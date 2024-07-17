Tuba’nın yeni aşkı Hintli milyarder

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Bodrum’da tanışan ikilinin fotoğraflarını, Tuba Ünsal’ın yazar arkadaşı Barbaros Altuğ’un paylaştığı bir story’de gördüm. Kısa sürede story’yi sildi silmesine de ben detayları öğrendim bile! Çift, şimdilerde Saraf’ın lüks yatı Kalizma’da tatil yapıyor.





Kalizma, Hollywood’un altın çağına damga vurmuş bir megayat! Bir zamanlar Richard Burton ve Elizabeth Taylor çiftinin yatıydı. Çift, kraliyet ailesi üyelerinden Hollywood’un en ünlü isimlerine kadar birçok kişiyi ağırlamıştı Kalizma’da. Bu tarihi yat satışı çıktığında ise Brad Pitt bile almak istemiş ama Shirish Saraf’a kısmet olmuş!





Yatın şimdi yeni ‘first lady’si Tuba Ünsal... Eski ‘first lady’si Elizabeth Taylor ile ortak yönleri de dikkat çekici; ikisi de güzel, iyi birer oyuncu ve her ikisinin de etkileyici mücevher koleksiyonları var...

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Kazdağları’nda buluştular

Birbirinden ünlü isimler, Ramada Resort Kazdağları’nın ev sahipliğinde Ajans UMB’nin düzenlediği etkinlikte buluştu. Samida Grubu’nun sahne aldığı gecede, illüzyonist İlkay Tercan da etkileyici bir şov sundu.

Safari turuyla eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimlerin birbirlerini sulama görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayra Şenocak, Emine Ün, Bülent Emrah Parlak, Aslı Melisa Uzun, Zeynep Alkan, Şebnem Özinal, Canan Hoşgör gibi ünlü isimler, Kazdağları’nın eşsiz doğasında doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı.