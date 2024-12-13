Ali Poyrazoğlu’na Picasso tablosu aldıran ayar

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Online olarak devam eden müzayededeki eserler Maçka’daki Antik Palace’da sergileniyor.

10 Aralık Salı akşamı 150 civarında koleksiyoner hem eserleri görmek hem de usta tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu’nun gösterisini izlemek için tarihi binadaydı.

Daha önce fiziki olarak müzayedelerin yapıldığı, eserlerin gösterildiği salonun sahnesinde bu kez Ali Poyrazoğlu vardı. Sanatın insan hayatındaki yeri, koleksiyon nedir, koleksiyoner nasıl olunur gibi konular üzerine hazırladığı gösterisi oldukça kapsamlı, doyurucu, öğretici ve eğlenceliydi.

İki saat süren, hatta dışarıdaki yoğun yağmur nedeniyle uzayan gösterinin ikinci bölümü soru cevaplı bir sohbet havasındaydı.

İki yıl önce deposunda çıkan yangında tiyatro dekorları ve arşivinin yanı sıra Türk tiyatro tarihinin en büyük kukla ve maske koleksiyonunu kaybeden Ali Poyrazoğlu iyi bir koleksiyoner aynı zamanda. Bazı sanat eserlerini de yangında kaybeden Poyrazoğlu koleksiyonunun temelini annesinden kalan eserler oluşturuyormuş. Annesi de sanatı yakından takip eden bir koleksiyonermiş.

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ALDIĞI İLK ESER TURAN EROL’UN BODRUM’U

Sohbet sırasında kendisine sorulan sorulardan biri aldığı ilk eser oldu. Bodrum tutkunu Poyrazoğlu’nun aldığı ilk eser yine Bodrum sevdalısı, pek çok tablosunda Bodrum’u resmeden Turan Erol’un büyük boyutlu bir Bodrum manzarası olmuş.

1980’li yılların başlarında oyun için gittiği Ankara’da atölyesinde ziyaret etmiş Turan Erol’u. Orada gördüğü tabloya hayran kalmış ve satın almak istediğini söylemiş. Ancak usta ressamın söylediği miktarı vermem mümkün değildi diyor Poyrazoğlu. Bunun üzerine Turan Erol “Ne kadar paran var cebinde” diye sormuş. Poyrazoğlu’nun cebinden bugünün değeriyle 2-3 bin lira çıkmış. “Tamam” demiş, “Sen bırak onu, geri kalanını da eline para geçtikçe taksit taksit şu banka hesabına yatırırsın.”

Koleksiyonunun ilk eserine böyle sahip olmuş.

Ya ikincisi...

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Tam atölyenin kapısından çıkarken durdurmuş Poyrazoğlu’nu ve Anadolu’dan bir bozkır manzarasını resmettiği daha küçük boyutlu tabloyu hediye etmiş.

İkisi de şimdi Bodrum’daki evinin duvarında asılıymış.

Ali Poyrazoğlu koleksiyonunda bir de Picasso tablosu varmış. Onu satın almasının da ilginç bir hikâyesi var.

İlk gençlik yıllarında ailesinin ecza şirketini yöneten Poyrazoğlu o dönem kendisine gelen takvim yapraklarına basılmış Picasso eserlerinden birini kesip çerçeveleterek duvarına asmış. Çok sevdiği baskı yıllarca duvarında asılı kalmış. Ta ki yurtdışından ziyarete gelen ünlü bir sanatçı arkadaşının “Sen önemli bir sanatçısın, yakışıyor mu takvimden kesme bir baskı senin duvarına” diye ayar verene kadar.

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Bunun üzerine ilk fırsatta bir Picasso tablosu satın alıp katmış koleksiyonuna.

KLASİK VE ÇAĞDAŞ USTALAR BİR ARADA

ANTİK Palace’da sergilenen 220 sanatçının 435 eseri 396’ıncı müzayedede satışa sunuluyor.

Nejad Melih Devrim’in farklı dönemlerine tarihlenen ustaca soyutlamalarından, Erol Akyavaş’ın zengin dilinin göstergesi olan yapıtlarına, Burhan Doğançay’ın sanat tarihimize geçmiş dönemlerinin öne çıkan örneklerinden, Nuri İyem’in güçlü resim dilini içeren seçkisine, Fikret Mualla’nın renkli dünyasından Yüksel Arslan’ın sıra dışı yorumlarına, Ömer Uluç’tan Mehmet Güleryüz’ün eserlerine, Hoca Ali Rıza’dan Halil Paşa’ya kadar Türk çağdaş ve klasik usta sanatçının eseri bir araya getirilmiş.

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Toplumsal gerçekçi akımın usta ismi olan, izleyiciyle hemen bağ kuran imgeleriyle öne çıkan Nuri İyem’in ikonik kadın yüzlerinden renk ve ışığıyla etkileyici manzaralarına; köyden kente göçe konu alan yapıtlarından, sevgi dolu portrelerine, karakteristik figürlerine değin uzanan bir zenginlik sunan seçkisi de müzayedede.

Güncel sanatın en yeni eğilimlerini gözler önüne seren seçkide Ramazan Bayrakoğlu, İrfan Önürmen, Ekrem Yalçındağ, Gülay Semercioğlu, Seçkin Pirim, Yaşam Şaşmazer, Nuri Kuzucan, Kemal Önsoy, Ahmet Oran, Ahmet Güneştekin, Bahar Oganer, Fevzi Karakoç, Ebru Uygun ve Güneş Terkol’un da aralarında bulunduğu sanatçılar yer alıyor.

AYŞEGÜL SÖNMEZ’DEN 20. YÜZYIL SANATI

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, resim, sanat tarihi, edebiyat ve opera gibi farklı alanlarda seminerlere ev sahipliği yapıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımını müzenin koleksiyonundaki eserlerle birlikte değerlendirdiği konuşmaları ‘Ayşegül 20. Yüzyılda’, 15 Aralık Pazar günü 1930’lar ile devam ediyor. Saat 14.00’te başlayacak konuşmanın biletleri biletix’ten temin edilebilir.