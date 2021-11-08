'Mehmetçiğin moralini bozmayalım tezkere aynı tezkeredir'

Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...”
Kadın şaşkın...
“Nedir o, siz kimsiniz?”
Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...
Kadın şok...
Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor:
“Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...”
Bana göre Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer...
Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler.
Nasıl mı?
Anlatayım.
Önceki gün diplomasi kulislerinden bir söylenti geldi.
Önce inanamadım.
“Yok artık, bu kadar da olmaz”
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması...
ABD’nin Türkiye’yi yaptırımlara kadar suçlaması...
Ve ardından Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları için gelen kriz...
Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 projesinden dışlanması...
İşte bu noktada karşılıklı iddialar.
Birileri çıkıp diyor ki:
“ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı.”
Ağır bir suçlama.
Ve bir bilirkişi raporu.
Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım.
Bakalım siz ne diyeceksiniz...
DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:
“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”
“Allah Allah...” dedim.
Bu nasıl olabilir?
Ve haberin devamı:
İşte bir TEM gişesi...
Aynı gişede sıkışan iki araç...
Birbirlerine girmişler...
Fotoğrafa defalarca baktım...
Ama önce şu sözü yazmak istedim:
“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”
Şimdi hikâyeye geçebiliriz...
Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi.
Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.
Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:
“Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”
İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI
1) Görüyor musunuz?
TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.
ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...
RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...
İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...
Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...
Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...
Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.
MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...
Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...
Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...
Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.
Hani haberlerde şöyle okuruz ya:
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”
Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.
Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...
Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...
Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.
Milyonlarca lira ceza kesti.
Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.
Şimdi hepsi arıtma taktırdı.
İşte bu yüzden ona çevrenin
1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...
Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...
New York’un ışıltısı solmuş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...
'Mehmetçiğin moralini bozmayalım tezkere aynı tezkeredir'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Van Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı’na uçuyor, oradan Azerbaycan’a geçiyoruz...
Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
“HUDUT NAMUSTUR...”
Helikopter Van sınır bölgesine inerken dev gibi bir yazı görüyoruz: “Hudut namustur...”
TAMAMIYLA PRATİK BİR NEDENLE UZATILDI
Bakan Akar, bu soru üzerine tartışmalara nokta koyacak bir açıklama yaptı:
“Arkadaşlar... Tezkeredeki bu yabancı asker vurgusu tamamen DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonu kapsamında yapılan mutabakatlar doğrultusunda konmuştur. Yani birlikte görev yaptığımız yabancı askerler var. Bu mutabakatlar kapsamında limanlarımızı ve gerektiğinde hava sahamızı ve üslerimizi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında kontrollü olarak kullanıma açtık. Oradaki üs bölgelerinde koalisyon güçleriyle iş birliği var. Bu nedenle tezkereye yabancı askerlerle ilgili maddeyi koyduk, zaten bir önceki tezkerede de var. Bunun dışında başka ne olabilir? 2 yıl uzatılması ise tamamen pratik ve idari nedenledir.”
HAREKÂT, GEREKTİĞİ ZAMAN YAPILIR
İkinci konu Suriye ve harekât meselesiydi:
- Suriye’ye harekât meselesi gündeme geldi. Bir zamanlama var mı?
- “Harekât gerektiği zaman ve gerektiği yerde yapılır. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa yine yapılır. Harekâtın ne zaman yapılacağı durum ve şartlara bağlı.”
TÜRK ASKERİNİN FEDAKÂR MESAİSİ
Uçak, Van Gölü’ne doğru süzülürken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hemen yanımda oturan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı göstererek şöyle diyor: “Bakın, demin de söyledim. Şu anda bu asker her dakika bir tatbikat ve operasyon içinde. İşte Amiral Özbal. Cumhuriyet döneminde onun kadar Doğu’ya gelmiş ikinci bir Deniz Kuvvetleri Komutanı yoktur. İşte Yaşar Paşa (Genelkurmay Başkanı Güler). 10 yıldır izin yapmıyor. Her kademedeki komutanımız, askerimiz izinsiz, fedakârca görevini sürdürüyor. 2015 yazıyla birlikte teröristlere karşı dağlarda harekâtlar yoğunlaştırıldı. Bu tarihten itibaren Mehmetçik 6 yıldır izinsiz görev başında. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda görev yaptığı fiili pozisyonu düşünün. İşte gemilerimiz dünyada eşi olmayan şekilde bir yılda 200 bin saat seyir yapmış. Örneğin bir gemimiz Doğu Akdeniz’de dünyanın en uzun görev yapan gemi rekorunu kırmıştır. 182 gün karaya hiç çıkmadı. Bir gemi komutanımız aylardır kaldığı Doğu Akdeniz’de babasının vefat haberini aldı. Helikopter tahsis etmemize rağmen tam o krizli günlerde “Komutanım görevimi bırakamam. Ben sonra babamın mezarına gider duamı ederim” dedi. Gözyaşlarımızı tutamadık. Böyle fedakâr ve kahramanca görev yapıyorlar.
Kara Kuvvetlerimiz 6 yerde aynı anda operasyonu başarıyla yürütüyor. Hava Kuvvetlerimiz de verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiriyor.”
Akar’ın aktardığı bu fedakârlıkların özet cümlesini şöyle kurabilirim: “Her karar hiyerarşi içinde ciddi analizler sonucunda alınıyor. Bu millet için böyle fedakâr görev yapan bu asker, tezkere ile milletinin varlığına aykırı bir şey yapar mı?”
Anlıyorum ki Bakan Akar “tezkere tartışmaları” sırasında ortaya atılan iddialar nedeniyle rahatsız olmuş.
Bir hatırlatma daha yapıyor: “Bakın 2015’ten itibaren harekâtlara başladık. İkiyaka Dağları’nı temizledik ardından çukur operasyonlarını yaptık. Daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Bundan bir ay geçmeden terörü kaynağında boğmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarını başarıyla icra ettik. Şimdi Pençe serisi harekatlarına devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. 4000 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Askerimiz her an bu harekâtlarda yoğun bir mücadele içinde...”
Bu sözlerin andından yine tezkere konusuna vurgu yaparak özetle şu mesajı veriyor: “Kahramanların moralini bozmayalım. Tezkere konusunda yanlış bilgiler ve yanlış iddialarla kahramanlarımızın moralini bozmayalım...”
FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Uçak Van’a inerken Rusya’nın Kamışlı’ya indirdiği uçakları sorduk:
- Rusya Kamışlı’ya jetler indirdi. Orada bir sorun var mı?
- “Hayır her şey normal. Tatbikatlar yapılıyor. Lojistik ihtiyaçlar için iniş-kalkışlar oluyor. Orada sorun yok.”