Mızıkçı başkan babalar için yerlerinizi şimdiden ayırtın

Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Mızıkçı başkan babalar için yerlerinizi şimdiden ayırtın
Yirmi birinci yüzyıl otoriter popülizm tarihine Amerika’dan geçen ikinci lider olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu 22 Ocak 2021 günü işte bu cümleyle tanıtmıştım.
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Onların konuşacağı toplantılar hep böyle “Sold out” olur.
Yani biletler erkenden tükenir.
Burada bilet yoktu ama önceden kaydınızı yaptırmanız gerekiyordu.
*
O gün onu dinleyen kalabalık seyirciden biri de bendim. Yerimi önceden ayırtmıştım ve onu dikkatle inceledim...
Mimiklerini, sesini kullanışını...
Kaş göz hareketini, el kol sallayışını...
Tipik bir popülist liderdi...
Yani, durmadan “milli iradeden” söz edip her an faşizm çizgisine geçecek tipik bir popülist bir karakter...
*
Böyle tipler için 20’nci yüzyıl tarihinden küçük bir test var...
Mesela Hitler veya Mussolini’yi televizyonda gördünüz mü, sesi kapatıp sadece mimiklerine bakacaksınız.
Eğer gözünüze çok komik geliyorsa, bilin ki her an faşizme geçecek bir ruh halindedir...
Şimdi gelelim yerimi önceden ayırttığım Brezilya liderine...
*
7 Ekim 2018’de seçimi kazanarak başkan oldu...
Yani görevdeki süresi henüz 3 yılı doldurdu.
Ama o gün Davos’ta görseydiniz, zannederdiniz ki 100 yıldır o koltukta oturuyor.
Dinlerken özel testimi de yapmıştım.
Sesi kesip mimiklerini izledim. ...
Evet yanılmamışım tipik bir faşist prototipiydi....
*
Aradan 3 yıl geçti...
Seçiminden bu yana işler hiç de istediği gibi gitmedi...
Brezilya ekonomisi çöktü...
Pandemi ile mücadelede tam anlamıyla çuvalladı...
Seçim anketlerinde tepetaklak olmuş vaziyette...
Eski başkan Lula yeniden geliyor...
*
Her şey berbat ama adam hâlâ enseyi karatmıyor...
O yanı da tipik faşist yani...
Ve önceki gün “popülizm tarihine” geçecek baklayı ağzından çıkardı:
“Seçilmezsem de koltuğu bırakmam...”
Tabii o bunu şöyle söyledi:
“Seçimde hile olursa bırakmam...”
*
Aaaa hatırladınız mı bu cümleyi...
Geçen yıl geceler boyunca bir başkasından da dinlemiştik...
Trump’tan...
Bu popülist liderler ilginç tipler değil mi...
Aynı halkın oy verdiği, aynı kurumların oyları saydığı ülkelerinde seçimin ne zaman “gerçek halk iradesi” olduğuna, ne zaman “halkın iradesinin çalındığına” onlar karar veriyor.
Onlar seçilirse milli ve yerli irade...
Kaybederlerse “yabancı güçler”...
*
Neyse ki, mızıkçılık sökmüyor artık... Trump gitti...
Üstelik ben bu satırları yazarken, yıllardır vergi işlerini yapan adamı da elleri kelepçeli götürülüyordu...
*
Onlar bir bir gidiyor ama geriye şu soru kalıyor:
Kendilerini en halk insanı sayan liderler sandıkta kaybedince neden böyle mızıkçılık yapıyorlar?
Nedir bu gidememe hali...
Kuzey ve Latin Amerika’da “Başkan babaların sonbaharı” geliyor...
Bu sandık şovu için yerlerinizi şimdiden ayırtın...
Öyle anlaşılıyor ki popülizmin sonbaharı eğlenceli bir mızıkçılık panayırına dönüşecek...
POSTPANDEMİ DÖNEMİ KURGU BİLİM GİBİ OLACAK
- T24 haber sitesi dün sinema salonlarının yeniden gösterime açılışı haberi için bu fotoğrafı kullanmış.
Bakarken kendimi bir bilimkurgu filmi izliyormuş gibi hissettim...
Postpandemi dönemi herhalde buna benzer görüntülere çok rastlayacağız...
