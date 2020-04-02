İki korona haftası kaç Bolşoy gecesi

Yani Copyright Hürriyet bir haber bu...
* * *
Konu belki bazılarınız için bugünlerde lüks gibi görünebilir. Ama bütün dünyada milyonlarca insan evine kapandı.
Dünyanın en ünlü opera ve bale kurumları gösterilerini dijital ve bedava olarak bütün dünyanın hizmetine açtı.
Yani istediğiniz takdirde Bolşoy’da “Fındıkkıran” balesini hem canlı yayında veya onu izleyen 24 saat içinde YouTube üzerinden seyredebiliyorsunuz.
* * *
Her gece dünyanın en ünlü üç gösteri merkezinden bir gösteri izliyorum. Seçtiğim yerler ise şunlar:
- Moskova Bolşoy Balesi.
- New York Metropolitan Operası.
- Milano La Scala Operası...
Bunlardan La Scala ve MET’de bugüne kadar hiçbir gösteri izlemedim.
* * *
Bu üç müzik ve dans sanatı merkezi 10 gündür kapılarını bedava olarak dünyaya açtı. Peki bu üç merkezdeki halka açık gösterileri bugüne kadar kaç kişi izledi?
* * *
İşte bunu Google yöneticilerine sordum.
Onlar da bana harika bir çalışma yaptılar ve her oyunu YouTube üzerinden kaç kişi izledi tek tek çıkardılar.
İşte korona günlerinin dünya seyirci rakamları.
Dedim ya başka hiçbir yerde yok...
BALŞOY PROGRAMI
CANLI gösteri Moskova saatiyle 19.00’da başlıyor. Yani Türkiye ile aynı saat oluyor.
- 4 Nisan “Marco Spada”.
- 7 Nisan “Boris Godunov”.
- 10 Nisan “Fındıkkıran”.
BOLŞOY’U 10 GÜNDE 565 GECELİK İNSAN İZLEDİ
BOLŞOY şöyle bir uygulama yapıyor.
Seyircisiz bir oyunu sahneliyor, bu Moskova saatiyle 19.00’da başlıyor ve canlı olarak yayınlanıyor.
Sonra bu oyun 24 saat YouTube üzerinden herkese açık bırakılıyor ve o süre sonunda kaldırılıyor.
* * *
En fazla izlenen gösteri “Giselle” balesi olmuş. 432 bin 75 kişi izlemiş.
2019 yılındaki bir Bolşoy Balesi gösterisinin videosunu 197 bin 893 kişi izlemiş.
2013 “Romeo ve Jüliet” balesinin videosunu izleyen insan sayısı 128 bin 877.
1989 yılına ait bir “Kuğu Gölü” gösterisini ise 110 bin 368 kişi izlemiş.
SONUÇ: Bolşoy’un dünyaya açık 12 gösterisini sadece YouTube üzerinden izleyen insan sayısı 1 milyon 152 bin 842 kişi.
* * *
Şöyle bir hesap yapalım.
Bolşoy Tiyatrosu salonunun koltuk sayısı 2 bin 153.
Demek ki salonu 535 gece dolduracak kadar insan bu bedava gösterileri izlemiş.
KORONA POZİTİF YATAKTAN 17 MİLYON TL YARDIM
DÜN sabah MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal’la konuşurken aniden şunu söyledi:
“Ertuğrul hastanedeyim. Akciğer filmlerimi çektiler. Kendimi iyi hissediyorum ama maalesef korona pozitif çıktı.”
Şaşırdım. Sonra yapacağı yardımı anlattı:
“Mapa İnş. Tic. AŞ olarak İstanbul Valimizin talebi olan her hafta 50 bin koli 7 milyon TL yardım kampanyasına katıldım. Bedelini bize ayrılan 4. hafta öncesinde yatıracağım. İçinde bulunduğumuz hafta ise bu kampanyanın ilk haftası. Daha sonra Cumhurbaşkanımız 7 maaşını yatırarak ayrı bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya da Mapa olarak 10 milyon TL yatırdık. Her iki kampanyanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
KAÇ KORONA MAHKÛMU LA SCALA’DA ‘LA TRAVİATA’ DİNLEDİ
DÜNYANIN en ünlü operası La Scala da arşivini açanlar arasında.
