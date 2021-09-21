New York’ta gökyüzüne yükselen bir Türkevi

Düşünsenize:
Kızınız, eşiniz ya da kız kardeşiniz oturduğu evden çıkamıyor.
İşe gidemiyor.
Yasak.
Dışarıda Taliban...
Dışarıda ölüm korkusu...
Afganistan’da evinden çıkamayan 27 yaşındaki Uzra Hussaini’nin şu çağrısına bakar mısınız:
“Kabil’den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum, evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil’deki kadınlar ve protestocular Taliban’ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye’den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız.”
1. Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte New York’a BM Genel Kurulu’na uçuyor olacağım... Sevgili dostum Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 1 yıldır sürdürdüğü BM Genel Kurul Başkanlığı da doldu... Dünyanın acılarla dolu geçen bu yılında acaba neler yaşamıştı? İşte cevabı:
Aslında ben de bu fotoğrafı görünce donup kaldım. Şu küçük kızın bakışını görüyor musunuz?
Burası Myanmar’daki zulümden kaçan 1.5 milyon Müslüman’ın Bangladeş sınırında kaldığı kamp...
Dünyanın en büyük mülteci kampı... Cox’s Bazar... Ve işte BM Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır orayı gezerken rastlıyor bu küçük kıza.
Yerel polis, sağlık nedenleri nedeniyle kampa pek sokmak istemiyor Bozkır’ı... Ama o ısrar ediyor. Ve gezmeye başlıyor...
Bu fotoğraf, işte o andan kalıyor bize...
Bu, o küçük kız çocuğunun BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a değil... İnsanlığa bakışıdır aslında...
6 yaşındaki Emir’in annesi Merve, doktorun ilk teşhisini duyunca ne yapacağını bilemedi.
Yıkılmıştı... Baba Osman üzgün...
Otizm bu...
Ne yapsınlar...
Mersin’den.
Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...
Diyor ki:
“Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”
Daha neler söylüyorlar bilseniz...
İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım.
Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.
Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...
1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.
Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.
Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.
Avrupa’da bir ilkti bu...
MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
New York’ta gökyüzüne yükselen bir Türkevi
New York’a indiğimiz gece 45’inci ve 46’ncı caddenin kesiştiği United Plaza’nın karşısında yükselen o Türkevi’ne gidiyorum. 40 bin metrekareye oturan gökdelen tümüyle tamamlanmış. Her şey hazır. Aslında New York’ta gece olmuyor. Gökdelenler öylesine aydınlatıyor ki çevreyi. Neonlar, parlak ışıklar, dev reklam panoları... Ve gökdelenlerin gövdelerinden yansıtılan ışıklar... Bizim Türkevi’nin 170 metrelik gövdesi de gece işte öyle parlıyor. Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş.
Dün New York’un kalbinde yükselen bir Türkevi açıldı.
171 metrelik bir gökdelen.
Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu muazzam yapının açılışını yaptı...
Ama ben merak ediyorum.
Ve açılıştan önce, New York’a indiğimiz gece 45’inci ve 46’ncı caddenin kesiştiği United Plaza’nın karşısında yükselen o Türkevi’ne gidiyorum.
40 bin metrekareye oturan gökdelen tümüyle tamamlanmış.
Her şey hazır.
İçeri doğru bakarken başında şapkasıyla bir kişinin çalıştığını görüyorum.
Bir Gürcü usta...
Nasıl güzel çalışıyor. Tablosunu tamamlayan bir ressam gibi son rötuşları yapıyor.
Son fırça darbeleri...
Öylesine zevkle çalışıyor ki.
Bir an yanına oturuyorum.
Şöyle diyor:
“İnsan böyle bir yerde çalışırken mutlu oluyor...”
Tabii, sonra korumalar rica ediyor...
Zaten açılış nedeniyle binanın çevresinde Amerikan polisi çok ciddi bir önlem almış.
İçeride de bizim korumalar kuş uçurtmuyor...
GURUR DUYDUM
Aslında New York’ta gece olmuyor.
