AVM'leri bekleyen yeni kurallar

Salgın nedeniyle 21 Mart’ta kapılarını kapatan AVM’lerin bir kısmı yeniden açılıyor. Sağlık Bakanlığı, ‘her 10 metrekareye bir kişi’ sınırlandırması getirirken giriş-çıkış ve maske kullanımı gibi birçok konuda da yeni önlemler aldı. Uzmanlar ise ortam havalandırması ve dezenfektasyon konusunda endişeli. Peki nasıl olmalı? İşte yanıtı.
YÜZDE 100 TAZE HAVA İLE HAVALANDIRMA YAPILMALI
Çevre mühendisi, 23. dönem AK Parti milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye’deki AVM’lerde havalandırmanın iç ortam havası yani ‘devridaim’ yöntemiyle yapıldığını söylüyor. Böylesi bir salgında bu sistemin hayli sağlıksız ve zararlı olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Öztürk “Virüs iç ortamda 3 saate kadar bulaşıcı olarak havada asılı kalabiliyor. Dolayısıyla siz aynı havayı alıp resirküle eder, tekrar içeri verirseniz, ortama virüsü dağıtmış olursunuz” diyor. ‘Peki ne yapmalı?’ sorusuna ise cevabı net: “Temiz havanın yüzde 100’ü dışardan alınmalı. Havalandırma sistemini buna uyarlamayan AVM kesinlikle açılmamalı. En ufak bir hata ya da ihmal 2. dalganın yaşanmasına sebep olabilir.”
TEMİZLİK KADAR DEZENFEKTASYON DA ÖNEMLİ
Prof. Dr. Öztürk şöyle devam ediyor: “Sadece temizliğe dikkat çekiliyor. Oysa dezenfektasyon da çok önemli. Merdiven tırabzanları, tuvalet ve asansörler ile giyinme kabinleri, hele ki kıyafetlerin denenmesine izin verilecekse 207-222 nanometre dalga boyunda FAR-UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmeli. ‘Buharla’ dezenfektasyon olmaz. Gerçek bir dezenfektasyon yapılamayacaksa kıyafetlerin denenmesine asla izin verilmemeli. AVM yönetimi, bone, eldiven, iş elbisesi, iş gözlüğü ve maskeli çalışanlarla, dezenfeksiyon sistemlerini doğru çalıştıracak temizlik ve hijyen ekipleri oluşturmalı.”
Prof. Öztürk, "AVM tuvaletleri, FAR-UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmeli" diyor
AVM ÇALIŞANLARINA COVID 19 TESTİ YAPILMALI
Prof. Dr. Öztürk güvenlikten tutun da temizlik elamanları ile mağaza çalışanların tamamının muhakkak COVID-19 testinden geçmesi gerektiğinin altını çizerek “Bu kişilerin negatif olduklarının bilfiil saptanması lazım. Bu hem müşteriye güven sağlayacak hem de olası bir bulaşın önüne geçecektir” diyor. Tuvaletlerin en büyük bulaşma yeri olduğunu söyleyen Öztürk “Tuvaletlerde de 1.5 metre sosyal mesafe kuralı olacak. Herkes maske takacak. Sürekli taze havayla havalandırılacak. Temassız, sensörlü musluklar, bataryalar, kapılar olacak” diyerek ABD’deki örnekleri işaret ediyor.
MÜŞTERİLERİMİZE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR
JLL Türkiye ve Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş Türkiye’de 436 AVM olduğunu ve bunların kademeli olarak hizmete açılacağını söylüyor. Yani pazartesi gününden itibaren bütün AVM’ler açık değil. Açık olanlar da yüzde 30-40 kapasiteyle hizmet veriyor olacak. Alkaş “Giriş-çıkış, maske dağıtımı, sosyal mesafe kurallarını hatırlatan afişler, temizlik, personelin eğitimi gibi birçok konuda önlemler alındı. Ancak takdir edersiniz ki bu sadece Türkiye’yi etkisi altına almış bir salgın değil. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor. Bizler de adım adım en iyisini bulma çabasındayız. Eskiden amaç çok ziyaretçiyi cezbedebilmekti şimdi ise onları en iyi-en sağlıklı ortamda ağırlayabilmek. Yükümlülüklerimizin ağır olduğunun farkındayız ama sorumluluğun birazı da müşterimizde” diyor.
