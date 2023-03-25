800 lira kira 5 bin lira olursa... Ev sahibine gözaltı

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O kadar ısrarlı ki...

“Allah Allah, ne oldu acaba?” diye kapıyı açıyor.

Karşısında ev sahibi...

- Buyurun Emin Bey.

- Aynur Hanım, malum fiyatlar çok yükseldi.

İşte her gün duyduğumuz bu diyalog bu defa Adana’dan geliyor...

DHA muhabiri Nuri Pir bildiriyor:

“Adana’nın Seyhan ilçesinde Aynur Kaya’nın 800 TL olan kirasını 5 bin TL’ye yükselttiği iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Emin Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.”

Bakar mısınız habere...

Aynur Hanım İsmetpaşa Mahallesi’ndeki evi 4 yıl önce kiralamış.

Ama deprem vurunca hayat değişmiş.

Sağlam evlere rağbet artmış. Ve kontrat zamanı gelince ev sahibi Emin. Ç kapıya dayanmış:

- Aylık kira olarak 5 bin lira istiyorum...

- Neeeee... Delirdiniz mi? 800 liradan 5 bin liraya...

- Kabul etmezsen çıkarsın...

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Aynur Hanım’ın bu kirayı vermesi imkânsız.

Zaten evde yatalak annesine bakıyor. Hayat zor...

Ev sahibinden gelen bu “çılgın teklifi” reddediyor.

Bir gün, iki gün...

Ev sahibi her gün kapıda.

Birkaç hafta sonra tam bir şok yaşanıyor.

ELEKTRİK KESİLİYOR

Bir gece elektrikler kesiliyor. “Arıza mı var?” diye komşulara bakıyor.

Allah Allah, diğer evlerde elektrik var.

Ardından su kesiliyor.

Anlaşılıyor ki ev sahibi gitmiş, elektriği ve suyu kestirmiş.

Aynur Hanım çaresiz. Evde yatalak anne. Elektrik yok. Su yok...

Ne yapsın? Karakola gidiyor.

Durumunu polise anlatıyor. Polis hemen zabıt tutuyor.

Savcılık, ifade, derken “gözü dönmüş ev sahibi” gözaltına alınıyor.

Ertesi gün hâkim karşısında.

Karar:

“Kontrol şartıyla serbest...”

AMAN SAYIN HÂKİM

Acaba sayın hâkim ev sahibi ile kiracı arasındaki bu çatışmayı çözebilir miydi?

Eminim bu konuların uzmanı Oya Armutçu bunun cevabını verir.

Benim gönlümden geçen ise şu:

“Keşke hâkim, fahiş kira artışı isteyen ev sahibinin yarattığı mağduriyet için bir de tazminat kararı alsa. Aynur Hanım da o evde makul bir kira artışıyla oturmaya devam etse...”

KABUL ETMEZSEN ÇIK

O kadar çok mesaj alıyorum ki...

Kiracılar isyanda... Ev sahipleri dertli...

Deprem ve deprem korkusu... İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerde müthiş değişimlere neden oluyor.

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Depremden kaçanların yarattığı konut talebi...

Deprem korkusu yüzünden daha güvenli semtlere geçmek isteyenlerin yarattığı talep...

Kira fiyatlarını zorluyor.

Tabii enflasyon karşısında zorlanan ev sahipleri de kiracıyla karşı karşıya geliyor.

Artış oranı yüzde 25 ama enflasyon yüzde 50’yi aşmış.

Kim haklı?

Fahiş kiralar, feci artışlar...

Kiracıyı çıkartmak için “uydurma gerekçeler”...

“Eve çocuğum taşınacak...”

“Evi satıyorum” sözleri...

Bu olay öyle bir hale geldi ki... Artık kan akmaya başladı. Kavgalar, cinayetler...

Yerel yönetimlerin bu konuda bir yetkisi var mıdır, bilmiyorum ama...

En azından haksızlığa uğrayan kiracı için bir çözüm olabilir.

Elbette şimdi bazı ev sahiplerinden gelecek şikâyetleri de tahmin edebiliyorum.

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Yıllarca düşük kira gelirine mahkûm olan ev sahiplerinin de isyanı var.

Bu tür durumlarda kira gelirlerinden alınacak vergi konusunda devlet bir destek yapabilir mi?

Sonuçta yüksek enflasyon kimsenin kabahati değil.

Evet arkadaşlar...

Bir süredir önüme gelen yüzlerce şikâyet ve isyan üzerine...

Adana’dan gelen bu haberi bir örnek olsun diye paylaşmak istedim.

İyi hafta sonları. Hayırlı ramazanlar.