DEAŞ'la mücadele için PKK/YPG değil biz varız

Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Okuyun ve ne durumdayız anlayın...
İşte Adana:
“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”
Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.
Allah rahmet eylesin kardeşim...
Ve işte Kocaeli:
“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”
Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...
Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...
ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM
Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”
Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”
- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?
- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.
1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?
2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?
İki soruma da harika iki cevap geldi.
Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...
Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:
“Değerli kardeşim,
Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”
Biliyorsunuz...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...
Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...
“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
“Sağlık çalışanlarımız ve bazı meslek gruplarımız için acilen 10 bin doz aşıya ihtiyacımız var.”
Ülkeler aşı için milyarlarca dolar harcayıp kuyruğa girerken...
Aşılamalar başlamışken...
O acılı ve kanlı coğrafyanın Filistinli çocukları yine ortada kalmış durumda...
İşte o nedenle yazıyorum bunları...
Ve bu yazı...
Felaketler tarihinde...
İnsanlığa yazılmış bir mektup olsun istiyorum...
Andok Dağı’ndan Makam Dağı’na, oradan Hasuni Mağaraları’na kadar gelincikler, papatyalar, yaban otları...
Kefrum Kalesi’nden buram buram kekik kokuları... Diyarbakır, Kulp, Ergani, Silvan baharla beraber uyanıyordu. Batman Çayı gürül gürül...
Güzel bir mayıs sabahıydı. Ve en güzeli de 1000 yıldır susuzlukla kırbaçlanan o topraklara, bir büyük hayalin müjdesi veriliyordu. Hasretle beklenen suyun temeli atılacaktı.
Sabah erken kalktı. Ankara’dan gelecek bakan arkadaşlarını beklemek üzere Batman Havalimanı’na geçti.
Az sonra uçak indi... Ama gecikmişlerdi...
Asırlardır su bekleyen topraklar için Silvan’da yapılacak temel atma törenini millet bekliyordu.
Karayolu 45 kilometre...
Zorlu dağ yolları çok vakit alacaktı.
Irak ve Suriye kuzeyinde bir “Kürt ticari otonom bölgesi” planlayan...
PKK/YPG elebaşlarıyla toplantılar yapıp, Suriye yönetimini buna hazırlayan...
Ve o coğrafyada kimi kalemlerin “Lawrence” dediği Brett McGurk, bu defa yeni başkan Biden’ın “süvarisi” olarak Ortadoğu’ya dönüyor.
Hem de tam yetkili.
Konu elbette “gıda fiyatlarındaki aşırı artış”...
Sordum:
- Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?
Pakdemirli çok net bir cevap veriyor:
“Pandemi nedeniyle global stok başladı.”
- Yani?
“Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.
2021 için umutlanıyoruz.
İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği “samimi” mektup...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “yeni dönemde barış” için gösterdiği olağanüstü çaba ve görüşme trafiği...
Son olarak Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılacak “istikşafi görüşmeler”den gelen umut...
Tabii ben bunu Ankara’dan aldığım mesaj ve kulislerle yazıyorum...
Ve gönlümden de böyle geçtiği için umuda doğru “pozitif” bir alfabe kuruyorum...
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Ama bir de madalyonun öteki yüzü var.
İşte:
Onca ağır sözlerden sonra Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta el yazısıyla yazdığı “Değerli Tayyip...” vurgusu... Biliyorsunuz böyle resmi mektuplarda el yazısı olmaz. İsimle hitap edilmez. Macron’un el yazısı, bir yeni dönemin işaretidir...
İşte:
Karşılıklı olarak büyükelçilikleri geri çektiğimiz Mısır. Sert açıklamalar. Keskin sözler. Ve iki ay önce başlayan “Bir adım sen, bir adım ben” anlamına gelecek yakınlaşmalar.
Türkiye, Mısır’ın NATO’da askeri ataşe bulundurmasına engel oluyordu. Bir jest olarak bu engeli kaldırdı.
Buna karşılık Mısır, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin Kıbrıs ve Batı Trakya ile ilgili önerilerine karşı koyduğu vetoyu (engellemeyi) kaldırdı.
Böylece iki ülke arasında “makul ilişki” zemini açılmış oldu.
Ve daha bunun gibi çok sayıda gelişme. Yunanistan, İsrail, Ermenistan, Suriye gibi gerilim yüklü ilişkilerde tansiyonu düşürecek adımlar atılıyor.
DEAŞ'la mücadele için PKK/YPG değil biz varız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kayseri’de yaptığımız sohbetin ikinci bölümünde Bakan Akar çok önemli bir çağrı yapıyor..
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
ABD ikna edilemiyor mu?
Aklımda bu sorularla Kayseri 12’nci hava üssündeyiz...
