Merdiven problemi

Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Nebahat Taşkın ilk ve ortaokulunda eğitim gören çocukların okullarına daha rahat ulaşabilmeleri için Güzelyurt Caddesi ile Akasya Sokak arasına “merdiven” yapılması talebinde bulunuyor.
Keçiören Belediyesi’nin son üç yılda üç defa bölgede inceleme, iki defa da iş makinesi ile zemin düzeltmesi yapmasına rağmen projeyi tamamlamadığını aktaran muhtar Ferhat Aygün’ün iletisi -özetiyle- şöyle:
ÖNCELİK ÇOCUKLARA VE ÖĞRENCİLERE VERİLMELİ
“Projenin tamamlanması için müracaat ettiğimizde ‘Gerekli incelemelerin ardından program kapsamında değerlendirilecektir’ cevabı veriyorlar. Koskoca Keçiören Belediyesi üç yıldır bir merdiveni yapıp çıkamadı. Oysaki her zaman öncelik çocuklara ve öğrencilere verilmeli.”
BU GÖRÜNTÜ BAŞKENTE YAKIŞMIYOR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Üniversiteler Mahallesi’ne bağlı 1637. Cadde’de çekilmiş.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Ayhan Turhal, refüjün yıllardır bu halde olduğunu belirterek iletisinde -özetiyle- şöyle demiş:
ÇALIŞMA BEKLİYOR
“Bilkent 3 Ufuk Sitesi, Pasha Loft Sitesi, Nazende Sitesi, Bilkent Bahçe Konutları... Birçok sitenin kullandığı tek yol olan bu cadde, çalışma bekliyor. Refüj düzeltilmeli, yol asfaltlanmalı, kavşak da yapılmalı. Caddenin mevcut durumu, başkent Ankara’nın en güzide semtine yakışmıyor” diyor.
BURAYI SÖKTÜLER, BİR DAHA YAPAN OLMADI
BİR ÇOCUK DÜŞTÜ KAFASI YARILDI
Okurumuz Gürkan Ünüvar, Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi’ne bağlı 1376. ve 1379. sokakların kesişimindeki bozuk kaldırım için, “Burayı söktüler, bir daha yapan olmadı. Ayağı takılan bir çocuk düştü, kafası yarıldı. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hem de Çankaya Belediyesi’ni defaten aradık, yine gelen giden yok. Mahalleli bezdi” demiş.
MOTOSİKLET VE BİSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN KÂBUSU
Okurumuz Hüseyin Özsoy, fiber optik altyapı için Kızılay-Necatibey Caddesi No: 21(Kerem Han) önünde yapılan kazı sonrası yolun düzeltilmediğine dikkat çekerek, “Motosiklet ve bisiklet sürücüleri bu çukura düşüyor, kazalar yaşanıyor. İlgililerin bu aksaklığı düzeltmesini umut ediyorum” diyor.
OKUR RADARI
Başkent Ankara’yı cadde cadde, sokak sokak gezen okurumuz Dursun Türker’in bu hafta “kent radarı”na takılanlar şöyle:
1) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 65. Sokak’ta(Eski 25. Sokak) yol ile mazgallar arası bir hayli bozuk.
2) Yenimahalle’nin Pamuklar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Parkı’nda bulunan ahşap yel değirmeni bakımsız halde.
3) Çankaya’nın Namık Kemal Mahallesi Kumrular Caddesi’nde bozuk kaldırım taşı yayalar için tehlike arz ediyor.
TRAPEZ SAC PARÇASI ‘SERSERİ MAYIN’ GİBİ
Okurumuz Miray Çetinkaya, bu fotoğrafı Çankaya’nın Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi 1339. Sokak’ta çekmiş. Yapımı tamamlanan bir inşaata ait trapez sac parçasının “serseri mayın” gibi yol ortasında gezdiğine dikkat çeken okurumuz, “Birine bir şey olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne söylüyorum, Çankaya Belediyesi’ne yönlendiriyor. Çankaya Belediyesi’ni arıyorum, telefonları açan yok. İlla birinin canına veya malına zarar mı gelmesi gerek?” diyor.
