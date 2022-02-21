Riyakârlığın böylesi!

Bütün ülkeler gibi Türkiye’de iki yıldır salgınla boğuşuyor.

Tüm dünyada, üretimde ve tedarik zincirlerinde müthiş daralma var. Bu durum ister istemez mal ve hizmetleri ve bunların bedellerini etkiliyor. En sağlam ekonomiler bile enflasyonla tanıştı.

Zira dünyada elektrik ve doğalgaz fiyatları 8-10 katına, petrol ürünleri 3-4 katına çıktı.

Bu denli olumsuz şartlardan etkilenen ülkelerden biri de ister istemez Türkiye’dir. Zira Türkiye kalkınmakta olan bir ülkedir ve bunun için gerekli enerjiyi çoğunlukla dışarıdan ithal etmektedir.

Hükümet, tüm bu olumsuz şartları en az düzeyde halka yansıtabilmek için gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor.

Unutmayalım ki Türkiye daha düne kadar Bulgaristan’dan elektrik ithal ediyordu. Bu durum, zamanın başbakanı Süleyman Demirel’e ‘Türkiye’nin bir demir perde ülkesinden elektrik almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? diye sorulduğunda, şu manidar cevabı verdirmişti: ‘Elektriğin komünisti olmaz!’ Her gün sekiz saat boyunca elektriği kesilen bir ülkenin başbakanı başka ne diyebilirdi ki?

Sayın Erdoğan iktidarda olmasaydı ve elektrik üretiminde, ulaştırmada ve sağlıktaki bu denli devasa altyapılar yapılmamış olsaydı, Türkiye’nin hali nice olurdu? Hiç düşündünüz mü?

Günün yirmi dört saatinde yiğidi öldürüyoruz da, bari hakkını teslim edelim? Yirmi yıl öncesinde Türkiye neredeydi, bugün nereye geldi?

Türkiye, dünya üzerinde COVID-19 aşısını bulan 9 ülkeden birisidir. Türkiye’nin ürettiği aşı sayesinde dünyadaki fakir ülkelerin halkları bu nimete kavuşacak. Çünkü Türkiye, veren elin alan elden üstün olduğunu bilen ender ülkelerdendir.