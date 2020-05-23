Bayram sonrası ‘kademeli çıkış’

Vaka sayısının düşüşe geçmesiyle Sağlık Bakanlığı ‘normalleşme’ takvimi için bayram sonrasını işaret etmişti. Yarın bayram. Haliyle akıllarda şu soru var: Çarşamba sabahı nasıl bir güne uyanacağız? Vaka sayısı ne olacak? 65 yaş üstü ile 20 yaş altı özgürlüklerine kavuşacak mı? İşte yanıtları...
TEDBİRLER YAVAŞ YAVAŞ KALDIRILACAK
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Tedbirler, bayramdan sonra yavaş yavaş kaldırılacak. Hepsi birden kaldırılamaz. Tüm yasakları bir anda kaldırırsanız, bir problem çıktığında bunun nereden kaynaklandığını bulamazsınız. Mesela bir pozitif vaka yakaladınız. O kişi sinemaya da restorana da berbere de gitmiş. Virüsü nereden kaptı, kimlere bulaştırdı? Nasıl saptayacaksınız?”
VAKA SAYISI SIFIR OLSA BİLE GÜVENDE DEĞİLİZ
“Vaka sayısındaki azalma elbette ki çok önemli. Ancak sayı 0 olsa dahi güvende değiliz. Bu sadece test yapılan kişiler arasında güvende olduğunuz anlamına gelir. Dışarıda kimin virüs taşıdığını test yapılmadan bilemediğimize göre, ‘kesin’ diye bir şey yok. Örneğin Vuhan’da 37 gün boyunca vaka sayısı 0 giderken bir anda yeniden pozitif vakalar çıktı. Unutmayın ki pandemi eğrileri dağa benzer. Önceleri eteği yatıktır. Sonra dikleşir. İnişte de aynı şekilde. Hızlı inerseniz dirençle karşılaşırsınız. Direnci kırmak için ise asemptomatik vakaları bulup tedavi etmek gerekir. Biz o dönemi yaşıyoruz. Bundan sonra her gün 200-300 vaka olmayacak belki ama süreç bitmiş değil.”
ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz” diyor. Özlü, vaka sayılarında yaşanan düşüşün, çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa süreceğini söylüyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız.”
BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARMAK ÜZEREYİZ
Prof. Dr. Özlü rakamların tutarlı şekilde inişe geçtiğini söylüyor ve “Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM’ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni ‘kontrollü sosyal hayat’ süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici” diyor. Özlü’nün bir de uyarısı var: “Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. ‘Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur’ denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam.”
BAYRAM ZİYARETLERİ KRİTİK
BİLİM Kurulu’nun bir başka üyesi Prof. Dr. Serhat Ünlü de normalleşme sürecinin kontrollü bir şekilde devam edebilmesi adına 4 günlük bayram yasaklarına harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatıyor. Ünlü, “Vatandaşlarımızın kurallara uyum göstereceğini ve vaka sayımızın bayram sonrasında da düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için önemli bir düşme trendi var. O eğilimin devam etmesi en büyük arzumuz. Kafeler, restoranlar, ibadethaneler açılacak mı? Bu soruların cevabı vaka sayısının azalma hızına bağlı olarak cevap bulacak. Trend devam ettikçe yaşamımızı kolaylaştıracak başka kararlar alınmaya da devam edilecek” diyor.
BU ÜÇLÜYE DİKKAT
Prof. Dr. Ünlü, normalleşmenin ‘eski normal’ anlamına gelmediğinin altını ısrarla çiziyor ve şöyle devam ediyor: “Restoran, kafe, ibadethane ya da berber-kuaför, bu saatten sonra artık nereye gidersek gidelim, maske-sosyal mesafe ve hijyen, bu üçlü artık yaşamımızın temel bir parçası haline gelmeli. Bunlardan birinin dahi aksaması/kurallara uyulmaması halinde hazırlanan normalleşme takvimi aksar ya da hiç uygulanamayacak duruma gelinebilir. İlla ki kurallara uyulacak.”
