Son günlerde dilimizde hep bunlar var

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- CİLVEGÖZÜ: Yıllardır memleketlerinden uzak kalan Suriyelilerin çoluk çocuk doluştukları sınır kapısı. Gidiyorlar yani. Giderken de çok güzel şeyler söylüyorlar Türkiye’yle ilgili. Kalplerinin bir yarısını burada bırakarak gidiyorlar.

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- SEDNAYA: Geceyarısı Ekspresi diye bir film vardı Türkiye’deki hapishaneleri karalayan. Palavracı bir filmdi. Sednaya Hapishanesi’nden gelen görüntüler ise mıh gibi gerçek. Bu hapishaneden bir milyon tane Geceyarısı Ekspresi filmi çıkar. Üstelik hiçbiri palavradan film olmaz.

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- ESAD: İki özelliğinden söz ediliyor: BİR: Acayip kindardır. İKİ: Esneme yeteneği sıfırdır. Ülkesini bırakıp kaçmak durumunda kalmasının arkasında işte bu iki özelliği başat rol oynadı. Kindar olmasaydı ve azıcık esneme yeteneğine sahip olsaydı... Belki kendini kurtarabilirdi.

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- COLANİ: Bir muamma... Hem de bayağı bir muamma. Hakkında iyi şeyler söyleyenleri yanıltabilir. Hakkında kötü sözler söyleyenleri de yanıltabilir. O derece muamma yani.

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- REJİM: Bu kelime olmasaydı halimiz haraptı. Esad yönetimini anlatmak için “eski rejim” diyoruz. Yeni yapıyı anlatmak için “yeni rejim” diyoruz. Rejim kelimesi olmasa ne yapardık biz?

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- HALEP: Esad döneminde Halep’e gitmiştim. Biraz Mardin, biraz Gaziantep, biraz Şanlıurfa gibiydi Halep. En çok Kapalıçarşı’sını sevmiştim. Ne oldu acaba Kapalıçarşı’ya? Yandı, yıkıldı, perişan oldu mu? Halep’e gidenler Kapalıçarşı’dan bir haber verseler ne iyi olur.

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- EMEVİ MEYDANI: Emevi Camisi’ni biliyorduk. Meğer bir de Emevi Meydanı varmış. Bizim Taksim Meydanı gibi bir meydan. Şam’da bütün yollar bu meydana çıkarmış.

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- TEL RIFAT: Televizyonda sekiz yıldır bu şehri konuşuyorduk. Türkiye’nin harekât alanlarının ortasında bir terör adacığı gibi kalmıştı bu şehir. Sekiz yıldır en büyük sorunsal olarak konuştuğumuz şehir, sekiz dakikada terör adacığı olmaktan çıkıverdi. Hey gidi hey!

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- ARAP AŞİRETLERİ: Deyrizor, Rakka gibi yerlerden söz edilirken mutlaka “Arap aşiretleri” diye bir niteleme duyuyoruz. Gözümün önüne pek bir şey gelmiyor bu nitelemeyi işitince... Nasıl aşiretler bunlar? Kaç aşiretten söz ediliyor? Her birinin reisleri var mı? Hepsinin birbiriyle arası iyi mi? Bu da bir başka muammadır.

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- MENBİÇ: Gazetede “Menbiç” diyoruz, televizyonda “Münbiç” diyoruz. Niye? Niyesi yok. CNN Türk ekibi, yukarıdan görüntüledi Menbiç’i. Bembeyaz boyalı binalarla dopdolu koskocaman bir şehir görüntüsüyle karşılaşınca şaşırdım kaldım. Bir kasabacık bekliyordum halbuki ben.

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- SMO: Biz “Özgür Suriye Ordusu” diye bellemiştik. Halbuki bu ismi kullanmaktan vazgeçmişler. Kendilerine “Suriye Milli Ordusu” demeye başlamışlar. “Seyf” diye Türkmen bir komutanı var bu ordunun. Adam safi karizma.

MAÇ SONUCU GİBİ

BBC’ye konuşan uzmanlar, Suriye’nin geleceği için şu üç ihtimali sıralamışlar:

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BİR: Uzlaşma. İKİ: HTŞ’nin ceberut iktidarı. ÜÇ: İç savaş.

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Bu üç ihtimalli cevap, “Maçın sonucu ne olur” sorusuna üç ihtimalle cevap vermeye benziyor:

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BİR: A takımı kazanır. İKİ: B Takımı kazanır. ÜÇ: Beraberlik olur.

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Suriye için üç ihtimali dile getirmek için “BBC’ye konuşan uzman” olmaya gerek yok yani.

GECENİN BİR VAKTİ ANİDEN AFRİKA BARIŞI

TARAFSIZ Bölge programındaydık.

Bizim Onur kulağıma “Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra canlı yayında açıklama yapacak” dedi.

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Tam bir sürprizdi bu.

Çünkü Erdoğan’ın programında böyle bir açıklama görünmüyordu.

“Herhalde Suriye ile ilgili önemli bir mesaj verecektir” falan diyordum ki... Şöyle bir görüntüyle çıktı Erdoğan karşımıza:

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Sağında Etiyopya Başbakanı...

Solunda Somali Cumhurbaşkanı...

Bu iki ülke arasındaki çatışmaya varabilecek devasa sorun, Erdoğan’ın öncülüğünde çözülmüş.

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Meğer bunun açıklaması yapılacakmış.

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Erdoğan’ın Afrika barışında oynadığı bu muazzam rolü görünce... “Galiba Macron tırnaklarını yiyordur şimdi” diye düşünmeden edemedim.

ÖZGÜR ÖZEL İYİ TOPARLADI

HANDE Fırat liderliğindeki Hürriyet Ankara ekibinin konuğu oldu CHP Lideri Özgür Özel.

Buluşmada tek gündem Suriye’ydi.

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Söylediklerini baştan sona okudum Özgür Özel’in.

Çıkardığım sonuçlar şunlardır:

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- Dersine iyi çalışmış.

- Türkiye eksenli bir bakış ortaya koymuş.

- Dikkate almaya değer önerilerde bulunmuş.

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Sonuçta iyi toparladı konuyu Özgür Özel.

SEVİNENLER KAYGILANANLAR

- SEVİNENLER: Suriyeliler seviniyor. Suriyeliler memnun. Suriyeliler coşkulu. Suriyeliler mutlu.

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- KAYGILANANLAR: Türkiye’den Suriye’ye bakanlar kaygılı, tasalı, kederli, mutsuz, üzüntülü.

TATLI BİR UYKU İÇİN TAVSİYE

JULES Verne diye ele avuca sığmayan, hayallerine hiçbir sınır koymayan, şakacılıkta zirvelere ulaşan bir yazar var ya... Hah!

İşte o yazarın “80 Günde Devriâlem”, “Balonla Beş Hafta”, “Arzın Merkezine Seyahat” romanlarını, uyumadan önce okursanız... Çok tatlı, süper huzurlu, acayip mutlu ve bol gülümsemeli bir uyku uyumanız garantilidir.