TSK’nın lojistik gücüne çok büyük katkı yapacak olan Airbus (A400M) dev kargo uçaklarını göreceğiz.
Arkamızda karlı Erciyes bütün güzelliğiyle yükseliyor.
Bir dinlenme molasında Bakan Akar cevap veriyor:
“Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir mücadele veriyor. Terör örgütü PKK/YPG’ye destek verenlere söylüyorum. Onların destek verme gerekçesi terör örgütünün sözde DEAŞ’la mücadele etmesi. Bu bahaneye gerek yok. İşte ilan ediyorum. Biz buradayız. NATO’nun en güçlü ordularından birisi olan TSK burada. DEAŞ’la mücadele için hazır. Nerede istiyorlarsa orada DEAŞ’la mücadele ederiz. Ama terör örgütüne bu destek bahanesi ortadan kalkmalı.”
100 BİN DEAŞ’LI SINIRDA ENGELLENDİ
Bu noktada soruyorum:
- DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin rolü hangi düzeydedir?
Bakan Akar rakamlarla cevap veriyor
“Fatih Bey, Türkiye DEAŞ’a karşı mücadelede NATO’da daima ön saflarda yer almıştır. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi Türkiye’dir. Öyle havadan bombalama değil, göğüs göğüse mücadeleden söz ediyorum.
- Bugüne kadar Suriye ve Irak’ta 3 bin 700 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
- ABD ile de irtibat kurularak yaklaşık 100 bin kadar DEAŞ’lının Türkiye’ye girişi engellenmiştir.
- 9 bin DEAŞ’lı ise geri gönderilmiştir.
Bakan Akar’ın verdiği bu rakamlar çok çarpıcı.
Gerçekten de dünyada DEAŞ’la mücadelede bunun bir örneği yok. O nedenle Akar’ın yaptığı bu çağrı çok değerli bir hale geliyor.
Yani zaten bu mücadeleyi göğüs göğüse veren tek NATO ülkesi olarak Türkiye, şimdi açıkça, “Bırakın PKK/YPG’yi DEAŞ’la mücadele için dünyanın en güçlü ordularından Türk ordusu var” diyor.
ENTELEKTÜEL AHLAK İSTİYORUZ
- Bu çağrı terör örgütüne Suriye ve Irak’ta verilen desteğin bahanesini tümüyle ortadan kaldıracak kesinlikte.
Bakan Akar bu çağrısını şu çarpıcı ifadelerle netleştiriyor:
“Biz müttefiklerimizden entelektüel ahlak istiyoruz. Fikri ahlak istiyoruz. Yani hem NATO müttefiki olacaksınız, hem müttefik olduğunuz ülkenin canına kastetmek isteyen terör örgütüne bir bahaneyle destek vereceksiniz. Bu olmaz...”
TATBİKATTA TÜRKİYE YOK YALANINI KÖKÜNDEN TEMİZLEDİ
- Sohbetin bir başka sorusu da şuydu:
- ABD’nin Rusya’ya karşı Avrupa’yı koruma amacıyla geliştirdiği senaryo için yapılan tatbikatta Yunanistan var, Türkiye neden yok? Son dönemde gazetelerde, televizyonlardaki tartışma programlarında 1 numaralı gündem maddesi bu soruydu... Son olarak tatbikat için Yunanistan’ın Dedeağaç kıyılarına getirilen Amerikan savaş helikopterleri ve zırhlı araçlar ile 20 bin civarındaki personel tartışmaları daha da büyütmüş, “Yunanistan var, Türkiye neden yok. Türkiye dışlanıyor mu?” iddialarını arttırmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu “yanlış tartışma”yı kökünden düzeltiyor:
“Nereden çıkıyor bu laflar. Bu ‘Defender Europe’ tatbikatı Avrupa’nın güvenliği için her yıl yapılır. Bir yıl kuzeyde, bir yıl da güneyde olur. Bu sene güneyde yapılıyor. Bu, ABD ile Yunanistan’ın yaptığı ortak bir tatbikat değildir. ABD’nin öncülüğünde yapılan, bu yıl 26 ülkenin katıldığı çokuluslu bir tatbikattır. Bir aşamasına NATO’nun da katılacağı bu tatbikata, NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde Görev Gücü’nün, kısaca VJTF’nin 2021 yılı komutasını üstlenen Türkiye de VJTF üzerinden katılacaktır. Yani, Türkiye de o tatbikatta vardır. Bu vesileyle VJTF’den de bahsedeyim. VJTF, NATO’nun herhangi bir kriz veya çatışma anında kullanacağı ilk müdahale kuvvetidir. Yani, NATO bir yerde göreve çağrılırsa, bölgeye intikal edecek NATO gücü Türkiye’nin liderliğindeki bu VJTF gücü olacaktır.”