SU SIZIYOR SIZIYOR BİNALARIN ARASINDAN
Okurumuz Mustafa Akkaya, Keçiören’in Kanuni Mahallesi 939. Sokak 1/7 no’lu adreste ikâmet ediyor. Binalarında “su sızıntısı sorunu” olduğunu ve 10 yıldır ASKİ Genel Müdürlüğü’nden çözüm odaklı sonuç alamadıklarını belirten okurumuz, “938. Sokak’tan sürekli bizim binamıza su vuruyor. Ve bu su, ana şebekeden yani bina bağlantılarından kaynaklanıyor. ASKİ’nin Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne de ASKİ Genel Müdürlüğü’ne de dilekçe verdik ama netice alamadık. Sorunun fazla tazyikten kaynaklandığını söylüyorlar. Geliyor, tamir ediyorlar, bir ay sonra başka bir yerden tekrar su sızıntısı oluyor. Biz de ‘neden sadece bu sokakta tazyik var, diğer sokaklarda tazyik yok mu?’ diyoruz. Maalesef ASKİ Genel Müdürlüğü bu sorunu 10 yıldır çözemedi” diyor.
KISA... KISA...
* “Etimesgut’un Eryaman Mahallesi 259. Sokak’ta çöp ve asayiş sorunu yaşıyoruz. Pisliği ve istediğini yapan sorumsuzluğu ne kadar çekeceğiz.”
Metin ALTAY
* “Yaşamkent’te 5072. Cadde’de bulunan Ulusoy İlkokulu’nun önündeki trafik sorunu çözüm bekliyor. Çocuklar için de büyük bir tehlike var.”
Mustafa PACCİ
* “Etimesgut’ta 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı’na plastik saksılarla dikilen ağaçlar maalesef kuruyor. Yazık oluyor, ilgililere duyurulur.”
Veli GÜNDÜZ
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi 450. Cadde’de 17-19 no’lu apartmanların önü uçurum. İnsanlar ve arabalar düşüyor. Yıllardır koruma yapılmıyor.”
İ. KOZAN
Merdiven problemi
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Nebahat Taşkın ilk ve ortaokulunda eğitim gören çocukların okullarına daha rahat ulaşabilmeleri için Güzelyurt Caddesi ile Akasya Sokak arasına “merdiven” yapılması talebinde bulunuyor.
Keçiören Belediyesi’nin son üç yılda üç defa bölgede inceleme, iki defa da iş makinesi ile zemin düzeltmesi yapmasına rağmen projeyi tamamlamadığını aktaran muhtar Ferhat Aygün’ün iletisi -özetiyle- şöyle:
ÖNCELİK ÇOCUKLARA VE ÖĞRENCİLERE VERİLMELİ
“Projenin tamamlanması için müracaat ettiğimizde ‘Gerekli incelemelerin ardından program kapsamında değerlendirilecektir’ cevabı veriyorlar. Koskoca Keçiören Belediyesi üç yıldır bir merdiveni yapıp çıkamadı. Oysaki her zaman öncelik çocuklara ve öğrencilere verilmeli.”
BU GÖRÜNTÜ BAŞKENTE YAKIŞMIYOR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Üniversiteler Mahallesi’ne bağlı 1637. Cadde’de çekilmiş.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Ayhan Turhal, refüjün yıllardır bu halde olduğunu belirterek iletisinde -özetiyle- şöyle demiş:
ÇALIŞMA BEKLİYOR
“Bilkent 3 Ufuk Sitesi, Pasha Loft Sitesi, Nazende Sitesi, Bilkent Bahçe Konutları... Birçok sitenin kullandığı tek yol olan bu cadde, çalışma bekliyor. Refüj düzeltilmeli, yol asfaltlanmalı, kavşak da yapılmalı. Caddenin mevcut durumu, başkent Ankara’nın en güzide semtine yakışmıyor” diyor.