Bayram sonrası ‘kademeli çıkış’
Vaka sayısının düşüşe geçmesiyle Sağlık Bakanlığı ‘normalleşme’ takvimi için bayram sonrasını işaret etmişti. Yarın bayram. Haliyle akıllarda şu soru var: Çarşamba sabahı nasıl bir güne uyanacağız? Vaka sayısı ne olacak? 65 yaş üstü ile 20 yaş altı özgürlüklerine kavuşacak mı? İşte yanıtları...
TEDBİRLER YAVAŞ YAVAŞ KALDIRILACAK
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Tedbirler, bayramdan sonra yavaş yavaş kaldırılacak. Hepsi birden kaldırılamaz. Tüm yasakları bir anda kaldırırsanız, bir problem çıktığında bunun nereden kaynaklandığını bulamazsınız. Mesela bir pozitif vaka yakaladınız. O kişi sinemaya da restorana da berbere de gitmiş. Virüsü nereden kaptı, kimlere bulaştırdı? Nasıl saptayacaksınız?”
VAKA SAYISI SIFIR OLSA BİLE GÜVENDE DEĞİLİZ
“Vaka sayısındaki azalma elbette ki çok önemli. Ancak sayı 0 olsa dahi güvende değiliz. Bu sadece test yapılan kişiler arasında güvende olduğunuz anlamına gelir. Dışarıda kimin virüs taşıdığını test yapılmadan bilemediğimize göre, ‘kesin’ diye bir şey yok. Örneğin Vuhan’da 37 gün boyunca vaka sayısı 0 giderken bir anda yeniden pozitif vakalar çıktı. Unutmayın ki pandemi eğrileri dağa benzer. Önceleri eteği yatıktır. Sonra dikleşir. İnişte de aynı şekilde. Hızlı inerseniz dirençle karşılaşırsınız. Direnci kırmak için ise asemptomatik vakaları bulup tedavi etmek gerekir. Biz o dönemi yaşıyoruz. Bundan sonra her gün 200-300 vaka olmayacak belki ama süreç bitmiş değil.”
ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz” diyor. Özlü, vaka sayılarında yaşanan düşüşün, çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa süreceğini söylüyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız.”
BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARMAK ÜZEREYİZ
Prof. Dr. Özlü rakamların tutarlı şekilde inişe geçtiğini söylüyor ve “Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM’ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni ‘kontrollü sosyal hayat’ süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici” diyor. Özlü’nün bir de uyarısı var: “Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. ‘Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur’ denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam.”
BAYRAM ZİYARETLERİ KRİTİK
BİLİM Kurulu’nun bir başka üyesi Prof. Dr. Serhat Ünlü de normalleşme sürecinin kontrollü bir şekilde devam edebilmesi adına 4 günlük bayram yasaklarına harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatıyor. Ünlü, “Vatandaşlarımızın kurallara uyum göstereceğini ve vaka sayımızın bayram sonrasında da düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için önemli bir düşme trendi var. O eğilimin devam etmesi en büyük arzumuz. Kafeler, restoranlar, ibadethaneler açılacak mı? Bu soruların cevabı vaka sayısının azalma hızına bağlı olarak cevap bulacak. Trend devam ettikçe yaşamımızı kolaylaştıracak başka kararlar alınmaya da devam edilecek” diyor.
BU ÜÇLÜYE DİKKAT
Prof. Dr. Ünlü, normalleşmenin ‘eski normal’ anlamına gelmediğinin altını ısrarla çiziyor ve şöyle devam ediyor: “Restoran, kafe, ibadethane ya da berber-kuaför, bu saatten sonra artık nereye gidersek gidelim, maske-sosyal mesafe ve hijyen, bu üçlü artık yaşamımızın temel bir parçası haline gelmeli. Bunlardan birinin dahi aksaması/kurallara uyulmaması halinde hazırlanan normalleşme takvimi aksar ya da hiç uygulanamayacak duruma gelinebilir. İlla ki kurallara uyulacak.”