Metin Bey, Cem, Şahan, Yılmaz, Ferhan, Ata, ve Badi Ekremler

Yazarlarını çok seviyorum. Bana siyasetin dışındaki dünyayı öylesine güzel ve farklı açılarla anlatıyorlar ki...
*
Mesela dün Nil Karaibrahimgil’in yazısı... Güzel ve çok medeni bir şey yapmış.
Yarın (çarşamba), psikiyatrına gidip konuşacağını yazmış. Konuşacağı kişi İstanbul’da iyi tanınan Feriha Dildar...
Nil, onun için “Uzman pedagog” diyor, ama Google’a baktığınızda unvanı hep “Uzman psikolojik danışman” olarak geçiyor.
Ben de konuştuğum insanlardan iyi bir çocuk psikolojisi danışmanı olduğunu işitiyorum. Bu konuda birçok kitabı var.
*
Nil, onunla ilişkisini şöyle anlatıyor.
Yarışın bir kulvarında sadece İspanya’nın değil, dünyanın bir numaralı derbi maçı olarak kabul edilen “El Clásico” vardı.
Yani Barcelona-Real Madrid maçı...
Öteki tarafında ise bu yıl İspanyol televizyonları arasında sezona en yüksekten giriş yapan “Infiel” dizisi...
Yani Kanal D’nin süper dizisi “Sadakatsiz”...
*
Biri İspanya’da hayatı durduran bir maç...
Öteki ise haftalardır pazar geceleri reytinginde 1 numarayı bırakmayan dizi...
Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.
O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.
Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...
Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli
Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Metin Bey, Cem, Şahan, Yılmaz, Ferhan, Ata, ve Badi Ekremler
Pazar günü iki haberi arka arkaya okudum...
Önce pazar günü Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın Abdullah Kiğılı ile yaptığı konuşma...
Kiğılı insanlarla ilişki kurarken, “Kartvizitimle birlikte gülümsememi de veririm” diyor.
Gerçekten hayatının her anında gülümseyen bir insandır...
Kilolu cüssesinin etrafında bir gülücük halesi vardır hep.
Biraz sonra ise Gallup şirketinin uluslararası “duygu araştırması”nın sonuçları geldi önüme...
Bütün dünyada “Günün bir anında gülümserim” diyen insanların oranı yüzde 75’ten 70’e gerilemiş.
Türkiye’de “Dün hiç güldünüz mü?” sorusuna “Hayır gülmedim” diyen insanların oranı yüzde 57’ymiş.
Yani her 2 Türkiye vatandaşından biri, bir gün boyunca hiç gülmediğini söylüyor.
Yine Türkiye’de “Dün stresli bir gün geçirdiniz mi?” diyenlerin oranı yüzde 64’e yükselmiş.
Demek ki dünyada gülmeyenler artıyor, ama bizim ülkemizde daha da artıyor.
Neden?
*
Sonra şunu düşündüm.
İnsanlar gülmüyor...
Peki güldürenler ne yapıyor?
Ferhan Şensoy öldü...
Metin Akpınar davalarla boğuşuyor.
Cem Yılmaz kenara çekildi, kendi bile gülmüyor.
Yılmaz Erdoğan, asık suratlı mutsuz dedektif rollerine geçti, Metin Akpınar’la nostalji sohbetleri yapıyor.
Ata Demirer, o güzelim Tekirdağ şivesini unutalı epey oldu.
Şahan, Recep İvedik’i yetim bıraktı. Artık yangınlarla, çevre ve iklim sorunlarıyla savaşan harika bir sosyal sorumluluk insanı.
Badi Ekrem eşofmanını çıkardı, geride sessiz bir Şener Şen kaldı.
*
Onlar kenara çekildi...
Hâlâ güldürmeye çalışan birkaç genç insan ise, kafeden biraz hallice “stand up” mekânlarına sığındı.
Gülümseme yeraltına indi...
*
Özledik gülmeyi...
Kahkahaya hasretiz...
Sayın büyüklerimiz... Lütfen siz de Kiğılı’nın yaptığını yapın...
