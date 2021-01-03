Efsane kupa Antalya'da

Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.
Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.
Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.
Aynen şu cevabı veriyor:
“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”
Bu noktadan sonra
Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...
Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...
Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.
İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...
Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.
Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var.
Nereden mi anlıyorum.
Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.
Bakar mısınız tramvayın içine...
Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.
Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...
Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.
Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...
Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.
O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;
“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”
Aradan aylar geçti.
Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?
“Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.”
Geriye gidiyorum.
Bakan Koca
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Efsane kupa Antalya'da
Önceki gün Anadolu Ajansı’ndan gelen şu fotoğrafa bakıyordum.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi...
İlçeye 90 kilometre uzakta, Sarıbal Mahallesi...
Toprağa kireçle çizilmiş bir tenis kortu. Poşu, şalvar, ellerinde raket. Tenis oynayanlar...
Muhteşem bir görüntü...
Çünkü terör korkusu yerine rahatlık var.
Çünkü içinde hayal var.
Çünkü içinde cesaret var.
Çünkü içinde yaşama sevinci var. Daha ne olsun...
Doğduğu mahalleye beden eğitimi öğretmeni olan Yusuf Avcıbaşı başarmış bunu.
Çocuklar, anneler, babalar...
Sevgiden çizilmiş...
Umuttan yapılmış bir kortta tenis oynuyorlar.
Düşündüm de acaba ne şampiyonlar çıkabilir böyle bir sevgiden.
Biliyorsunuz...
Ben aynı zamanda tenis federasyonu yönetimindeyim.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun müthiş desteği ve başkan Cengiz Durmuş’un yoğun çabasıyla son 3 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da muhteşem tenis yatırımları ve organizasyonları oldu. Birçok çocuğumuz tenisle tanıştı.
İŞTE O DÜŞÜNCEYLE BU FOTOĞRAFA BAKIP…
“Tenis Federasyonu’nun ilk toplantısına bu fotoğrafları sunup yardım istemek var” diyordum ki...
Telefonum çaldı...
Bilgisi ve girişimleriyle Türk tenisine çok büyük hizmetleri olan Gökhan Dönmez arıyordu:
“Abi sana büyük bir müjdem var...”
“Hayırdır Gökhan...”
Sonraki diyalog şöyle gelişti:
- ATP’den aradılar... Federasyon olarak dünyada yılın ilk tenis turnuvasını biz düzenliyoruz...
(Ukalalık olmazsa bilmeyenler için) ATP dünya profesyonel erkek tenisinin en büyük turnuva organizasyonudur. Dünya çapındaki tenisçiler burada yıldız olur parlarlar. Federer, Jokoviç, Nadal gibi isimler... Amerika açık, Fransa açık, Avustralya açık ve elbette Londra gibi ödülü milyonlarca dolar tutan turnuvalarda yarışırlar. Reklamından ödülüne kadar muazzam bir sanayi ve turizm organizasyonudur bu...
Hele pandeminin dünya turizmini ve sporunu ablukaya aldığı böyle bir dönemde...
Antalya gibi turizmin gözbebeği kentimizde dünya çapında böyle bir turnuva düzenlemek muhteşem bir gelişme.
- Ne diyorsun Gökhan... Ne zaman, nasıl?
- Vallahi teklifi değerlendirdik. 5 ile 13 Ocak arasında Arcadia Resort Otel’de yapıyoruz.
(Şu notu da eklemem lazım. Arkadia bir Limak oteli. Yani TFF Başkanı Nihat Özdemir’in. Kendisi şimdi golf oynasa da yıllarca tenise gönül vermişti. Ve o günlerde bana çok yenilmişti.)
Yeni yıl şakasından geçip müjdeli habere gelirsek...
Gökhan şöyle devam ediyor:
DÜNYANIN EN BÜYÜK TENİSÇİLERİ GELİYOR
İLK 20’DEN İSİMLER
- Gerçekten de ATP’nin internet sitesine bakınca. O kadar güzel bir Antalya, kale, liman fotoğrafı var ki...
Altında Goffin, Fognini, Berrettini gibi dünya çapında raketler...
Yaklaşık 1 milyon Euro’luk bir organizasyon bu.
Evet arkadaşlar...
Viranşehir’de sevgiyle çizilmiş bir kortta serpilen hayallerin...
Antalya’da dünya çapında bir meyveye dönüştüğünü aynı anda görmek nasıl bir duygudur...
Dünya tenisinin en büyük organizasyonu olan ATP, 2021’in ilk turnuvasını Tenis Federasyonumuzun ev sahipliğinde Antalya’da düzenliyor.
Dünya çapında spor markalarının, şöhretlerin, dünyanın en etkin isimlerinin izlediği ve milyonlarca izleyiciye ulaşan ATP organizasyonu 2021’in ilk turnuvasını Antalya’da düzenliyorsa eğer...
Türkiye’nin bir ucunda...
Viranşehir’de toprağa sevgiyle çizilen tenis kortunu...
Ve aynı anda Türkiye’nin diğer ucunda...
Antalya’da dünyanın en büyük tenisçilerinin katıldığı bir turnuvayı düşünürsek...
Bu bize 2021 için bir umutlu başlangıç olsun...
Özgürlükleri, sevgiyi, dostluğu dünyayla paylaşan bir Türkiye’nin ilk işareti olsun...
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