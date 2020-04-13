Çok Soylu bir istifa

Siyaset işte böyle bir şey...
Süleyman Soylu...
Çok çalıştı. Hudut karakollarında geceledi.
Kimbilir bizlerin hayatını kurtaran ne kahramanlıklara imza attı.
Depremle yıkılmış evlerin tozlu sokaklarında yaşadı.
Terörle mücadele etti. İnsana saygı dedi...
“Vatan” dedi... “Bayrak” dedi... “millet” dedi...
Ama işte bir karar...
Sonunda istifa etti.
Bildiğim bir şey var...
Görevini onurla yaptı. Ve istifa etti.
Ederken de küskün mesajlar yerine...
Evet...
Sorumluluğu üzerine alıp onuruyla istifa etti...
Bu arada siyasette onurlu olmayı ve istifa etmeyi de hatırlatmış oldu...
Süleyman Soylu soyadı gibi soylu bir istifayla gitti...
Ama bana göre gitmedi...
Tam tersine...
Siyasete sorumluluğu ve onuru geri getirdi...
Helal olsun...
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu’nun hakkını verdi, istifayı kabul etmedi.
AH BE ALÇAKLAR KİM BİLİR YİNE HANGİMİZİ YAKACAKTINIZ
Önceki gün Mardin, Kızıltepe hudut birliği...
Kontrol noktasındaki nöbetçi çavuşu, gece yarısından sonra termal kamerada bir hareket görür...
Hemen alarm verir...
Özel timler anında sahaya yayılır. Gece görüş dürbünleri, termal algılayıcılar...
Türk askerinin sahaya yayıldığını anlayan teröristler, sınırın ötesine doğru uzaklaşırlar...
Kaçakların giriş yapmak istediği bölgede bir arama yapılır. İki sırt çantası bulunur.
Ve çantalarda 500 gramlık poşetler halinde toplam 15 kilo plastik patlayıcı.
3 uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği.
9 bin 200 Suriye lirası bulunur...
Evet arkadaşlar...
Biz can derdindeyken, bu alçaklar kim bilir hangimizin canını almaya geliyordu.
Biz korona ile mücadele ederken, bu insanlıktan çıkmış katiller kim bilir hangi şehrimizdeki masumları öldürecekti..
Gece yarısı, sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçik... Kim bilir hangimizin canını kurtardınız. Hangi ocağı sönmekten kurtardınız.
Her birinizin alınlarından öpüyorum.
Sizlere selam olsun...
ÜZERİNDE HAVLU ÇIPLAK BİR KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIGA KAPINIZI ÇALSA..
BU görüntü, lüks bir apartmanın kamerasından..
Kadın kapıyı neredeyse yumrukluyor. Üzerinden havlu.. Yardım istiyor..
Acaba ne oldu?
Bir seri katil mi?
Yoksa eşi ya da partnerinin işkencesi mi?
Bilinmiyor..
Şimdi Amerikan polisi kadını arıyor.
Doğrusu bu fotoğrafı görünce sormadan edemedim:
“Acaba bizde böyle bir şey olsa ne yapardık?”
Elbette yardım ederdik..
Yoksa biz de “aman ben bulaşmayayım” mı derdik.
Çok Soylu bir istifa
Siyaset işte böyle bir şey...
Süleyman Soylu...
Çok çalıştı. Hudut karakollarında geceledi.
Kimbilir bizlerin hayatını kurtaran ne kahramanlıklara imza attı.
Depremle yıkılmış evlerin tozlu sokaklarında yaşadı.
Terörle mücadele etti. İnsana saygı dedi...
“Vatan” dedi... “Bayrak” dedi... “millet” dedi...
Ama işte bir karar...
Sonunda istifa etti.
Bildiğim bir şey var...
Görevini onurla yaptı. Ve istifa etti.
Ederken de küskün mesajlar yerine...
Evet...
Sorumluluğu üzerine alıp onuruyla istifa etti...
Bu arada siyasette onurlu olmayı ve istifa etmeyi de hatırlatmış oldu...
Süleyman Soylu soyadı gibi soylu bir istifayla gitti...
Ama bana göre gitmedi...
Tam tersine...
Siyasete sorumluluğu ve onuru geri getirdi...
Helal olsun...
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu’nun hakkını verdi, istifayı kabul etmedi.
AH BE ALÇAKLAR KİM BİLİR YİNE HANGİMİZİ YAKACAKTINIZ
Önceki gün Mardin, Kızıltepe hudut birliği...
Kontrol noktasındaki nöbetçi çavuşu, gece yarısından sonra termal kamerada bir hareket görür...
Hemen alarm verir...
Özel timler anında sahaya yayılır. Gece görüş dürbünleri, termal algılayıcılar...
Türk askerinin sahaya yayıldığını anlayan teröristler, sınırın ötesine doğru uzaklaşırlar...
Kaçakların giriş yapmak istediği bölgede bir arama yapılır. İki sırt çantası bulunur.
Ve çantalarda 500 gramlık poşetler halinde toplam 15 kilo plastik patlayıcı.
3 uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği.
9 bin 200 Suriye lirası bulunur...
Evet arkadaşlar...
Biz can derdindeyken, bu alçaklar kim bilir hangimizin canını almaya geliyordu.
Biz korona ile mücadele ederken, bu insanlıktan çıkmış katiller kim bilir hangi şehrimizdeki masumları öldürecekti..
Gece yarısı, sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçik... Kim bilir hangimizin canını kurtardınız. Hangi ocağı sönmekten kurtardınız.
Her birinizin alınlarından öpüyorum.
Sizlere selam olsun...
ÜZERİNDE HAVLU ÇIPLAK BİR KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIGA KAPINIZI ÇALSA..
BU görüntü, lüks bir apartmanın kamerasından..
Kadın kapıyı neredeyse yumrukluyor. Üzerinden havlu.. Yardım istiyor..
Acaba ne oldu?
Bir seri katil mi?
Yoksa eşi ya da partnerinin işkencesi mi?
Bilinmiyor..
Şimdi Amerikan polisi kadını arıyor.
Doğrusu bu fotoğrafı görünce sormadan edemedim:
“Acaba bizde böyle bir şey olsa ne yapardık?”
Elbette yardım ederdik..
Yoksa biz de “aman ben bulaşmayayım” mı derdik.