*Tokyo La Scala salonunda oynanan “La Traviata”yı 1 milyon 106 bin 980 kişi izlemiş.
*2016’daki “Madame Butterfly”ı seyreden insan sayısı ise 203 bin 952.
*“Don Kişot”u izleyen sayısı ise 98 bin 352.
SONUÇ: La Scala’nın 14 bedava gösterisini YouTube üzerinden izleyen insan sayısı 2 milyon 157 bin 612 kişi.
* * *
La Scala salonunun koltuk sayısı 2 bin 30.
Demek ki bu salonu 1.062 gece dolduracak kadar insan izlemiş bu gösterileri.
KORONO MAHKÛMLARI KAÇ GECE MET’İ DOLDURABİLİRDİ
DÜNYANIN en ünlü operası Metropolitan arşivlerini dijital olarak açtı.
18 ayrı gösterisini sergiledi.
* * *
San Francisco Operası’nın sergilediği Verdi’nin “Aida” operasını 4 milyon 427 bin 981 kişi izledi.
Mozart’ın İngilizce altyazı ile yayınlanan “Sihirli Flüt”ünü 935 bin 938 kişi izledi.
Wagner’in “Der Ring”ini izleyen insan sayısı 658 bin 102.
Bizet’nin “Carmen’inin izleyici sayısı 624 bin 786.
Verdi’nin “La Traviata’sı 368 bin 882.
“Faust”, Gounod: 301 bin 694.
Puccini “Turandot”: 301 bin 521.
SONUÇ: Metropolitan’ın halka açtığı arşivleri YouTube üzerinden 7 milyon 768 bin 188 kişi izledi.
* * *
New York Metropolitan salonunun koltuk sayısı 3 bin 800 kişi.
Bu hesapla dünyaya bedava olarak açılan gösterileri, salonu 2 bin 44 gece dolduracak kadar insan izlemiş.
* * *
Evet korona günlerinin kültür bilançosu bu.
Dünya opera ve baleyi yeniden keşfediyor.
İki korona haftası kaç Bolşoy gecesi
BUGÜN size dünyanın başka hiçbir gazetesi veya internet sitesinde bulamayacağınız bir bilgiyi vereceğim.
Yani Copyright Hürriyet bir haber bu...
* * *
Konu belki bazılarınız için bugünlerde lüks gibi görünebilir. Ama bütün dünyada milyonlarca insan evine kapandı.
Dünyanın en ünlü opera ve bale kurumları gösterilerini dijital ve bedava olarak bütün dünyanın hizmetine açtı.
Yani istediğiniz takdirde Bolşoy’da “Fındıkkıran” balesini hem canlı yayında veya onu izleyen 24 saat içinde YouTube üzerinden seyredebiliyorsunuz.
* * *
Her gece dünyanın en ünlü üç gösteri merkezinden bir gösteri izliyorum. Seçtiğim yerler ise şunlar:
Bunlardan La Scala ve MET’de bugüne kadar hiçbir gösteri izlemedim.
* * *
Bu üç müzik ve dans sanatı merkezi 10 gündür kapılarını bedava olarak dünyaya açtı. Peki bu üç merkezdeki halka açık gösterileri bugüne kadar kaç kişi izledi?
* * *
İşte bunu Google yöneticilerine sordum.
Onlar da bana harika bir çalışma yaptılar ve her oyunu YouTube üzerinden kaç kişi izledi tek tek çıkardılar.
İşte korona günlerinin dünya seyirci rakamları.
Dedim ya başka hiçbir yerde yok...
BALŞOY PROGRAMI
CANLI gösteri Moskova saatiyle 19.00’da başlıyor. Yani Türkiye ile aynı saat oluyor.
BOLŞOY’U 10 GÜNDE 565 GECELİK İNSAN İZLEDİ
BOLŞOY şöyle bir uygulama yapıyor.
Seyircisiz bir oyunu sahneliyor, bu Moskova saatiyle 19.00’da başlıyor ve canlı olarak yayınlanıyor.
