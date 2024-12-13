PKK için gelen Blinken’a verilecek mesajlar

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Suriye’de rejim devrilip PKK-YPG’nin varlığı tehlikeye girince ABD Dışişleri Bakanı Blinken, apar topar Türkiye’ye geliyor.

Blinken, Türkiye’ye gelirken güç dengesi PKK’nın aleyhinde. Blinken seçimi kaybetmiş bir yönetimin Dışişleri Bakanı. 38 gün sonra ABD’de Blinken diye biri olmayacak. Vereceği hiçbir sözün geçerliliği yok.

RÜZGÂR PKK’NIN ALEYHİNE

1. 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Trump ise, “Suriye kendi başının çaresine baksın” dedi. PKK, Suriye’de ABD’nin desteğiyle ve Esed rejiminin kendisine açtığı alanlarda hüküm sürüyordu. Esed desteğinden mahrum, ABD desteğini ise kaybetmesine sayılı günler kaldı. PKK’nın üzerine oturduğu zemin yok.

TÜRKİYE GERÇEĞİ

2. Suriye’de moral üstünlük, Esed rejiminin düşmesi, Tel Rıfat ve Menbiç’in PKK’dan temizlenmesi nedeniyle Türkiye’den yana. Türkiye, Suriye’yi dizayn eden güçlerden biri.

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ABD SİHA’SINI DÜŞÜRDÜ

3. Türkiye, ABD’ye PKK terör örgütüne verdiğiniz silahlar bir gün size döner demişti. PKK, Türk SİHA’sı zannederek ABD’nin kurduğu Avenger Hava Savunma sistemi ile ABD’nin 32 milyon dolarlık Reaper’ını düşürdü. Allah’ın sopası yok ki gözüne soksun derler.

DEAŞ BLÖFÜ

4. PKK’lı Mazlum Kobani, DEAŞ’la mücadele etmeyeceklerini açıkladı. Türkiye, ABD’ye bir terör örgütüyle diğer terör örgütüne karşı mücadele edilmez diyordu. ABD, PKK’yı kullanmak için DEAŞ tehdidi oluşturdu. Suriye’de rejimin düştüğü, DEAŞ’ın yeniden hortlama tehlikesinin olduğu bir sırada PKK, ABD’ye DEAŞ blöfü yapıyor.

GEÇİŞ SÜRECİ

* Suriye’de yeni ve kritik bir aşamadan geçiyoruz. Düzenli bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkenin daha fazla istikrarsızlığa ve parçalanmaya sürüklenmesini önlemek önemlidir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması elzemdir.

* Geçiş sürecinin sorunlu olmaması için uluslararası paydaşların da oynayacağı bir rol var. Gerekli insani yardım ve siyasi destek sağlanmalı.

PKK VE DEAŞ’A DİKKAT

* Başta PKK/YPG ve DEAŞ’ın mevcut ortamdan istifade etmeye çalışabilecekleri açıktır. Önümüzdeki dönemde de terör örgütünün oldubittilerine mahal vermeyeceğiz. YPG, DEAŞ’la mücadele kisvesi altında terör faaliyetlerinde bulunuyor. YPG ile de DEAŞ’la da mücadele etmeliyiz.

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SURİYE’DE NELER OLUYOR



Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin verdiği bir coşku, ülkelerine dönüşlerinin getirdiği bir heyecan var.

Ama asıl perde arkasındaki gelişmelere odaklanmak gerekiyor. Çünkü Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü, yeni Suriye devleti kuruluyor. Yeni Suriye’yi inşa etmek, Esed rejiminin devrilmesi kadar önemli. Geçmişin Suriye’si artık geçmişte kaldı. Geleceğin Suriye’si daha önemli hale geldi.

COLANİ’YE BIRAKILMAMALI

Colani, batı dünyasının ürkmemesi için farklı dinlere, farklı mezheplere, farklı etnik gruplara birlikte yaşayabilecekleri bir Suriye mesajı veriyor. Şu ana kadar uygulamalar bu mesajlara uygun olarak cereyan ediyor. Ama Colani, Colani’ye, Suriye ise Suriye’ye bırakmayacak kadar önemli. Çünkü bu başarı sadece HTŞ’nin ya da Colani’nin elde ettiği bir zafer değil.

