Kızıl Miki Fareler ve Devrimci Pluto 100’üncü yılı kutluyor

Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Kızıl Miki Fareler ve Devrimci Pluto 100’üncü yılı kutluyor
1 Temmuz, yani önümüzdeki perşembe günü, Çin Komünist Partisi’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Ama bütün bunlar arasında en hoşuma gideni Dalian Wanda isimli bir emlak yatırımcısının partinin kuruluşunun 100’üncü yılı için bir "temalı park" kurma fikri oldu.
Anlayacağınız bir “kızıl Disneyland” kurmak istiyor. Amacını da şöyle anlatıyor:
“Devletin ve rejimin bekası için milli ve yerli vatanseverlik eğitimi şart...”
Arkasından da şöyle devam ediyor:
“Ama biliyorum ki milli ve yerli vatanseverlik dersi çok sıkıcı bir şey. Çocuklar çabuk sıkılır. Onun için o eğitimi eğlenceli hale getirmek lazım.”
Önerisi de Disney parklarındaki gibi, çocukların hoşuna gidecek paradlar düzenlemek... Güzel ambalajlar içinde kızıl çerezler ve atıştırmalıklar, kolalı içecekler sunmak...
*
Bence yetmez...
Çocuklar kızıl ordu üniforması içinde yürüyüş yapan Kurtuluş Ordusu’nun resmi geçitlerinden hemen sıkılırlar.
Benim mütevazı önerim, onun yerine mesela, o üniforma içinde kızıl Miki Farelerin geçmesi...
Mesela kızıl bir Pluto brigadı...
Hani Disney parklarında her sokakta gördüğümüz o sempatik kulakları düşük köpek var ya...
Başına bir Mao şapka...
*
Bir köşede mutlaka Marvel’in süper güçlere sahip kahramanı olmalı...
Başında kızıl yıldız şapkası ile bir Thor mesela...
Tabii elindeki o meşhur çekicinin yerine bir orak-çekiç...
Durun yerli ve milli sayılabilecek Marvel kahramanları da var... Disney’in Çinli kadın kahramanı Mulan...
Ama manşet fotoğrafımızdaki gibi kızıl bir Mulan tabii ki...
*
Kızıl bir Disneyland asla kötü kahramanlar da olmadan olmaz...
Bir yolun başına karşı devrimci bir Darth Vader...
Partiye düşman revizyonistleri temsilen o...
Thor elindeki orak-çekiçle onu yerde bastırmış, karşı devrimci Darth Vader aman diliyor...
Veya Tiananmen Meydanı’nda totaliter tankın önüne dikilen gencin yerine Thor’un kötülükler tanrısı Loki’yi koymak...
*
Ama şöyle bir risk var tabii. 100’üncü yılın “Z çocukları” ya gidip Darth Vader veya Loki’nin önünde TikTok videosu çeker, selfie yaparsa...
Yok yok, hiç korkmayın...
Parktaki üniformalı, üniformasız gerçek devrim muhafızları, vatansever gerçek kızıl Miki Fareler arasına karışmış o küçük sahte kızıl Plutoları kulaklarından tuttuğu gibi atardı...
Doğrusu bu perşembe orada olup dünyanın en uzun süreli totaliter rejiminin “Dalya” deyişine tanık olmayı çok isterdim.
BİZİM Z KUŞAĞIMIZ 2 YIL SONRA SANDIKLARDA DALYA DİYECEK
BU arada bir başka rejim daha 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Bizim Cumhuriyetimiz, şehirlerin en kenar mahallelerinin, varoşlarının, kasabalarının, köylerinin, işçi, memur çocuklarının yollarını cumhurbaşkanlıklarına, Nobel ödüllerine açan Cumhuriyetimiz de iki yıl sonra “Dalya” diyecek.
Bizim için söyleyeceğim de şu olacak:
*
Türkiye...
Övün, çalış, güven...
Çin Komünist Partisi ile aynı yıllarda Kurtuluş Savaşı’nı veren ülkemiz...
100 yıldır Cumhuriyetini, 70 yıldır da hür ve serbest seçimli demokrasisini yaşatıyor.
Evet bizim Cumhuriyetimiz de 2 yıl sonra 100’üncü yılını kutlayacak...
