın ne olduğunu merak etmiş. İlk kurulduğunda en fazla 100 adet sipariş alabilen firma, bir anda günde 500 adet üretim yaparken bulmuş kendini.

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KENDİSİ TATLI FİYATI ‘TUZLU’

Üzerinde ebru desenleri olan çikolataların hepsi el yapımı. Orijinali sadece Dubai’de yemek dağıtım servisi Deliveroo üzerinden satılıyor. Dağıtım her gün saat 14.00 ve 17.00’da. 500 adetle sınırlı. Sadece bu çikolatayı yemek için Dubai’ye gidenler var. Dolayısıyla bu çikolata zenginliğin de bir sembolü. Künefenin yanı sıra hurma, bisküvi, peynir ve baklavadan yapılan çeşitlerini de bulmak mümkün. Fiyatına gelince: 200 gramı 650- 6 kişilik kutusu ise 3 bin 500 lira. Ancak çakmaları gerçeğinden pahalı. Singapur’da 200 gramlık bir çikolata için 59 dolar- 2 bin liradan fazla para isteniyor. Türkiye’de ise o kadar pahalı olmasa da çakma 200 gr. Dubai çikolatası için istenen ücret 450 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor. Ancak bazı firmalar 1500 TL’ye kadar fiyatı çıkarmış durumda.

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BAZISI ÇİKOLATA İLE AVUNTU ARIYOR BAZISI KENDİNİ GÖSTERME PEŞİNDE

Gerçeği bile değilken insanların bir çikolata almak için 5-6 saatlik uzun kuyruklara girmiş olmasına Psikolog Ozanser Uğurlu’da en az benim kadar inanamamış ve de araştırmış neden diye. Diyor ki: “Psikolojik olarak pek iyi değiliz bu aralar. Çok fazla trajik olay üst üste geldi. Çok sıkıldık, bunaldık. Öte yandan bizim kültürümüzde toplu yas tutma hali de yok! Yabancı bir ülkede olsa örneğin, bebek ölümlerinin yaşandığı hastanelere gider, katledilen bebeklerin anısına bir çiçek, mektup bırakırlardı. Tepki kadar üzüntülerini de gösterirlerdi yani. Biz de ise gündem o kadar çabuk değişiyor ki yas tutacak zamanımız bile olmuyor. Hangi olaya üzüleceğimizi şaşırdık! Bu kadar kötülük ile nasıl baş edeceğimizi bilememek de normal haliyle. “Delirmemek” için de bir şeylere kafayı takarak, onu erişilebilir kılmak ve “bunu da yaptım” demek için o kuyrukta saatlerce bekliyoruz işte. Kafayı bir şekilde boşaltmak lazım çünkü... Bir kısım bu açıdan bakıyor.”

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HER ŞEYİN BAŞI MERAK

“Diğer grup ise beni biraz korkutuyor açıkçası. Çünkü o grup hayatlarını sosyal medyaya göre yaşıyor ne yapacağı ne yiyeceği nereye gideceği nasıl yaşayacağı hatta kimle konuşacağını bile trendlere göre belirliyor. Sosyal medya eli ile de merak körükleniyor. Bir sürü insan sırf başkaları da öyle yapıyor diye merakından o kuyruklara giriyor. Harika bir şeyden kusur kaldığını düşünüyor, ‘fırsat kaçıyor’ gibi hissediyor. Ancak kendini iyi hissetmek ya da sadece “bakın ben buradayım” demek için her gördüğünün ardından umarsızca koşmak ne kadar doğru? Ki onlarca lira para verip aldığın çikolata gerçeği bile değil, çakması. Bunun yerine doğada yürüseniz, sevdiklerinizle bir çay demleyip sohbet etseniz... Kendinizi iyi hissetmenin; dayanışmak, sevgiyi çoğaltmak gibi, birbirinden farklı yolları varken çakma çikolatayı mideye gömmenin kimseye yararı yok bence. Varsa da ‘geçici’ olur ‘kalıcı’ olmaz etkisi.”

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İNSANLAR MUTLU OLMAK İSTİYOR

Trendi kaçırmak istemeyen büyük markalar, Türkiye’de de iş başında, portföylerine Dubai çikolatasını çoktan ekledi. İstanbul Kadıköy’deki Ceviz Ağacı Pastanesi de bu furyayı yakalayanlardan... Dubai çikolatası benzerini denemek isteyen onlarca kişi, pastane önünde metrelerce kuyruk oluşturuyor. İşletmenin sahibi Levent Yüksel, DHA’ya verdiği röportajda Dubai’ye kızını gönderip, iki adet çikolata aldırdığını ve aynısını yaptıklarını belirterek, “İnsanlar artık araba alamıyor, ev alamıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar” diyor.