BURAYI SÖKTÜLER, BİR DAHA YAPAN OLMADI
BİR ÇOCUK DÜŞTÜ KAFASI YARILDI
Okurumuz Gürkan Ünüvar, Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi’ne bağlı 1376. ve 1379. sokakların kesişimindeki bozuk kaldırım için, “Burayı söktüler, bir daha yapan olmadı. Ayağı takılan bir çocuk düştü, kafası yarıldı. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hem de Çankaya Belediyesi’ni defaten aradık, yine gelen giden yok. Mahalleli bezdi” demiş.
MOTOSİKLET VE BİSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN KÂBUSU
Okurumuz Hüseyin Özsoy, fiber optik altyapı için Kızılay-Necatibey Caddesi No: 21(Kerem Han) önünde yapılan kazı sonrası yolun düzeltilmediğine dikkat çekerek, “Motosiklet ve bisiklet sürücüleri bu çukura düşüyor, kazalar yaşanıyor. İlgililerin bu aksaklığı düzeltmesini umut ediyorum” diyor.
OKUR RADARI
Başkent Ankara’yı cadde cadde, sokak sokak gezen okurumuz Dursun Türker’in bu hafta “kent radarı”na takılanlar şöyle:
1) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 65. Sokak’ta(Eski 25. Sokak) yol ile mazgallar arası bir hayli bozuk.
2) Yenimahalle’nin Pamuklar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Parkı’nda bulunan ahşap yel değirmeni bakımsız halde.
3) Çankaya’nın Namık Kemal Mahallesi Kumrular Caddesi’nde bozuk kaldırım taşı yayalar için tehlike arz ediyor.
TRAPEZ SAC PARÇASI ‘SERSERİ MAYIN’ GİBİ
Okurumuz Miray Çetinkaya, bu fotoğrafı Çankaya’nın Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi 1339. Sokak’ta çekmiş. Yapımı tamamlanan bir inşaata ait trapez sac parçasının “serseri mayın” gibi yol ortasında gezdiğine dikkat çeken okurumuz, “Birine bir şey olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne söylüyorum, Çankaya Belediyesi’ne yönlendiriyor. Çankaya Belediyesi’ni arıyorum, telefonları açan yok. İlla birinin canına veya malına zarar mı gelmesi gerek?” diyor.
SU SIZIYOR SIZIYOR BİNALARIN ARASINDAN
Okurumuz Mustafa Akkaya, Keçiören’in Kanuni Mahallesi 939. Sokak 1/7 no’lu adreste ikâmet ediyor. Binalarında “su sızıntısı sorunu” olduğunu ve 10 yıldır ASKİ Genel Müdürlüğü’nden çözüm odaklı sonuç alamadıklarını belirten okurumuz, “938. Sokak’tan sürekli bizim binamıza su vuruyor. Ve bu su, ana şebekeden yani bina bağlantılarından kaynaklanıyor. ASKİ’nin Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne de ASKİ Genel Müdürlüğü’ne de dilekçe verdik ama netice alamadık. Sorunun fazla tazyikten kaynaklandığını söylüyorlar. Geliyor, tamir ediyorlar, bir ay sonra başka bir yerden tekrar su sızıntısı oluyor. Biz de ‘neden sadece bu sokakta tazyik var, diğer sokaklarda tazyik yok mu?’ diyoruz. Maalesef ASKİ Genel Müdürlüğü bu sorunu 10 yıldır çözemedi” diyor.
KISA... KISA...
* “Etimesgut’un Eryaman Mahallesi 259. Sokak’ta çöp ve asayiş sorunu yaşıyoruz. Pisliği ve istediğini yapan sorumsuzluğu ne kadar çekeceğiz.”
Metin ALTAY
* “Yaşamkent’te 5072. Cadde’de bulunan Ulusoy İlkokulu’nun önündeki trafik sorunu çözüm bekliyor. Çocuklar için de büyük bir tehlike var.”
Mustafa PACCİ
* “Etimesgut’ta 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı’na plastik saksılarla dikilen ağaçlar maalesef kuruyor. Yazık oluyor, ilgililere duyurulur.”
Veli GÜNDÜZ
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi 450. Cadde’de 17-19 no’lu apartmanların önü uçurum. İnsanlar ve arabalar düşüyor. Yıllardır koruma yapılmıyor.”
İ. KOZAN