Kartvizitlerinize küçük bir gülümseme ekleyin...
Hani şu emoji’deki kadar küçücük bir gülümseme...
O bile yeter bize...
BİZDE 3 KİŞİ
DENİM CEKET VE SNEAKER’LA SENATO’YA BAŞKANLIK EDİLİR Mİ
AMERİKAN Senatosu’nun son tartışma konusu bu.
Arizonalı senatör Krysten Sinema...
Kolsuz bir denim ceket... Dizin epey üstünde bir etek...
Bol renkli takılar...
Kısa kollu bir tişört... Ayakta da sneaker ayakkabılar...
Krysten Sinema işte bu gördüğünüz kıyafetle geçtiğimiz günlerden birinde Senato’nun bir oturumuna başkanlık etmiş...
Tabii sosyal medya yıkıldı... Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapıldı:
“Senato salonunu rodeo pisti mi zannettin?”
Bir başkası ise şunu soruyor:
“Benim işyerimdeki 8 saatlik çalışma sürem boyunca bile iş kıyafetim onunkinden daha formal, bu nasıl oluyor?”
*
Tabii tartışma başladı... Bunu yazan kişinin işyeri mi gereksiz yere bu kadar formal, yani biçimci...
Yoksa Senato mu bu kadar lagar...
Sonuç ne olursa olsun Senato’da bir ilk yaşandı ve demokrat bir kadın senatör, formalite kalıplarını kırdı...
Yani yine bir kadın...
Peki bizim Meclis’imizde böyle kalıp kırma olayı var mıdır?
İKİ KADIN VE BELİNDE KRAVATIYLA BİR ERKEK
MECLİS kıyafet formlarını kıran iki milletvekili kadın...
Yıl 1999... Merve Kavakçı... Başörtüsüyle Genel Kurul Salonu’na girerek bir ilke imza attı.
Meclis’in kıyafet ve yemin kalıplarını ilk kıran yine bir kadındı...
Yıl 1991... Leyla Zana... Boynunda sarı, kırmızı, yeşil örtüyle Kürtçe yemin etti.
1965-69... Erkekler arasında formal kalıbı kırmayı deneyen ilk erkek ise yapa yapa kravatını beline bağlayarak girmişti...
Adı Osman Yüksel Serdengeçti’ydi...
Kapıda kravatını takması uyarısı yapıldığında, “İçtüzükte kravatın nereye takılacağı belirtilmiyor” demişti.
İŞYERİNDE KIYAFET
KRUVAZE TAKIMLA HALAY ÇEKİLMEZ, SİYAH TİŞÖRTLE TRİLYONLUK ŞİRKET YÖNETİLİR
ŞU an NASDAQ listesindeki en büyük 10 şirketin patronları içinde benim bildiğim kravat ve takım elbise giyen tek kişi yok...
Bundan 30 yıl önceki ilk 10 şirketin yönetim kurulu fotoğraflarını bulup bir bakın...
Lacivert elbiselerinin bir ton açığı bile yoktu...
Koyu lacivertti hepsi...
İki hafta önce Diyarbakır’da halay çektim...
Bazıları çıkıp “Kruvaze takımla halay mı çekilir?” diye sordu... “Haa...” dedim; “Demek ki halayın da bir dress code’u yani kıyafet yönetmeliği varmış”...
SONUÇ: Tutucular, statükocular her yerde aynıdır...
Meclis salonunu da zapturapt altına almak isterler.
HARİÇTEN GAZEL
CADILAR BAYRAMI’NIN BİR KIYAFET YÖNETMELİĞİ VAR DA BİZ Mİ BİLMİYORUZ
KONU Hürriyet’in “Magazin Konseyi”ne kadar gitti.
Tartışılan, Derin Talu’nun “Cadılar Bayramı” kıyafeti.
İki yaklaşım var:
*
BİR: İlk grup, “Böyle Cadılar Bayramı kıyafeti olur mu?” diye soruyor...
Cevabım şu: “Cadılar Bayramı için bir ‘dress code’ yok...”
Meksika’da yüzünü ve bedenini iskelet şeklinde boyatıyorsun.
