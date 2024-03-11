Bakan Ersoy’dan Almanya müjdesi

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Berlin’de 55’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı, başta Avrupa olmak üzere turizm destinasyonlarının belirlendiği en önemli fuarların başında gelir.

Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen fuarda, bu yıl 165 ülkeden yaklaşık 5 bin 500’den fazla firma vardı.

Berlin Fuarı, bir anlama Avrupa’nın turizm için “seçme ve yerleştirme” merkezidir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la bu önemli fuardan döner dönmez kısa bir sohbet yaptık.

Türkiye için haberler iyi.

Geçen yıl 6.2 milyon turist ile Türkiye’ye gelen turist sayısında Ruslar’dan sonra ikinci sırada olan Almanya bu defa birinciliğe yerleşiyor. İşte Bakan Ersoy’un o sözleri:

“2023’ü çok iddialı bir rekor sayıyla kapatmıştık. Almanya’dan 6.2 milyon ziyaretçiyle 2023’ü kapattık. İlk veriler de çok çok iyi. Erken rezervasyonlarda yüzde 20’nin üzerinde artış gözlemleniyor. Bazı operatörlerde bu sayının çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. 2024’te Almanya bazında 7 milyon sayısını geçmeyi umuyoruz.”

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Peki fuardaki izlenimlerine göre bir turizm rotası olarak Türkiye’nin durumu nasıl? İşte cevap:

“Çok çeşitli alanlar üzerine çalıştık. Müzelerden gastronomiye, deniz turizminden kültür ve tarih turizmine kadar bir çok alana yayıldık.”

Turizm Bakanı’nın verdiği bilgileri başlıklar halinde şöyle özetleyebilirim:

Deniz ve yat turizminin ötesinde...

GELECEĞE MİRAS: Türkiye’nin tanıtımı amacıyla arkeolojiyi de ön plana çıkaran “Geleceğe Miras Sonsuz Efes” projesini hazırladık. Arkeolojik kazı noktalarındaki hem kazı hem restorasyon hem de yeniden ihya bütçelerini 15-20 kata varan oranlarda artırdık.

GECE MÜZECİLİĞİ: Gündüz sıcaklıklarına karşı gece müzeciliğini başlattık.

BİSİKLET TURİZMİ: Almanya’da bisiklet turlarıyla ilgili çalışmalarımızı da hazırladık. Avrupa bisiklet destinasyonlarına Türkiye rotalarını eklemeye başladık. Oradan da yoğun bir şekilde talep alıyoruz.

GASTRONOMİ:Türkiye 3 yıldır Michelin Rehberi’ne dahil edildi. Önce İstanbul’da başladık. Geçen yıl itibarıyla İzmir, Çeşme, Urla ve Bodrum’u bu rehbere dahil ettik.

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2028’DE 100 MİLYAR DOLAR

Geriye doğru baktığımda, şu ana kadar Turizm Bakanı Mehmet Ersoy verdiği bütün hedefleri tutturmuş bir isim.

Şimdi bu yıl için “60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir” diyor.

2028 için ise hedef 100 milyar dolar.

İSPANYA’YI GEÇTİK

Almanya’daki fuardan sonra ortaya çok ilginç bir istatistik çıkıyor.

Bugüne kadar turizm destinasyonu olarak Türkiye hep İspanya’nın gerisinde kalıyordu. Bu defa geçiyor.

Bakan Ersoy’a sorduğumda şu cevabı alıyorum:

“Tabii biz çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Türkiye bu yoğun tanıtımın karşılığını alıyor. Türkiye ürün çeşitliliğine gitti ve artık tek ürünle çıkmıyor. Herkesin zevkine, keyfine uygun ürünleri de piyasaya sürmüş durumdayız. Aslında bunlar eskiden de vardı ama bu kadar yoğun ve detaylı şekilde tanıtılmıyordu. Bütün bunlar sağlandığı için Türkiye özellikle Almanya pazarında parlayan yıldız. Özellikle Almanya ve İngiltere pazarlarında bu güçlü büyüme ivmesini göreceğiz.”

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Evet, eğer bir terslik olmazsa;

Türkiye çok verimli ve rekorlarla dolu bir turizm sezonuna giriyor.

Almanya’daki fuar bunun işaret fişeği oldu...

ADANA’DA SİYASETİ KARIŞTIRAN TUTUKLAMA

Adana’dan bir arkadaşım arıyor:

- Fatih olaylardan haberin var mı?

- Anlamadım?

- Yahu burada daha kısa süre önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın resmi başdanışmanı tutuklandı.

- Niye?

- Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan.

- Nasıl yani?

- Adana Büyükşehir’in bütün reklam işlerine aynı kişi bakıyor. Bu da Başdanışman Mürüvvet Sızlı’dır. Bugüne kadar bütün reklam işlerinde yalnızca bir ajansla çalışıyor. O ajansın sahibi de tutuklu. Aynı davadan CHP Adana İl Örgütü Genel Sekreteri de yurtdışı yasağıyla serbest kaldı.

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Bu cevaplara inanamadım. Mürüvvet Hanım, Başkan Karalar’ın başdanışmanı.

Doğrusu merak ediyorum. Böyle bir siyasi/adli olay yaşanıyor.

Pek ses çıkmıyor. Yerel seçimlere günler kala, böyle bir olay Adana gibi çok önemli bir şehirde birçok soru işareti yaratır.

Tabii önümüzde adli bir süreç var. Yargılama bitmeden kimse suçlu ilan edilemez.

Ama tecrübelerim diyor ki;

Karşılıklı suçlamalar ve itiraflar başlarsa Adana’da siyaset çok karışır...

Bekleyip görelim.