EN UFAK BİR SEMPTOM VARSA LÜTFEN GELMEYİN
Alkaş karantinadan kaçan, hasta olduğunu gizleyen insanların aramızda olduğunu hatırlatarak şöyle devam ediyor: “Artık ‘yeni normal’ var. Bu virüsün aşısı bulunana kadar acil olmayan ihtiyaçları ve keyfi biraz ertelemek lazım. Ateş, öksürük gibi virüsün en ufak bir belirtisi varsa ricamız evde oturmanız. Kalabalık ortamlara girmekten kaçının. Bireysel yükümlülüklerinizi hatırlayın. Bu süreçte temel ihtiyaçlarınıza odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bizlerin kâr edelim gibi bir derdi yok. Amaç sağlıkla hizmet vermek ve bir yandan da ekonomimizi canlı tutmak. Bu noktada müşterimizle dayanışmaya kıymet veriyoruz.”
BÜTÜN AVM’LER AÇIK DEĞİL
İstanbul İstinyePark Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Uğur Berk: “Biz 1 Haziran da açılma kararı aldık. Kiracılarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlıkların tam anlamıyla bitmesi adına ve onlardan da gelen talepler doğrultusunda, ki ciddi bir hazırlık yapılması gerektiğini söylediler, özellikle soyunma kabinlerin dezenfektasyonu, personelin eğitimi, kasalara konacak bariyerler, sosyal mesafenin sağlanması için yapılacak yeni iç tasarım değişiklikleri hayli zaman alacaktı, bu noktada da her şeyin tam olması ve eksik başlamamak adına 1 Haziran tarihini belirledik. Biz AVM olarak kendi tedbirlerimizi yoğun bir şekilde aldık, mağazalar da şu an çalışıyorlar. Üçüncü olarak ise gelen müşterilerimizin de kendi hijyen tedbirlerini yoğun ve doğru bir şekilde almaları lazım ki bu süreç başarıyla devam etsin. Ve bulaş riski minimumda olsun.”
AVM'leri bekleyen yeni kurallar
Salgın nedeniyle 21 Mart’ta kapılarını kapatan AVM’lerin bir kısmı yeniden açılıyor. Sağlık Bakanlığı, ‘her 10 metrekareye bir kişi’ sınırlandırması getirirken giriş-çıkış ve maske kullanımı gibi birçok konuda da yeni önlemler aldı. Uzmanlar ise ortam havalandırması ve dezenfektasyon konusunda endişeli. Peki nasıl olmalı? İşte yanıtı.
YÜZDE 100 TAZE HAVA İLE HAVALANDIRMA YAPILMALI
Çevre mühendisi, 23. dönem AK Parti milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye’deki AVM’lerde havalandırmanın iç ortam havası yani ‘devridaim’ yöntemiyle yapıldığını söylüyor. Böylesi bir salgında bu sistemin hayli sağlıksız ve zararlı olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Öztürk “Virüs iç ortamda 3 saate kadar bulaşıcı olarak havada asılı kalabiliyor. Dolayısıyla siz aynı havayı alıp resirküle eder, tekrar içeri verirseniz, ortama virüsü dağıtmış olursunuz” diyor. ‘Peki ne yapmalı?’ sorusuna ise cevabı net: “Temiz havanın yüzde 100’ü dışardan alınmalı. Havalandırma sistemini buna uyarlamayan AVM kesinlikle açılmamalı. En ufak bir hata ya da ihmal 2. dalganın yaşanmasına sebep olabilir.”
TEMİZLİK KADAR DEZENFEKTASYON DA ÖNEMLİ
Prof. Dr. Öztürk şöyle devam ediyor: “Sadece temizliğe dikkat çekiliyor. Oysa dezenfektasyon da çok önemli. Merdiven tırabzanları, tuvalet ve asansörler ile giyinme kabinleri, hele ki kıyafetlerin denenmesine izin verilecekse 207-222 nanometre dalga boyunda FAR-UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmeli. ‘Buharla’ dezenfektasyon olmaz. Gerçek bir dezenfektasyon yapılamayacaksa kıyafetlerin denenmesine asla izin verilmemeli. AVM yönetimi, bone, eldiven, iş elbisesi, iş gözlüğü ve maskeli çalışanlarla, dezenfeksiyon sistemlerini doğru çalıştıracak temizlik ve hijyen ekipleri oluşturmalı.”