Ama Amerika’da kafana göre takılıyorsun.
*
İKİ: İkinci grup ise bu kıyafeti fazla “cesur” buluyormuş...
Çok iyi bilirim bu “cesur” lafını ben... Arkasında nasıl sırıtık bir “ahlakçılık” vardır, bir bilseniz.
Kendi adabına uygun bulmadığı her şeyi “fazla cesur” bulur.
*
ÜÇ: Bana göre:
Biraz “Cabaret” filminin afişi havası var.
“Ben uydurdum, oldu” dersin ve gülüp geçersin...
Ben de şunu söylerim...
Sevgili Derin...
18 yaşında, çok güzel bir kızsın.
Sana basit bir blucin ve bir tişört de harika gider.
Hatta daha güzel bile yakışır.
CHP’Lİ BİR HOCAYA, BİR FUTBOLCU HATIRLATMASI
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, dün ittifaklar hakkında konuşmuş.
Dört dörtlük bir konuşma...
Demokrasilerde “ittifak kavramı”nın ne anlama geldiğini izah eden, çok realist ve her şeyi yerli yerine oturtan açıklamalar.
Tek itirazım şu:
Konuşmanın bir noktasında “Ama” deyip şöyle devam ediyor:
“Ama bu bozulmaz, mezara kadar gidecek bir ittifak değildir...”
Bu cümleyi önünden ve arkasından gelen cümlelerle okuduğunuz zaman hiç mesele yok...
Ne var ki ülkedeki psikolojik dengelerin çok kritik olduğu sosyal medya çağında, bazen iki cümle insanları darmadağın edebilir.
Nitekim bazı internet siteleri hemen bu iki cümleyi alıp başa çıkarmış.
Bu bana, Fenerbahçe’nin en kritik zamanında edilen gereksiz bir cümleyi hatırlattı.
3 Temmuz 2011 tarihinde FETÖ’cü Polis-Savcı-Hâkim üçlüsü, Fenerbahçe’ye tam anlamıyla bir el koyma darbesi yapmış...
Fenerbahçe bu travmayı yaşıyordu ve Aykut Kocaman durup dururken, “Artık Alexsiz bir Fenerbahçe’ye hazır olmalıyız” diye bir açıklama yaptı.
Bir anda Alex’in dengesi altüst oldu... Taraftarın psikolojisi bozuldu.
Ve bana göre Fenerbahçe’nin gerilemesi o açıklama ile başladı.
Diyeceğim, böyle ortamlarda, her cümle kendi başına bir anlam yüklenir...
Durup dururken virüs gibi girer bünyeye, yayılıp gider...
‘SLİM FİT’ İSTEYEN GÖBEKLİ ARKADAŞA: GİYMEK İÇİN ‘SLİM’ VE ‘FİT’ OLMALISIN
ERKEK giyim anlayışının gelişimini anlatan Abdullah Kiğılı diyor ki:
“Bugün herkes dar kalıp peşinde. Göbekli de olsa basenli de olsa slim fit dar ceketler istiyor. O zaman da öndeki düğmeler kapanmıyor...”
Slim fit’in kanunu şudur:
Slim fit’i kendine uydurmaya değil, kendini slim fit’e uydurmaya çalışacaksın.
Bunun için de iki şey gerekli:
BİR: Belli bir kiloda kalmak...
İKİ: Belli bir kiloda kalmak da yetmez, yan tarafta ve göbekte viskiden dolayı oluşan fazlalıkları da yok etmen gerekir.
Yani spor yaparak fit kalacaksın.
Yapamıyorsanız, biraz sabredin. Ceket ve pantolonlar hafiften bollaşmaya başladı.
BUGÜNLERDE FENA HALDE TAKILDIĞIM BİR ŞARKI
“TÜRKİYE artık gülmüyor” anketini okuduğumdan beri bir şarkıya takıldım.
Üç hafta önce çıkan bir şarkı. Umut Adan söylüyor.
“Güvercin Şarkısı...”
Kulaklığı takıp dalıyorum...
Tavsiye ederim...