TSK’da 40 yılın temizliği... İhaneti unutursan ölürsün

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, 40 yıl boyunca devletin “kılcal damarlarına” sızan Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürütülen temizlik çalışmalarına dair şu rakamları vermişti:

“Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ’nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 15 Temmuz’da Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468’i, yani yüzde 33’ü ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi.

Çünkü örgütün 80’li yıllardan itibaren özellikle hedefe koyduğu ve zamanla çöreklendiği yerlerin en başında harp akademileri, yani kurmaylık sistemi geliyordu. 1886 kurmay subayın 1524’ü, yani yüzde 81’i FETÖ’den ihraç edildi. Mesela Deniz Harp Akademisi’nin 1’inci ve 2’nci sınıflarında eğitim gören kursiyerin tamamının ilişiği kesildi.”

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FETÖ, 40 yıl boyunca elebaşının talimatıyla eğitimde, yargıda, Emniyet’te, TSK’da, bürokraside hatta MİT’te sinsice örgütlendi. OHAL kapsamında 120 bine yakın FETÖ mensubu ihraç edildi.

KURMAY SUBAYLARIN YÜZDE 81’i FETÖ’CÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TSK’daki FETÖ temizliğine dair açıklaması ise çok çarpıcıydı. Bir ordunun geleceği anlamındaki kurmay subaylarda ihraç oranının yüzde 81’e ulaşması ise Türkiye’nin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını göstermesi bakımından çarpıcıydı. Biraz daha araştırınca çok daha çarpıcı bilgilere ulaştım.

TSK genelinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 15 Temmuz 2016 itibarıyla 1886 kurmay subay varken bugüne kadar 1524’ü yani yüzde 81’i ihraç edildi.

15 Temmuz 2016 itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda (KKK) 921 kurmay subay varken bunların 720’si ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DKK) 420 kurmay subay varken bunların 346’sı ihraç edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda (HKK) ise toplam 545 kurmay subayın 456’sı ihraç edildi.

Özetle, TSK’daki kurmay subayların yüzde 81’i FETÖ’den ihraç edildi. Kara Kuvvetleri’nde ihraç oranı yüzde 78, Deniz Kuvvetleri’nde yüzde 82, Hava Kuvvetleri’nde ise yüzde 84’ü buluyor.

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TOPLAM İHRAÇ 23 BİN 859

Milli Savunma Bakanlığı rakamlarına göre, 5 Temmuz 2024 itibarıyla TSK içinde FETÖ ile mücadelede genel rakamlara bakıldığında Kara Kuvvetleri’nden 12 bin 577, Deniz Kuvvetleri’nden 4 bin 621, Hava Kuvvetleri’nden 6 bin 467 kişi olmak üzere toplam 23 bin 849 kişi ihraç edildi.

Rütbeleri alınan personel sayısı KKK’da 1285, DDK’da 311, HKK’da ise 706 olmak üzere toplam 2 bin 302 kişi.

Halen tutuklu olan personel; 2 bin 842’si KKK, 869’u DKK, 1634’ü HKK olmak üzere toplam 5 bin 345 kişi.

Yurtiçinde görev yaparken hakkında arama kararı çıkarılan kişi sayısı 372, yurtdışında görev yaparken hakkında arama kararı çıkarılan kişi sayısı ise 291.

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GENERAL/AMİRALLERİN YÜZDE 46’SI FETÖ’CÜ ÇIKTI

FETÖ’nün TSK’da hangi noktaya kadar çıktığını anlamak için general ve amirallerdeki ihraç rakamlarına bakmak gerekiyor.

15 Temmuz itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 198 generalden 87’si, Deniz Kuvvetleri’ndeki 56 amiralden 31’i, Hava Kuvvetleri’ndeki 72 generalden 32’si yani toplam 326 generalden 150’si FETÖ’den ihraç edildi.

Yani TSK’daki generallerin ve amirallerin yüzde 46’sı FETÖ’cü çıktı.

FETÖ DARBEDE ÖRGÜTÜN YÜZDE 20’SİNİ KULLANDI

32 bin 109 subaydan 10 bin 468’i 68 bin, 978 astsubaydan 11 bin 876’sı, 1048 uzman erbaş ve er olmak üzere 23 bin 542 rütbeli personel FETÖ’den ihraç edildi. 307 sivil personel ile birlikte toplam ihraç sayısı 23 bin 849’a çıktı.

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FETÖ’nün nasıl sinsi bir örgüt olduğunun anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine katılan kişi sayısı toplam 9 bin dolayındaydı. Bunların 5 bin 600’ü ise rütbeli personel yani subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşuyordu. Ancak 15 Temmuz 2016’dan bu yana TSK’den ihraç edilen rütbeli personel sayısı darbe girişimine katılanların yaklaşık 5 katı.

ANKESÖR SORUŞTURMASI OLMASAYDI

Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde TSK’ya sızdırdıklarından sadece yüzde 20’sini kullandı. Eğer, itirafçı ifadeleri ve özellikle ankesör soruşturmaları olmasaydı darbeye katılmayan TSK içindeki FETÖ’cüler temizlenmeden kalacaktı.

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15 Temmuz darbe girişimi 253 şehidimiz canlarını feda etmesi ve 2 bin 500 gazimiz ile sokağa çıkan milyonlarca vatan evladının mücadelesiyle durduruldu.

UNUTURSAN ÖLÜRSÜN

Eğer FETÖ’cü hainler planladıkları gibi “Yurtta Sulh Konseyi” adıyla 16 Temmuz saat 03.00’te planladıkları darbe girişiminde amaçlarına ulaşsalardı sadece “Atatürkçü” kılığına girip TSK’nın tüm yönetimini değil Türkiye’nin yönetimini ele geçirecek, ülkenin anahtarını işgal peşinde olan ABD başta olmak üzere emperyalist ülkelere teslim edeceklerdi.

O yüzden şehitlerimize minnet ve dualarımızı eksik etmeden ve yaşanılan ihaneti unutmadan FETÖ ile mücadeleye kesintisiz devam edilecektir.

FETÖ’cülere merhamet vatana ihanet, ihaneti unutmak ölmek demektir.