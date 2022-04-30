Dünyanın en güzel anne dayanışması

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Önceki gün Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska bütün dünyaya çok anlamlı bir mesaj yayınlıyor.

Mesaj “Büyük dostum ve Ukrayna’nın dostu Emine Erdoğan Hanım” diye başlıyor.







Emine Hanım’ın iftar sofrasında ağırladığı Ukraynalı çocuklar için söylediği sözler...

Belli ki Olena Zelenska’yı derinden etkilemiş.

First Lady olmaktan öte...

İki anne arasında yaşanan bu insani mesajlaşma bütün dünyaya örnek olmalı.







Emine Erdoğan, Olena Zelenska’nın mektubu üzerine Ukrayna’dan gelen 800 çocuğa kucak açmıştı.

Zelenska, Emine Hanım’ın törende yaptığı konuşmanın şu bölümünü dünyaya duyuruyor:

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“Benim de sizin gibi çocuklarım ve torunlarım var.

Lütfen beni bir anne olarak kabul edin.

Bir anneanne.

Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz.

Sizi mutlu etmek için ve hayallerinizin gerçekleşmesi için her zaman destek olacağım.

Yanınızda olacağım.

Güzel yüzünüzden gülücükler eksik olmasın.”

MAZLUM MİLLETLERİN DOSTU

Olena Zelenska’nın resmi ofisinden dünyaya gönderdiği mesajı özetlersem:

“Ukraynalı çocuklar için düzenlediği iftar sofrası için büyük dostum ve Ukrayna dostu Sayın Emine Erdoğan Hanım’ın iftardaki sözlerini (okudum)...

Türkiye’nin huzurlu ve misafirperver gökyüzü altında, yaklaşık 800 Ukraynalı çocuk yeni, geçici, güvenli bir yuva buldu.

Türkiye her defasında ihtiyaç duyan insanlara bu yardımı yapıyor. Ukraynalıları kabul etmek, Ukrayna için elinden gelen her yardımı yapıyor olmak...

Bu güzel ülkenin yaşadıklarının, başkasının savaşı, başkasının acısı olmadığını gösteriyor.

En azından hassas ve gerçek insanlar için.”

BİRAZ DA SİTEM VAR

Zelenska’nın mesajındaki son cümle sanki dünyanın diğer ülkelerindeki first lady’lere gidiyor.

Gerçekten de merak ettim.

Emine Erdoğan’ın dışında, Zelenska ile doğrudan görüşen, yardımcı olan, moral ve destek veren başka first lady’ler var mı?

Umarım vardır.

Sanıyorum, Zelenska’nın bu son cümlesi, destek veren başka first lady’ler olsa bile, sayılarının çok az olduğunu gösteriyor.

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BAZEN BİR SÖZ YETER



Ukrayna’da sivillerin üzerine füze yağarken.

Milyonlarca kişi evinden, yurdundan sürgün olurken.

Çocukların bulunduğu hastanelere, otobüs duraklarına bomba atılırken.

Tecavüz ve cinayet bütün insanlığı kuşatırken.

Dünyada söz sahibi kadınların harekete geçmesi gerekmez mi?

O yüzden Emine Hanım’ın verdiği bu destek çok anlamlıdır.

BM’YE MEKTUP

Mesela diyorum ki...

Başta Ukrayna olmak üzere, savaşların, sivil ölümlerinin, cinayetlerin, çocuk ölümlerinin durdurulması için dünyanın first lady’leri bir mektuba imza atıp BM Genel Kurulu’na gönderseler.

İnanın bu mektup, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesini de aşar.

“Dünya 5’ten büyüktür” demenin “anne tercümesi” olur bu mektup.

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Emine Hanım’ın Olena Zelenska ile kurduğu bu dayanışma ve 800 Ukraynalı çocuğun barındırılması, tam da 23 Nisan haftasında çok daha anlamlı olmuyor mu?

Emine Hanım buna öncülük etse.

Küresel barış için bundan güzel bir farkındalık olabilir mi?