- Peki bu laflar sizce nereden çıkıyor?
- Yunanistan sık sık aynı şeyi yapıyor. Türkiye o tatbikatta yokmuş gibi gösteriyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleleri Yunanistan sanki Türkiye ile ABD, Türkiye ile AB arasındaki meseleymiş gibi sunmak istiyor... Bu da böyle bir şey. Doğrusu o tatbikatta Türkiye’nin de olduğudur.
YUNANİSTAN 3-5 UÇAK ALMAKLA BİR YERE VARAMAZ
- Konu Türk-Yunan ilişkilerine gelince, şu soru gündeme geliyor:
- Yunanistan Fransa’dan Rafale savaş uçakları aldı. Silahlanmaya ciddi para harcıyor. Bu durum, Ege’deki güç dengelerini Türkiye aleyhine etkiler şeklinde iddialara neden oluyor.
- Bakın, öyle 3-5 savaş uçağı almakla, 3-5 gemi almakla Yunanistan bir yere varamaz. Yetmez. Yetmez... Türkiye’nin, Türk ordusunun gücü ortadadır. Dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Bu iddialar akla, mantığa, matematiğe uymaz. Çünkü matematik bellidir. Yunan hükümeti bu silahlara para harcayarak Yunan halkının parasını çarçur ediyor. Bundan başka bir sonucu olmaz. Beyhude bir çabadır. Yunan halkı, akademisyenleri, bilim adamları, emekli askerleri de bunu görüyorlar. Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade ediyorlar.
KOMUTA KADEMESİNE NİFAK SOKMA GAYRETİ
- Son olarak FETÖ’cü general Serdar Atasoy’un Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na atanmasıyla ilgili iddialara ve FETÖ’yle mücadele konusuna geliyoruz... Bu noktada tayini bir “gizli el” organize etti iddialarını hatırlatıyorum. Bakan Akar yine aynı keskinlikle konuşuyor:
“Bu iddialar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi içine nifak sokma gayretinden başka bir şey değildir. Ama biz bunu görüyoruz. Böyle bir şeye izin vermeyiz. TSK bir bütün halinde, aynı ilkeler ışığında FETÖ’yle mücadele etmektedir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 21 bin 194 personel ihraç edilmiş, 3 bin 271 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Toplam işlem 24 bin 465’tir. OHAL sonrası bakan kararı ile 5 bin 635 kişi ihraç edilmiştir. 1.639 kişi rütbesi sökülerek emekli edilmiştir. Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.”
BU ORDUNUN HER FERDİNİN ALNINDAN ÖPERİM, ÇÜNKÜ…
- FETÖ’yle mücadele konusunu anlatırken, Bakan Akar bir an duruyor ve şöyle diyor:
“Bakın bu öyle bir ordu ki, içine sızmış bu ihanet çetesini temizledikten sonra, rütbeli binlerce kişiyi ihraç ettikten sonra dünyanın en büyük operasyonlarını başarıyla yapabilmektedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve diğerleri bunun en somut örneğidir. Üstelik hem sınır ötesinde operasyonlar yapacaksınız, hem de büyük tatbikatlar yapacaksınız.. Düşünün, uyku yok, izin yok, eve gitmek yok, böylesine bir mücadeleyi yapan bu kahraman ordunun her ferdinin alnından öperim...”
BİR LOJİSTİK DEVİ AİRBUS (A400M)
- Sohbeti bitirdikten sonra dev nakliye uçağı Airbus A400M’i görmek için hava üssündeki bakım hangarlarına geçiyoruz. Birlikte uçağın incelerken Bakan Akar bu dev uçakla ilgili ne yapıldığını anlatıyor:
- Bu hangarlar nakliye uçağının iyileştirilme işlemleri için yapılmış. Tank dahil tüm zırhlı araçları taşıyabilen uçak 35 ton yük alabiliyor, gerektiğinde 9 bin kilometre hiç inmeden uçabiliyor...
Ve en önemlisi Türkiye’de şu yetenekler uçağa ekleniyor:
- Her iki kapıdan eşzamanlı olarak paraşütçü atma imkânı.
- Gece paraşütçü atma imkânı.
- Füze saldırılarına karşı savunma yeteneğinin geliştirilmesi.
- O pilot ile düşük irtifada uçuş operasyonları.
Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığımız Kayseri gezisi burada bitiyor.
Bu arada şunu da söylemeliyim:
Gezide Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Oramiral Adnan Özbal’ı tanıma fırsatı buldum.
Özetle:
- Çok çalışıyorlar...
- Her saniye göreve odaklanmışlar...
- Moraller yüksek...