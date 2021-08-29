'Bağıran şefin yemeği yenmez'

Bir yanda aşı olmadıkları için hayatını kaybeden iki hekim, diğer yanda koronavirüse yakalanan ve aşı oldukları için hastalığı kolay, ağrısız geçirdiklerini duyuran oyuncular Ezgi Mola, Enis Arıkan ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül. Örnekleri yan yana koyunca ortaya çıkan bu tablo bile aşının ne kadar önemli olduğunu anlamak için yeterli ama gelin görün ki aşı karşıtları toplumun kafasını karıştırmaya devam ediyor. Uzmanlar bir kez daha uyarıyor: “Aşılılar ile aşısızlar arasındaki fark gece ile gündüz kadar net!”

AŞILI-AŞISIZ FARKI GECE-GÜNDÜZ KADAR NET

HEMATOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner geçtiğimiz günlerde ‘Bilim bizi kandırıyor mu?’ isimli bir kitap çıkardı. Aslında son 1 yıldır, hele de aşıların gündeme gelmesiyle farklı kesimlerden birçok kişi aynı soruyu soruyor. Ben de Prof. Dr. Çetiner’e soruyorum. ‘Böyle bir şey mümkün mü?’ diyor, şöyle devam ediyor: “Son yıllarda bilim hurafeler ve safsatalar arasına sıkıştı. Bilimdışılığa övgü arttı. Eskiden insanları yönlendirmenin yolu onları bilgisiz bırakmaktı. Yeni yöntem; yarım yamalak bilgi bombardımanıyla kişileri sizin istediğiniz şekilde düşündürtebilmek. Aşı karşıtlarının yaptığı bu. Oysa aşılar üzerine onlarca bilimsel çalışma yanı sıra gördüklerimiz, tecrübe ettiklerimiz var. Hâlâ birileri ‘Bizi denek olarak kullanıyorlar’ ya da ‘Deneysel bir sıvı bu’ gibi ipe sapa gelmeyen bir argümanla aşı karşıtlığı yapıyorsa yanlış yoldadır. Aşılılar-aşısızlar arasındaki fark gece ile gündüz kadar nettir.”

“Bir önerim var; Bakanlığımız yaşamını yitirenler ile yoğun bakımda yatan ağır hastalarımızın aşı dağılımlarını yayınlansın. Hayatını kaybedenlerin kaçı aşılı, kaçı değil? Yoğun bakımda yatanların kaçı ya aşısız ya da tek doz aşılı? Tüm bu verilerin derli toplu verilmesi aşı kararsızlığına son verilmesi adına önemli. Bir ikincisi de şu; aşı karşıtlığı hep vardı, koronavirüs ile yeni ortaya çıkmadı. Ancak bu süreçte o kadar keskin söylemlere girdiler ki bizler de karşılık olarak aşıları olduğundan fazla yücelttik, yanlış anlaşıldık. Mesela, ‘Aşılar yüzde yüz koruma sağlamaz’. O zaman neden aşı olmalıyız? Çünkü hastalığa yakalansak bile hafif atlatırız, ölüm riski azalır, yeni varyantlar oluşmasına engel olur. Aşı olanlar-olmayanlar arasında ağır hastalığa yakalanma, hastaneye yatış, vefat sayıları arasında uçurum var. (Sağlık Bakanlığı aşısızların hastaneye yatış oranının yüzde 90-95’lerde olduğunu açıklamıştı.)

HASTALIK, YAN ETKİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ

VİROLOG Dr. Semih Tareen, dünyanın en eski ve prestijli tıp bilim dergilerinden, New England Journal of Medicine’de yer alan BioNTech aşısı ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı güvenlik araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma aşı karşıtlarının elindeki son argümanları da çürütecek türden.

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