Ne tesadüftür ki, o yıl seçim olacak ve 70 yıldır yaşattığımız, hepimize başarının yollarını eşit biçimde açan Cumhuriyetimizi yine sandıkta oyumuzu verirken kutlayacağız...
*
Üstelik bunun için temalı parklara ihtiyacımız da yok...
Muazzam bir “Anıt Kalb’imiz var...”
MÜZİSYENLİĞİN SON MERTEBESİ SOKAK VE DÜĞÜN ŞARKICILIĞI MI
BU yıl İlhan Şeşen’in hepimizin duygusal marşı haline gelen “Neler Oluyor Bize” şarkısının 20’nci yılı... Dün sabah bana çok hüzün veren bir haberle haftaya başladım. İlhan Şeşen, bu ülkeye onlarca çok güzel şarkıyı hediye etmiş bir sanatçı. Sanat hayatı boyunca yaptığı bütün birikimini pandemi sırasında bitirdiğini söyleyerek şöyle diyor:
“Evet! Açlıktan ölelim mi? Konserler, festivaller yok; müzik yapılan hiçbir mekân açılmazsa ne yapacağım? Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı müzisyenliğin son mertebesidir. Hırsızlık, arsızlık yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum. Sağlığım elverirse sokağa ineceğim çalmaya.”
Dün o şahane şarkıyı yine dinledim. Üst üste dinledim ve ben de kendi kendime sordum.
Neler oluyor bize...
FEDON SÖZLÜĞÜNDE ‘BADİRELERE RAĞMEN’ KAVRAMININ ANLAMI NE
BU hafta pazar günü Hürriyet’te çok güzel bir Fedon mülakatı vardı...
Zeynep Bilgehan’ın yaptığı mülakatta Fedon şöyle bir şey söylüyor: “Çeşitli badirelere rağmen 53 yıldır evliyiz...”
Sözlüklerde “badire” kelimesi şöyle tarif ediliyor:
“Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum, zor durum...”
Kendim için de söyleyeyim, her evlilik için böyle durumlar vardır. Hem de birden çok vardır... Tabii badire dendiği zaman çoğumuzun aklına hemen “başka ilişkiler” geliyor...
Tahminen en büyüğü de odur... Ama çok başka şeyler de var...
Şurası gerçek ki evlilik bir “badire yönetimi” sanatı...
Taraflardan birinin “zoraki kabullenme” veya “zoraki katlanması” pahasına değilse, badire yönetimini başaran çiftler uzun süre evliliklerini sürdürebiliyorlar.
YENİ YÖNETİMDE 4 KADININ AİLE FOTOĞRAFINDAKİ YERİ
PAZAR günü gazetelerde Fenerbahçe takımının kongrede seçilen yeni yönetiminin aile fotoğrafına uzun uzun baktım.
Gözlemlerim şunlar:
*
- Yönetimde 4 kadın var...
Bence, ağırlığı futbol olan bir kulüpte hiç de fena bir temsil değil...
Hatta birçok Avrupa kulübünden iyi olduğunu söyleyebilirim.
Bir Fenerbahçeli olarak hoşuma gitti...
*
- İkinci gözlemim aile fotoğrafında kadınların durdukları yerler.
Kadınların biri ayaktakilerin ortasında, öteki üçü önde oturanların sağ ve sol ucunda...
Bu tür fotoğraflarda “sembolik bir protokol” vardır. Kadınlara ortalarda bir yer verilir.
Bu yapılmamış. Kadın kontenjanı havası gitmiş, fonksiyonel yönetici protokolü gelmiş. Bunu da çok sevdim...
*
- Futbolun en büyük tutkusu “kravat sembolizmi” de aşılmış.
Üyelerden sadece 4’ü klasik çubuklu sarı-lacivert kravat takmış.
2 sadece sarı, 3 sarımsı kravat dikkati çekiyor. Gerisi kulüp rengi kravat takmamış.
Bunlardan biri de başkan Ali Koç.
*
- Fondaki Atatürk fotoğrafı çok güzel seçilmiş ve yerleştirilmiş.
Atatürk’ün cep mendili her zamanki gibi harika. Üyelerden 3’ünde cep mendili var.
*
- Kongrede en çok hoşuma giden şey ise yeniden başkan seçilen Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisine hemen “Ret” demek yerine “Tabii ki görüşebiliriz” cevabını vermesi oldu.