Sonra bu oyun 24 saat YouTube üzerinden herkese açık bırakılıyor ve o süre sonunda kaldırılıyor.
* * *
En fazla izlenen gösteri “Giselle” balesi olmuş. 432 bin 75 kişi izlemiş.
2019 yılındaki bir Bolşoy Balesi gösterisinin videosunu 197 bin 893 kişi izlemiş.
2013 “Romeo ve Jüliet” balesinin videosunu izleyen insan sayısı 128 bin 877.
1989 yılına ait bir “Kuğu Gölü” gösterisini ise 110 bin 368 kişi izlemiş.
SONUÇ: Bolşoy’un dünyaya açık 12 gösterisini sadece YouTube üzerinden izleyen insan sayısı 1 milyon 152 bin 842 kişi.
* * *
Şöyle bir hesap yapalım.
Bolşoy Tiyatrosu salonunun koltuk sayısı 2 bin 153.
Demek ki salonu 535 gece dolduracak kadar insan bu bedava gösterileri izlemiş.
KORONA POZİTİF YATAKTAN 17 MİLYON TL YARDIM
DÜN sabah MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal’la konuşurken aniden şunu söyledi:
“Ertuğrul hastanedeyim. Akciğer filmlerimi çektiler. Kendimi iyi hissediyorum ama maalesef korona pozitif çıktı.”
Şaşırdım. Sonra yapacağı yardımı anlattı:
“Mapa İnş. Tic. AŞ olarak İstanbul Valimizin talebi olan her hafta 50 bin koli 7 milyon TL yardım kampanyasına katıldım. Bedelini bize ayrılan 4. hafta öncesinde yatıracağım. İçinde bulunduğumuz hafta ise bu kampanyanın ilk haftası. Daha sonra Cumhurbaşkanımız 7 maaşını yatırarak ayrı bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya da Mapa olarak 10 milyon TL yatırdık. Her iki kampanyanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
KAÇ KORONA MAHKÛMU LA SCALA’DA ‘LA TRAVİATA’ DİNLEDİ
DÜNYANIN en ünlü operası La Scala da arşivini açanlar arasında.
*Tokyo La Scala salonunda oynanan “La Traviata”yı 1 milyon 106 bin 980 kişi izlemiş.
*2016’daki “Madame Butterfly”ı seyreden insan sayısı ise 203 bin 952.
*“Don Kişot”u izleyen sayısı ise 98 bin 352.
SONUÇ: La Scala’nın 14 bedava gösterisini YouTube üzerinden izleyen insan sayısı 2 milyon 157 bin 612 kişi.
* * *
La Scala salonunun koltuk sayısı 2 bin 30.
Demek ki bu salonu 1.062 gece dolduracak kadar insan izlemiş bu gösterileri.
KORONO MAHKÛMLARI KAÇ GECE MET’İ DOLDURABİLİRDİ
DÜNYANIN en ünlü operası Metropolitan arşivlerini dijital olarak açtı.
18 ayrı gösterisini sergiledi.
* * *
San Francisco Operası’nın sergilediği Verdi’nin “Aida” operasını 4 milyon 427 bin 981 kişi izledi.
Mozart’ın İngilizce altyazı ile yayınlanan “Sihirli Flüt”ünü 935 bin 938 kişi izledi.
Wagner’in “Der Ring”ini izleyen insan sayısı 658 bin 102.
Bizet’nin “Carmen’inin izleyici sayısı 624 bin 786.
Verdi’nin “La Traviata’sı 368 bin 882.
“Faust”, Gounod: 301 bin 694.
Puccini “Turandot”: 301 bin 521.
SONUÇ: Metropolitan’ın halka açtığı arşivleri YouTube üzerinden 7 milyon 768 bin 188 kişi izledi.
* * *
New York Metropolitan salonunun koltuk sayısı 3 bin 800 kişi.
Bu hesapla dünyaya bedava olarak açılan gösterileri, salonu 2 bin 44 gece dolduracak kadar insan izlemiş.
* * *
Evet korona günlerinin kültür bilançosu bu.
Dünya opera ve baleyi yeniden keşfediyor.