Nil Karaibrahimgil yarın psikiyatrıyla ne konuşacak

Yarışın bir kulvarında sadece İspanya’nın değil, dünyanın bir numaralı derbi maçı olarak kabul edilen “El Clásico” vardı.
Yani Barcelona-Real Madrid maçı...
Öteki tarafında ise bu yıl İspanyol televizyonları arasında sezona en yüksekten giriş yapan “Infiel” dizisi...
Yani Kanal D’nin süper dizisi “Sadakatsiz”...
*
Biri İspanya’da hayatı durduran bir maç...
Öteki ise haftalardır pazar geceleri reytinginde 1 numarayı bırakmayan dizi...
Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.
O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.
Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...
Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli
Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Nil Karaibrahimgil yarın psikiyatrıyla ne konuşacak
İtiraf edeyim, Türk medyasında en dikkatle okuduğum gazete Hürriyet Kelebek...
Yazarlarını çok seviyorum. Bana siyasetin dışındaki dünyayı öylesine güzel ve farklı açılarla anlatıyorlar ki...
*
Mesela dün Nil Karaibrahimgil’in yazısı... Güzel ve çok medeni bir şey yapmış.
Yarın (çarşamba), psikiyatrına gidip konuşacağını yazmış. Konuşacağı kişi İstanbul’da iyi tanınan Feriha Dildar...
Nil, onun için “Uzman pedagog” diyor, ama Google’a baktığınızda unvanı hep “Uzman psikolojik danışman” olarak geçiyor.
Ben de konuştuğum insanlardan iyi bir çocuk psikolojisi danışmanı olduğunu işitiyorum. Bu konuda birçok kitabı var.
*
Nil, onunla ilişkisini şöyle anlatıyor.
Çocuğu doğduktan sonra birçok kadın gibi zor bir dönem geçirmiş. Sonra kalkıp Feriha Dildar’a gitmiş.
“Kabuk, kalkan, yaldız ne varsa sehpaya bıraktım. Dedim, ben geldim bir şeyler soracağım...”
Feriha Dildar, o dönemi aşmasında çok yardımcı olmuş. Nil, “Meleğim o benim” diyor.
Ancak bu defaki gidişinin nedeni farklıymış.
Dildar, “En Baştan” isimli bir kitap çıkardı.
Onu konuşacakmış...
Çünkü, Dildar kitabında çocuğu ana karnından alıp 3 yaşına kadar getiren süreci anlatıyormuş.
*
“Hayatın en önemli yıllarıymış” bu 3 yıl... İşte burada kafam biraz karışıyor.
74 yaşında bir baba olarak, epeydir kafamı meşgul eden bir soru var...
Onu ikinci bir yazıda anlatayım.
ÇOCUĞU FAZLA ‘KURCALARSANIZ’ BOZMA İHTİMALİNİZ ARTMAZ MI?
10 yıl önce, özellikle 40 yaş annelerinde bir eğilim çok dikkatimi çekmeye başladı...
Çocuklarınla ilgilenmeyi, onları çok “kurcalama” haline getirdiler.
Aşırı bir ilgi, aşırı bir psikolojisini anlamaya, çözmeye gayret...
Hatta biz 68 kuşağı anne ve babalarında kompleks yaratacak bir noktaya geldi bu ilgi...
*
Şimdi o kuşak 50’li yaşlarına geliyor. Çocuğu yeterince anlayamadıklarını düşünüyorlar, bu onlarda suçluluk yaratıyor ve sonunda o suçluluk duygusuyla çocuğu daha da kurcalıyorlar...
Hâlâ kafamdaki şu sorunun cevabını bulabilmiş değilim: Çocuğu bu kadar kurcalamak iyi bir şey mi?
Çünkü bana küçükken şunu öğrettiler. Fazla kurcalarsan, bozarsın...
Bana şunu söyleyebilirler, “Kurcalamazsan öğrenemezsin...”
İyi de biz çocukta neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Niye bizim gibi olmadıklarını mı?
Unutmayın ne çocuğunuz bir oyuncak ne de siz bir oyuncak tamircisisiniz.
Biraz rahat olun...
Bırakın çocuğunuz kendi kendine oynasın...
TAKSİCİ KARDEŞLERİM ARTIK BUNU BİZE ANLATAMAZSINIZ
GEÇEN gün araba için, oturduğum sitenin taksi istasyonunu aradım. 1998’den beri ilk defa bana taksi yok dediler. Bir buçuk saat boyunca taksi bekledim.
Gelen görevli sürücü, “Artık yetişemiyoruz” dedi...
Sonra Hürriyet gazetesinde o haberi okudum:
Dünyaca ünlü Taksi filminin oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da 20 dakika taksi beklemiş. İstanbul’un taksi sorununu sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya anlatacak daha çarpıcı bir sembolik olay olamazdı...
O nedenle bugün İstanbul’un taksicilerine seslenmek istiyorum.
*
Taksici kardeşim...
Önce UBER’e direndin...
Birçok insan için çok iyi ve hayatını kolaylaştırıcı bir çözümdü...
Üstelik taksilerin konfor düzeyini yükseltecek, temizliği konusunda emsal olacak bir çözümdü...
Ona direndiniz...
Hatta dövülen, taciz edilen UBER sürücüleri oldu.
UBER’i kullanan insanların bile üzerine gidildi...
Böylece UBER’i devreden çıkarttınız...
*
Şimdi İstanbul’da taksi sayısını artıracak, insanları rahatlatacak bir model üzerinde çalışılıyor...
Ona da karşı çıkıyorsunuz...
Bakın bunu biz kullanıcılara anlatamazsınız...
