Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

Haberin Devamı

Emeklilerimizin durumu iyi değil. Ekonomik sıkıntı en çok emeklileri, asgari ücretle çalışanları ve dar gelirlileri etkiliyor. Ama bu düzenleme ile en alt sırada yer alan emeklilerimiz için küçük bir dokunuş yapıldı. Bu artışın bütçeye getireceği ek yükü paylaşmak düşüncesinde değilim. Çünkü emeklilerimiz ciddi olarak geçim sıkıntı çekiyorlar. İnşallah enflasyon düşer böylece emeklilerimiz başta olmak üzere dar gelirlilerin üzerindeki yük azalır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak.

Haberin Devamı

ÖMER BOLAT NEDEN HEDEF ALINIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yönelik bir kampanya dikkatimi çekiyor. CHP’ye yakın medya ısrarlı bir şekilde Ömer Bolat’ın bakanlıktan alınacağını yazıyor. Hatta yayınlara çıkıp, ‘Ömer Bolat değişiyor’ diyenler oluyor.

Kimi ‘Ömer Bolat affını istedi’ diye veriyor kimi ‘değişecek’ diye ısrarlı bir şekilde yazıp, konuşuyor. İktidar kulislerine baktım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın değişeceğine dair bir bilgiye ulaşamadım.

KONUT VE OTOMOBİL PİYASASI

Ömer Bolat göreve geldiği anda konut fiyatlarında ve otomobillerdeki olağanüstü artışla mücadele edip başarılı oldu. Elmas ve altın fiyatlarından daha hızlı artan bir konut ve araç piyasası oluşmuştu. Ömer Bolat bunlarla mücadele etti ve başarılı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında bunu ifade ediyor. Çünkü konut piyasasındaki ve araçlardaki füze hızıyla çıkan fiyatlar bir süredir inişe geçmiş durumda.

AYRILMA TALEBİ YOK

Ömer Bolat ayrıca ekonomi yönetimiyle uyumlu çalışan ve kabinenin başarısında payı olan bir bakan. Ayrıca kendisinin ayrılmak gibi bir talebi yok.

Haberin Devamı

Buna rağmen Ömer Bolat hakkında bu tür yayınlar neden yapılıyor? Ömer Bolat neden nokta hedef olarak seçiliyor?

GÜMRÜKLERDEKİ YOLSUZLUKLAR MI?

Gümrükler, Ticaret Bakanlığı’na bağlı. Ömer Bolat, gümrüklerdeki yolsuzlukla amansız mücadele eden bir bakan. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gümrüklerde yapılan operasyonlarla ilgili olarak Ömer Bolat’tan övgüyle söz etmişti.

Siyasi kulislerde ünlü bir CHP’linin yakının gümrüklerle ilgili bir yolsuzluk operasyonunda yakalandığı söyleniyor.

9 İLDE YAPILAN OPERASYON

9 Temmuz tarihinde İzmir, İstanbul, Isparta, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Iğdır ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16’sı kamu personeli olmak üzere 77 kişi gözaltına alınmış. 50 milyon liralık rüşvet çarkından söz ediliyor.

Haberin Devamı

İPEK KUMAŞ OPERASYONU

“İpek Kumaş Operasyonu”nda yurtdışından getirilen ipek kumaşları, gümrükten girerken daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterdikleri, bu ürünlerden alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderilmesini önlemek için rüşvet verdikleri tespit edilmiş. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li ünlü bir siyasetçinin de yakını olduğu ifade ediliyor.

CHP’ye yakın medyanın Ömer Bolat’ı hedef almasında bu operasyonların payı var mı acaba?

ESED FİKİR Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Bir yetkili Esed’le görüşme hakkında, “En büyük sorun Esed kendi iradesine sahip değil. Masaya ya İran’la birlikte oturuyor ya da Rusya’yla birlikte. Esed olarak otursa anlaşmamak için sorun yok” demişti.

Haberin Devamı

Bu gözlemin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Esed, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye yeşil ışık yakmış, daha önce Türk askerinin çekilme şartından söz etmeyip, Suriye’nin egemenlik hakkının tanınmasını vurgulamıştı.

ERDOĞAN’DAN OLUMLU KARŞILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıcağı sıcağına açıklama yapıp, Suriye’nin egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade etmişti. Erdoğan hatta bir adım daha ileri giderek, geçmişte Esed’le ailece görüştüklerini, yeniden görüşmemek için bir sebep olmadığını söylemişti. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı bu işle görevlendirdiğini açıklamıştı.

PUTİN’İN TEMSİLCİSİYLE

Haberin Devamı

Esed, Erdoğan’la görüşmeye kapıyı aralayan bu açıklamayı ne zaman yapmıştı?

Putin’in özel temsilcisi Alexander Lavrentiev’le görüşmesinden sonra yapmıştı. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmeye ev sahipliği yapabileceklerini açıklamıştı.

SİNYALLER KARIŞTI

“Hayırlı işlerde acele edin” denilir. Çünkü bu süre uzadıkça Esed’den olumsuz sinyaller gelmeye başladı. Türk askerinin çekilmesi şartı yeniden masaya sürüldü.

Putin geçmişte de Esed-Erdoğan görüşmesi için devreye girmişti. Ancak İran bunu önlemişti. Ukrayna savaşı nedeniyle Putin de bu konuda ısrarcı olmamıştı. Bu kez de aynı tehlike söz konusuydu. Esed’in ağız değiştirmeye başladığını görünce kaynaklarımı yokladım.

İRAN ENGELLİYOR

Karşımıza yine İran etkisi çıktı.

İran, Esed’in kendi kontrolünden çıkmasını istemiyor. Erdoğan’la doğrudan ilişkiye geçmesini engellemek için müthiş bir çaba sarf ediyor.

Putin’in de güçlü bir şekilde bastırmaması nedeniyle İran etkili olabiliyor.

Esed’in Erdoğan’la görüşmeye yeşil ışık yaktıktan sonra bir kez daha çark etmesinde parmaklar İran’ı gösteriyor. İran, bir kez daha Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini engellemeye çalışıyor.