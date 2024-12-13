Haberin DevamÄ±

BaÅŸakÅŸehirâ€™in bu kadro yapÄ±sÄ± ve oyun standardÄ±yla, Konferans Ligiâ€™nde Ã¼st turu son maÃ§a bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmasÄ± bile sÃ¼rpriz. Heidenheim, Ã¶zellikle Avrupa performansÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde burulduÄŸunda kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde zor bir rakip gibi gÃ¶zÃ¼kse de Ã‡aÄŸdaÅŸ Atanâ€™Ä±n Ã¶ÄŸrencileri zoru kolay gÃ¶stermeyi baÅŸardÄ±.

Kemen-Crespo-Onur Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n temaslÄ± ve fiziksel oyunu, Alman temsilcisini ilk andan itibaren sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu. BaÅŸakÅŸehir, rakip yarÄ± alanda kaptÄ±ÄŸÄ± toplarla hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kaleye giderek Frank Schmidtâ€™in takÄ±mÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ istediÄŸi gibi oyun kurma fÄ±rsatÄ± vermedi. BÃ¶yle bir hÃ¼cumda Piatekâ€™in pasÄ±nda arka direÄŸe koÅŸuyu yapan Deniz, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.

ARSENALâ€™i HATIRLATAN GOL

Ä°kinci golde Ã‡aÄŸdaÅŸ Atanâ€™Ä±n geÃ§iÅŸ hÃ¼cumu, bu sefer kendi yarÄ± sahasÄ±ndan Opokuâ€™nun kaptÄ±ÄŸÄ± topla baÅŸladÄ± ve kornerle sonuÃ§landÄ±. GanalÄ±, maÃ§ boyunca bir hatasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kusursuz oynadÄ±. KÃ¶ÅŸe vuruÅŸunun devamÄ±nda Arsenal benzeri bir set oynayan BaÅŸakÅŸehir, Crespo ile farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±. Heidenheim istediÄŸi futboldan o kadar uzaktÄ± ki Schmidt, 30. dakikada iki deÄŸiÅŸiklik ile orta sahayÄ± kalabalÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±p kontrolÃ¼ eline almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

ATAN DAHA FAZLASINI BEKLEYECEK

40. dakikadaki tek pozisyon dÄ±ÅŸÄ±nda temsilcimizin istediÄŸi gibi giden oyun, bu sefer Alman ekibinin bir kornerinde skor bulmasÄ±yla son yarÄ±m saat stresli bir hal aldÄ±. OlasÄ± bir puan kaybÄ±, BelÃ§ika deplasmanÄ± Ã¶ncesinde umutlarÄ± sÃ¶ndÃ¼recekken geri adÄ±m atmayan BaÅŸakÅŸehir, Piatekâ€™in golÃ¼yle Ã§ok Ã¶nemli Ã¼Ã§ puanÄ± hanesine yazdÄ±rÄ±p, tur ÅŸansÄ±nÄ± son maÃ§a taÅŸÄ±mayÄ± baÅŸardÄ±. Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan, uzun zaman sonra standardÄ±nÄ± yakalayan takÄ±mÄ±ndan daha fazlasÄ±nÄ± bekleyecektir.