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Tek başına kalma pahasına 13 yıldır mücadele eden Türkiye, Erdoğan ve Suriye Milli Ordusu var. Suriye’nin geleceği HTŞ’ye ve Colani’ye bırakılmayacak kadar önemli.

GEÇİCİ YÖNETİM

Suriye’de geçici bir yönetim kuruldu. Colani, İdlib’deki HTŞ’nin başbakanı Muhammed el Beşir’i başbakan olarak görevlendirdi. Türkiye başta olmak üzere yeni süreci destekleyen ülkeler, geçici yönetimin Suriye’nin tamamını temsil edecek şekilde kurulması ve kucaklayıcı olması yönünde tavır koydu. Temsil oranı yüksek, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir geçici yönetime ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Colani, geçici yönetim olarak İdlib’deki hükümeti atadı. Bu yönetim 3 ay süreyle görev yapacak. Bir anlamda geçici geçiş yönetimi olarak sadece icradan sorumlu olacak. 3 ay sonunda yeni Suriye’yi hazırlayacak olan geçici yönetim kurulacak.

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Colani’nin atadığı geçici yönetim Esed dönemi hükümetinden görevi devraldı. 8 Aralık’taki değişimden sonra Suriye’de devletin çökmemesi olumlu oldu. Yumuşak bir geçiş yaşanıyor. Esed rejiminin kabinesi geçici yönetime görevini devretti.

ESED DEVRİLMEDEN ÖNCE

Kansız ve kavgasız bir değişimi Suriye’nin geleceği açısından yararlı bulurum. Ancak Esed kaçarken başbakanının kalması, şen şakrak bir şekilde görev devir tesliminin yaşanması bize Esed devrilmeden önce pazarlıklar yapıldığını, önceden mutfakta bir şeylerin pişirildiğini gösteriyor. Tabii ki bu işler 27 Kasım günü Halep’ten girdi, 8 Aralık’ta Şam düştü şeklinde olmuyor. Bizim için önemli olan Türkiye bu işin neresinde?

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TÜRKİYE’SİZ DENKLEM KURULAMAZ

İnşallah tam ortasındadır. Gelen bilgiler Suriye’de Türkiye’siz bir denklemin kurulamayacağı yönünde. Yeni Suriye’nin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç var.

Suriye’de 3 ay sonra oluşturulacak olan geçici yönetim yeni anayasayı hazırlayacak, nüfus sayımı ve seçmen kütükleri belirlenecek, Anayasa referandumundan sonra siyasi partiler kurulup seçimlere gidilecek.

Suriye’nin işi kolay değil. Yeni Suriye demokratik bir Suriye olarak inşa edilirse, geleceği aydınlık bir Suriye olur.

İBRAHİM KALIN ŞAM’DA

Böylesine kritik bir süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın dün Şam’daydı.

Esed devrildikten sonra ziyaret eden ilk resmi heyet olması ve Colani yönetiminin ilk dış temasının Türkiye ile olması birçok açıdan önemliydi. Ayrıca Blinken’ın ziyaretinden 24 saat önce Şam ziyareti anlamlıydı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Bizim için önemli olan PKK-YPG ile mücadele. PKK, Rakka’dan çıkarıldıktan sonra sıra Ayn el Arab’a gelecek. Ben bu satırları yazarken Suriye Milli Ordusu’nun Süleyman Şah türbesine yürüyüşü devam ediyordu.

BÜYÜKSÜN TÜRKİYE, BÜYÜKSÜN ERDOĞAN



Somali ile Etiyopya arasında Somaliland krizi yaşanıyordu. Afrika boynuzunun iki ülkesi arasında çatışma ihtimali doğmuştu. Önce Mısır sonra Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyi barıştırmak için araya girdi ama başarılı olamadı. Ama hem Somali hem de Etiyopya hükümeti Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışı tesis edeceği inancı ile masaya oturdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki başarı sağladı. İki ülkenin liderini yanına alarak bunu dünyaya ilan etti.

Batılılar Afrika’da hep savaşları körüklediler, Türkiye ise barışın adresi oldu.

Büyüksün Türkiye, büyüksün Erdoğan diyorum.