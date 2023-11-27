Seçil’e para kaptıran futbolcular üzerine

Haberin Devamı

Sahada çok iyidirler.

Topla birlikte birer sihirbaz olurlar.

Gollerin bütün açıları neredeyse doğal yetenekleridir.

Ama gelin görün ki;

Parayı ticari başarıyla kazanmadıkları için

Nasıl koruyacaklarını bilemezler.

Nereye yatırım yapacaklarını bilemezler.

Önce pahalı marka bir otomobil. Birkaç lüks yazlık. Bahçeli lüks bir ev. Belki yurtdışında bir ev...

Ama kazanılan paralar büyük olduğu için hâlâ büyük bölümü nakittir.

Böylece bankacılar, borsacılar devreye girer.

Akıl veren çok olur. Özellikle “vergi” konusunda sayısız kurnazlıklar anlatılır.

Hele bir de yaş gelmiş ve futbol hayatı bitmek üzereyse acele de artar.

Üstelik giderler de artmıştır.

Böylece futbolcu çocukların ‘şampiyonluk hayalleri’ yerini “Paramı nasıl korurum?” sorusuna bırakır.

Sihirli söz de şudur:

Haberin Devamı

“Aptal mısın oğlum. Gel paranı şuraya yatır. Ben oradayım. Sağlamdır. Parayı elden ver. Vergi yok, faiz çok...”

Dahası;

“Oğlum paran boşuna eriyor. Bak ben geçen ay 1 verdim 2 aldım. Aptal mısın sen?”

Bir de yakın bulduğu isimlerden bu sözleri duymaya başlayınca...

Yeşil sahaların sihirbazları, ‘para sihirbazları’nın elindedir artık...

Ve böylece korkulu macera başlar.

Yatırıma giremeyen arkadaş, aşırı faiz hırsına kapılır.

Biz onların yalnızca medyadaki ‘Ferrarili, mankenli, lüks yatlı’ hallerini görürüz.

Ama madalyonun öteki tarafı da vardır.

İşte Arda’nın Emre’nin, Semih’in, Muslera’nın, Ayhan’ın adının geçtiği bankacı Seçil Erzan olayı da bunun Türkiye’deki son örneğidir.

Madalyonun öteki tarafıdır.

Ama bu defa olay sessizce kapanmadı.

‘İflas’ açıklamalarından ‘tefeciliğe’ oradan ‘dolandırıcılık’ iddialarına kadar ulaştı.

Bu yalnızca bizde mi böyle?

Elbette hayır.

Dünyada ‘yanlış kararlar’ nedeniyle sessizce iflas eden o kadar çok futbolcu var ki.

Birkaç örnek verirsem;

- RONALDİNHO: İşte Brezilya’nın efsanevi yıldızı Ronaldinho.. 2018’de banka hesabında sadece 5 sterlin olduğu ve hâlâ 1.75 milyon sterlin civarında borcu olduğu haberlerini okuduk. Oysa kazandığı paraları sayamayacak durumdaydı. Bonservis bedeli milyon dolarlarla ölçülürdü.

Haberin Devamı

- DAVİD JAMES: İşte David James... Liverpool gibi takımlarda, İngiltere’nin Premier liginde top oynadığı dönemde 20 milyon sterlin civarında servet yapan, Armani için modellik yapan yıldız isim iflasını açıklamadı mı?

Neden ve nasıl iflas ettiği soruları bir türlü cevap bulamadı.

- MARADONA: Ve dünya futbolunun yıldızı Diego Maradona... 2009’da iflas başvurusu yaptı. İtalyan vergi dairesi Napoli’de oynadığı dönem için 40 milyon sterlin talep etti. Trajik bir sondu.

Buraya daha birçok isim alabilirim.

İnanın bir o kadar da battığı ya da parasını kaptırdığı halde utancından kenarda köşede saklananlar vardır.

Ama bu defa farklı oldu.

Bir işinsanı düğmeye bastı. Şikâyetçi oldu. Bankacı Seçil olayı patladı.

Haberin Devamı

Tabii birçok soru işareti de ortaya saçıldı.

Ortada kayıp milyarlar var.

Ortada suçlamalar var.

Ortada savcılığın açtığı soruşturma zinciri var.

Fatih Terim meselesine gelince;

“Ben onun böyle bir vurgunun, düzenbazlığın içinde olacağına kesinlikle inanmam. Para vermiş olabilir. Bırakın evladı gibi sevdiği futbolcuları, kimseyi böyle bile bile ateşe atmaz...”

Dünya;

Yeşil sahalarda kazandıkları paraları,

Yeşil çuhalarda kaybeden;

Milyonlarca dolarlık transfer paralarını ne yapacağını bilemediği için vergisiz aşırı faiz düzenlerine teslim olup batan yıldızlarla dolu.

Kriminal olduğu kadar;

Trajik bir gerçektir bu.

Umarım genç futbolculara ders olur.