Gökdelenler öylesine aydınlatıyor ki çevreyi. Neonlar, parlak ışıklar, dev reklam panoları... Ve gökdelenlerin gövdelerinden yansıtılan ışıklar...
Açılışta 2017 yılında Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreni fotoğrafları da sergilendi.
Bizim Türkevi’nin 170 metrelik gövdesi de gece işte öyle parlıyor.
Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş.
Geziye katılan bir bakan şöyle özetliyor:
“Bu bina Türkiye’nin dünyada yükselen itibarı gibi New York’ta yükseliyor...”
Gerçekten de bizim Türkevi, BM binasının karşısında “devler ligi”ndeki yerini almış.
Türkiye’ye yakışmış...
Bir bakıyorsunuz, çaprazında Fransız Evi... Öteki köşede Alman Evi... İngiliz Evi... BM binası... Gelişmiş ülkelerin görkemli binaları...
Dev markaların binaları.
Ezik büzük, derme çatma bir yerde değil...
Tam oradayız işte...
İnsan derin bir nefes alıyor.
32 katlı yapıda Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu var... 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları var... Üst katta lojmanlar...
Lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.
Türkevi Binası’nın projesinin mimarı Jonathan Stark uzun süre Türkiye’de Selçuklu yapılarını incelemiş...
Böyle tamamlanmış bina...
Gece ışıklar içinde yükselirken, Manhattan Downtown’dan Long Island’a kadar görülüyor.
Gözümüzde canlansın diye şöyle diyebilirim...
Bizim boğazın iki yakasından da parlayarak görülüyor...
Doğrusu o gece, önünde Türk bayrağıyla yükselen ve Selçuklu esintilerinden gelerek insana güven veren bu Türk eserini görünce bir an durdum.
Helal olsun dedim.
ÇAĞLAYANGİL’İN HEDİYESİ
Türkevi’nin böylesine önemli ve değerli bir noktada olmasının ardında Türk dış politikasının önemli bir ismi var.
İhsan Sabri Çağlayangil’in vizyonu...
Bina 1977 yılında Çağlayangil’in katkılarıyla IBM’den satın alınıyor.
Şimdi değeri nedir diye sorsanız...
Maddi manevi değeri için paha biçilmez derim...
Meslek yaşamımda dünyanın pek çok yerinde Türk büyükelçilikleri gördüm. Osmanlı’dan kalan konaklar, yeni yapılar...
Ama New York’taki bu Türkevi, nesillere gurur verecek bir eser olmuş...
Çağlayangil’in yıllar öncesinden gelen öngörüsü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu...
Emeği geçen kim varsa...
Alnından öper, kutlarım...
ALİ ERBAŞ’TAN UÇAKTA ÜÇ KERE ‘GÜNAYDIN’
CUMHURBAŞKANI Erdoğan çok kuvvetli bir heyetle gidiyor BM toplantısına...
İki uçak kalkıyor. Biz ikinci uçaktayız. Anlayacağınız, giderken Erdoğan’la bir “gökyüzü sohbeti fırsatı” bulamıyoruz.
Ancak görüşmelerden sonra bizimle yaklaşık 2 saatlik “özel bir sohbet” yapacağını öğreniyoruz.
Ve İstanbul’dan havalanırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın uçağa girişini anlatmam gerekiyor.
İşte bizi güldüren o an:
Erbaş uçağa biniyor. Tam bizim yanımızdan geçerken, biraz da duyulmasını isteyerek:
“Günaydın... Günaydın... Günaydın...” diyor.
Evet 3 kere günaydın...
Bir gazeteci arkadaşım “Hayırdır efendim” deyince; kısa bir süre geriye dönüp bize gülümsüyor...
Sonra uçağın ön tarafına doğru devam ediyor...
Benim anladığım Erbaş’ın bir “günaydın” düşmanlığı yok...
Hatta bunu da böyle bir espriyle bize özellikle göstermek istiyor.
Ardından ben de espriye katılıyorum:
“İster misin, dönüşte bir de ‘Good morning’ desin...”
Evet;
New York gezisi böyle gülümseyerek başlıyor...