Prof. Öztürk, "AVM tuvaletleri, FAR-UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmeli" diyor
AVM ÇALIŞANLARINA COVID 19 TESTİ YAPILMALI
Prof. Dr. Öztürk güvenlikten tutun da temizlik elamanları ile mağaza çalışanların tamamının muhakkak COVID-19 testinden geçmesi gerektiğinin altını çizerek “Bu kişilerin negatif olduklarının bilfiil saptanması lazım. Bu hem müşteriye güven sağlayacak hem de olası bir bulaşın önüne geçecektir” diyor. Tuvaletlerin en büyük bulaşma yeri olduğunu söyleyen Öztürk “Tuvaletlerde de 1.5 metre sosyal mesafe kuralı olacak. Herkes maske takacak. Sürekli taze havayla havalandırılacak. Temassız, sensörlü musluklar, bataryalar, kapılar olacak” diyerek ABD’deki örnekleri işaret ediyor.
MÜŞTERİLERİMİZE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR
JLL Türkiye ve Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş Türkiye’de 436 AVM olduğunu ve bunların kademeli olarak hizmete açılacağını söylüyor. Yani pazartesi gününden itibaren bütün AVM’ler açık değil. Açık olanlar da yüzde 30-40 kapasiteyle hizmet veriyor olacak. Alkaş “Giriş-çıkış, maske dağıtımı, sosyal mesafe kurallarını hatırlatan afişler, temizlik, personelin eğitimi gibi birçok konuda önlemler alındı. Ancak takdir edersiniz ki bu sadece Türkiye’yi etkisi altına almış bir salgın değil. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor. Bizler de adım adım en iyisini bulma çabasındayız. Eskiden amaç çok ziyaretçiyi cezbedebilmekti şimdi ise onları en iyi-en sağlıklı ortamda ağırlayabilmek. Yükümlülüklerimizin ağır olduğunun farkındayız ama sorumluluğun birazı da müşterimizde” diyor.
EN UFAK BİR SEMPTOM VARSA LÜTFEN GELMEYİN
Alkaş karantinadan kaçan, hasta olduğunu gizleyen insanların aramızda olduğunu hatırlatarak şöyle devam ediyor: “Artık ‘yeni normal’ var. Bu virüsün aşısı bulunana kadar acil olmayan ihtiyaçları ve keyfi biraz ertelemek lazım. Ateş, öksürük gibi virüsün en ufak bir belirtisi varsa ricamız evde oturmanız. Kalabalık ortamlara girmekten kaçının. Bireysel yükümlülüklerinizi hatırlayın. Bu süreçte temel ihtiyaçlarınıza odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bizlerin kâr edelim gibi bir derdi yok. Amaç sağlıkla hizmet vermek ve bir yandan da ekonomimizi canlı tutmak. Bu noktada müşterimizle dayanışmaya kıymet veriyoruz.”
BÜTÜN AVM’LER AÇIK DEĞİL
İstanbul İstinyePark Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Uğur Berk: “Biz 1 Haziran da açılma kararı aldık. Kiracılarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlıkların tam anlamıyla bitmesi adına ve onlardan da gelen talepler doğrultusunda, ki ciddi bir hazırlık yapılması gerektiğini söylediler, özellikle soyunma kabinlerin dezenfektasyonu, personelin eğitimi, kasalara konacak bariyerler, sosyal mesafenin sağlanması için yapılacak yeni iç tasarım değişiklikleri hayli zaman alacaktı, bu noktada da her şeyin tam olması ve eksik başlamamak adına 1 Haziran tarihini belirledik. Biz AVM olarak kendi tedbirlerimizi yoğun bir şekilde aldık, mağazalar da şu an çalışıyorlar. Üçüncü olarak ise gelen müşterilerimizin de kendi hijyen tedbirlerini yoğun ve doğru bir şekilde almaları lazım ki bu süreç başarıyla devam etsin. Ve bulaş riski minimumda olsun.”