Bu ülkede yıllarca taksimetreye direnildi...
Sonra taksimetre açmama direnişiyle karşı karşıya kaldık... Sonra yakın mesafeye yolcu almama direnişi geldi.
Sonra köprüyü geçmem inadını gördük...
Bilin ki taksi sayısının artmasını engelleme girişimi artık bardağı taşırıyor.
*
Olan düzgün çalışan, arabasını temiz tutan, yolcusuna iyi davranan binlerce şoföre de oluyor...
O nedenle bu defa aynı hatayı yapmayın...
İstanbul’un yeni taksilere ihtiyacı var.
Buna direnmeyin...
Biz taksi kullanıcıları sizin dostunuzuz ama artık bizleri de kaybediyorsunuz.
GÜNÜN BANKO FİLMİ
YAŞAYAN ÖLÜ’DE ÇUVALLADI YAŞAYAN SOYGUNCU’DA ŞAHANE
ÖNCEKİ akşam streaming platformlara konan “Hırsızlar Ordusu” (Army of Thieves) filmini seyrettim.
Hemen bugün, bu gece seyredin derim.
Avrupa’nın en emin ve açılamaz denilen 3 kasasının açılma hikâyesi...
Ta Wagner’in müziğine, Das Ring dörtlüsüne, Nietzsche’ye uzanan bir konu...
Kurgusu mükemmel.
Oyunculuk çok iyi...
Dış mekânlar harika...
Bir saniye bile durmadan aynı ilgiyle izliyorsunuz.
*
Filmin konusunu ünlü yönetmen Zack Snyder vermiş.
Yönetmeni Matthias Schweighöfer...
Tam Avrupa işi şahane bir thriller olmuş...
Bu, Zack Snyder’in “Ölüler Ordusu”(Army of Deads) dizisinin ikincisi...
Birincisinde bana göre çuvallamıştı.
Ne komedi olabilmişti ne ciddi bir “Walking Dead” filmi...
Ama bu... İşte bu tam olmuş.
BANA GÖRE EN İYİ 5 ZACK SNYDER FİLMİ
SUCKER PUNCH: Bazı sinema eleştirmenlerine göre onun en kötü filmlerinden biri...
Bana göreyse en iyisi...
WATCHMEN: Sinema eleştirmenlerinin çoğuna göre bu da kötü filmlerinden biri.
Bana göre de en iyilerinden...
JUSTICE LEAGUE: Bu film konusunda sinema eleştirmenlerinle aynı fikirdeyiz. En iyilerinden biri.
MAN OF STEEL: Bu konuda da anlaşıyoruz...
DOWN OF THE DEAD: Birçok sinema yönetmenine göre Zack Snyder’in en iyi filmi...
Yaşayan ölü filmlerini sevmediğim için kararsızım.
54 YIL SONRA BÜYÜK BİR THE BEATLES KLASİĞİ DİNLEMEK
GEÇEN hafta çıkan şarkılardan en ilgi çekenlerden biri Katy Perry’nin yeni şarkısı oldu.
The Beatles’ın “All You Need is Love” şarkısını söylemiş.
Grubun 1967 yılında çıkardığı çok önemli bir şarkı.
Pop müziğin küresel sorunlara dikkat çekme dönemini başlatan şarkılardan biridir.
“Our World” yani “Bizim Dünyamız” hareketi için söylenen bir şarkıdır.
EMİ stüdyolarındaki kayıt videosu bizim kuşaklar için bir efsanedir.
*
Nakarat kısmı çok kolay, akılda kalan bir müziktir.
Beatles versiyonu o kadar dominant ki, üzerine yorum getirmek hem basit hem de çok zordur.
Bence, Katy Perry bunu başarmış...
*
Geçen cumadan beri dinlerken hep şunu düşündüm.
Şarkıyı ilk dinlememin üzerinden 54 yıl geçti...
Ne eskidi ne gücünü kaybetti...
Çünkü hepimizin hâlâ ihtiyacı olan ve çok özlediğimiz bir şeyi anlatıyor...
İhtiyacımız olan tek şey sevgidir...
Aşktır...
Onu diyor...
MUZ YEME KAMPANYASINA 7 YIL ÖNCE BEN DE KATILMIŞTIM
GEÇEN cumartesi günü Al Monitor internet sitesinde, Türkiye’de muz yerken çektikleri paylaşımlar nedeniyle sınır dışı edilen Suriyeli gençlerle ilgili bir haber vardı.
Tahmin ediyorum bu haber önümüzdeki günlerde dünyada başka medyalara da yansıyacak.
O haberi okurken, 7 yıl önce paylaştığım bu fotoğrafımı hatırladım.
Altına şunu yazmışım:
“BEYAZ MAYMUN.
Kendini bilmez bir ırkçı, Villarreal-Barcelona maçında Dani Alves’e muz atmış. O da harika bir şey yapıp muzu alıp yemiş.
İtalya Başbakanı da muz yerken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Biraz önce ben de bahçemde bir fotoğraf çektirdim. Yarınki yazımın başlığı da şu: Ben beyaz bir maymunum. Ama bonobo... İnanmayacaksınız ama gerçekten öyleyim...”
*
Bu kampanyaya katılan Suriyeli çocuklarla ilgili düşüncem de şu:
Bu çocukları sınır dışı etme konusunu bir kere daha düşünelim.
Gerçekçi olalım, Suriyelilerin çoğu artık bu ülkede kalacak.
Diyorum ki, kalacaksa böyle çocuklar kalsın.
Yani kendini maymun yerine koyabilen, fikrini söyleyebilen, mizah duygusu olan, cesur çocuklar...
Emin olun onlardan zarar gelmez...