MUM GİBİ ERİYİP HALKINI AĞLATAN BAŞKAN KONTROLÜ BÖYLE ELİNE ALDI
SAAT kayışı iki düğme geri attı diye halkında büyük bir elem dalgasına yol açan Kuzey Kore Başkanı nihayet görevine döndü...
New York Times gazetesi onun “Ağlatan diyet sonrası” ilk ortaya çıkış haberini bu fotoğrafla duyurdu. “Başkan kontrolü eline aldı” başlığını okuyunca, elindekini uzaktan kontrol aleti sandım.
Meğer geçen ay katarakt ameliyatından çıkan gözlerim bana yalan söylemiş...
Elindeki bir uzaktan kontrol aleti değil, bildiğimiz mısır koçanıymış... Mısırı görünce Kuzey Kore’nin sadık vatandaşları kadar sevindim tabii.
Demek ki başkan diyeti bitirmiş...
Bir koçan mısırda haşlanmış yerseniz 100-150 kalori var.
Ayrıca yüzde 75 karbonhidrat...
O zaman tehlike geçiyor demektir...
Bizim Avrasyacı ve Madurocu kardeşlerimiz de rahatlayabilir...
Kuzey Kore’de rejim teminat altında.
Ayrıca seçim falan da yapmadığı için, mızıkçılık yapmasına da hiç gerek yok...
Başkan, o koltuğu bırakıp üç kilo verdi diye kendisi için ağlayan halkına ihanet etmeyecek kadar vefakâr bir insan...
İçi de vatan sevgisi dolu...
İSYAN HAFTASI
DAYAK YİYEN KIZLAR, BABANIZI BİR CÜMLE İLE NASIL NAKAVT EDERSİNİZ
TÜRKİYE bir haftadır anne ve babasının tacizine uğrayan iki kardeşin dramını izliyor.
Kendilerine bu kötülüğü yapan insanlara nasıl tepki göstereceklerini bilemedikleri için yaşadıkları trajediyi çizerek anlattılar.
*
Bu olayı izlerken elimde bir kitap vardı.
Ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone’un hatıraları...
İşte o kitapta bir kızın kendisine dayak atan babasına verebileceği en etkili cevabın ne olduğunu okudum.
Kitabı yarın yazacağım.
O cevabı da yazacağım ve tartışacağım.
Son yıllarda çocukluklarında akraba ve yakın tacizine uğrayan çok insanın hikâyesini öğrendik.
*
Hiç karamsar olmaya gerek yok.
Bu illetle mücadele imkânı var.
Sharon Stone, “Babama öyle bir şey söyledim ki bir daha bana elini kaldıramadı” diyor.
*
Evet bir cümle...
Küçücük bir cümle...
Ama kızını döven bir babayı nakavt edecek bir cümle...
-YARIN BU KÖŞEDE-
FEMİNİZMİ TANIMA HAFTASI 1
METOO ÇAĞINDAKİ KADIN GÖZÜYLE ‘MALUM ŞAHSIN’ ROBOT PORTRESİ
EY erkek milleti size bir tavsiye...
Sakın ola ki tacizci Bill Cosby’nin serbest kalışına bakıp kemerleri gevşetmeyin... MeToo çağı geri dönüşü olmayacak şekilde ilerliyor.
Artık feministleri ve feminizmi iyi tanıma zamanı geldi.
Yarın henüz aymamış erkeklere bir hizmet yapacağım.
Feministleri ve onların beyinlerini anlatacağım size.
Daha doğrusu ben değil, dünyanın en fanatik feministlerinden birine anlattıracağım.
Önce şunu bilin.
Radikal bir feministin gözünde, tipik bir erkeğin adı “malum şahıs”tır...
Size önce kendinizi, yani “malum şahsın robot portresini” çizeceğim...
-YARIN BU KÖŞEDE-
FEMİNİZMİ TANIMA HAFTASI 2
ERKEKTEN NEFRET EDEN BİR ‘UPPER CİHANGİR’ KADINININ GÖZÜYLE BİZLER
- Feminist sözlüğünde “heteronormatif” ve “patriyarka” ne anlama gelir?
- Bir feminist için erkek düşmanlığı gerekli ve yararlı mıdır?
- Dünyanın en radikal feministinin hayatında bir erkek olabilir mi?
- Bir patriyarka erkeğinin bir feministe asla yapmaması gereken 5 hareket nedir?
- Bir feminist için ‘dört dörtlük’ bir erkek var mıdır?
-HEPSİ YARIN BU KÖŞEDE-