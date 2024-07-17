×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

#Tuba Ünsal#Mehmet Üstündağ#Kelebek Yazar

Magazin dünyasında fırtınalar estirecek bir aşk haberim var. Aldığım bilgilere göre Tuba Ünsal, Hindistan’ın en zengin adamlarından biri olan Shirish Saraf’la birlikte!

Haberin Devamı

Bodrum’da tanışan ikilinin fotoğraflarını, Tuba Ünsal’ın yazar arkadaşı Barbaros Altuğ’un paylaştığı bir story’de gördüm. Kısa sürede story’yi sildi silmesine de ben detayları öğrendim bile! Çift, şimdilerde Saraf’ın lüks yatı Kalizma’da tatil yapıyor.

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

Kalizma, Hollywood’un altın çağına damga vurmuş bir megayat! Bir zamanlar Richard Burton ve Elizabeth Taylor çiftinin yatıydı. Çift, kraliyet ailesi üyelerinden Hollywood’un en ünlü isimlerine kadar birçok kişiyi ağırlamıştı Kalizma’da. Bu tarihi yat satışı çıktığında ise Brad Pitt bile almak istemiş ama Shirish Saraf’a kısmet olmuş!

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

Yatın şimdi yeni ‘first lady’si Tuba Ünsal... Eski ‘first lady’si Elizabeth Taylor ile ortak yönleri de dikkat çekici; ikisi de güzel, iyi birer oyuncu ve her ikisinin de etkileyici mücevher koleksiyonları var...

Haberin Devamı

Kazdağları’nda buluştular

Birbirinden ünlü isimler, Ramada Resort Kazdağları’nın ev sahipliğinde Ajans UMB’nin düzenlediği etkinlikte buluştu. Samida Grubu’nun sahne aldığı gecede, illüzyonist İlkay Tercan da etkileyici bir şov sundu.

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

Safari turuyla eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimlerin birbirlerini sulama görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

Kayra Şenocak, Emine Ün, Bülent Emrah Parlak, Aslı Melisa Uzun, Zeynep Alkan, Şebnem Özinal, Canan Hoşgör gibi ünlü isimler, Kazdağları’nın eşsiz doğasında doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı.

Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

#Tuba Ünsal#Mehmet Üstündağ#Kelebek Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Söz konusu olan vatandır -1-

 FUAT BOL
FUAT BOL

TSK’da 40 yılın temizliği... İhaneti unutursan ölürsün

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER

En düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkıyor

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN

Bir zamanlar Türkan Şoray (2)

 SAVAŞ ÖZBEY
SAVAŞ ÖZBEY
TÜM YAZARLARIMIZ