'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam Ekrem Yalçındağ’ın Cihangir’deki bir arkadaş toplantısına geç gelmesiyle patlamış.
Yalçındağ gecikmenin mazereti olarak, tablolarının koleksiyoncusu olan Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel’in atölyesine ziyarete geldiğini söylemiş.
Bunun üzerine Cihangir cemaatinde tablo toplayan futbolcular muhabbeti başlamış.
FUTBOL ÂLEMİNİN GİZLİ KOLEKSİYONCU İLK 11’İ
Futbol dünyasında tablo toplama trendini Volkan Demirel başlatmış.
En büyük koleksiyoncular arasında Servet Çetin ve Selçuk İnan varmış.
Arda Turan ve Serdar Aziz de iyi bir koleksiyoncuymuş. Basketbol dünyasından ise Barış Ermiş ve Melih Mahmutoğlu resim satın alan isimler.
Hangi futbolcunun elinde hangi sanatçının eseri var diye konuşulurken, Selçuk İnan’ın elinde ünlü İspanyol ressam Joan Miro’nun bir eserinin bulunduğu bilgisi de gelmiş.
PANTOLONU EVDE UNUTAN HAFIZAM 2013’Ü HATIRLIYOR
İhsan bunu yazınca tabii ki, kulağı kesik bir Upper Cihangir watchdog’u (tarassut köpeği) olarak kulaklarım dikildi, burnum fena bir koku almaya başladı...
Urla’ya giderken pantolonu evde unutan hafızam canlandı ve birden 2013 yılına döndüm.
Ve şu soru kafamda fıldır fıldır dönmeye başladı.
Acaba Selçuk İnan’ın elindeki Miro gerçek mi...
Buyurun hep birlikte 2013 yılına gidiyoruz.
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 2
20 KASIM 2013 TOPHANE-İ AMİRE’DE BİR MİRO SERGİSİ
OLAY şu...
20 Kasım 2013’te İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir Miro sergisi açıldı.
Joan Miro 1893 ile 1983 yılları arasında yaşamış, Barcelona’lı bir ressam. Gerçeküstücülük, Fovizm, Kübizm gibi akımların önde gelen bir sanatçısı.
Bu sürpriz sergiyi düzenleyen Emre Sefer adlı, o zamana kadar pek bilinmeyen bir kişiydi. Sergiye giriş bile biletliydi.
Ancak 20 Aralık günü bir ihbar geldi. Sergilenen Miro’lar sahteydi...
Bunun üzerine Joan Miro’nun yasal temsilcisi olan “Miro Vakfı” yöneticileri İstanbul’a gelerek eserleri tek tek incelediler ve 3 Ocak 2014 günü kararlarını bildirdiler:
“Eserlerin hiçbiri orijinal değildi.”
*
Olay bu noktaya gelince, Mimar Sinan Üniversitesi, yönetimindeki “Sanat merkezinin adına zarar verdiği” gerekçesiyle Emre Sefer aleyhine dava açtı.
İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi sanık hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
*
Bu sanat sahteciliği olayı orada kapandı ama geriye şu soru kaldı:
“Bu sahte Miro’lar nerede üretildi...”
Bir de ikinci soru:
“Şu an İstanbul’da kaç kişinin evinde sahte Miro var...”
*
Bu Upper Cihangir dedikodusunu aktardıktan sonra ben de şu şüphemi dile getireceğim.
Acaba elindeki Miro gerçek mi...
SELÇUK İNAN’IN TRANSFER PARASIYLA NASIL BİR MİRO
BÖYLE bir tablo alınırken mutlaka yetkili ve itibarlı bir uzmanlık kuruluşundan ekspertiz raporu almak lazım.
Selçuk İnan’ın elinde ne var bilmiyorum. Ama bir yağlıboya tablo olacağını sanmıyorum. 2012 yılında bir Miro tablosunun Sotheby’s’de 37 milyon dolara satıldığını biliyorum.
Yani Selçuk İnan’ın gizli bir hazinesi yoksa transfer paralarıyla iyi bir Miro tablosu alma ihtimali yüksek değil.
Tahminim bir eskiz veya özgün baskıdır. Yani “Affordable” (satın alınabilir) bir fiyata bulmuş olabilir. Ama onlar için de elinde bir uzman kuruluşun raporu var mı...
İnşallah vardır.
HANGİ FUTBOLCU HANGİ SANATÇIYI TOPLUYORMUŞ
Bu arada son noktayı da koyayım.
Şu an hangi futbolcunun elinde kimin eserleri var:
*
SERVET ÇETİN: Ekrem Yalçındağ, Ramazan Bayrakoğlu, Haluk Akakçe, Selma Gürbüz, Adnan Çoker, Seçkin Pirim, Bahadır Baruter, Füreya Koral, Ahmet Oran.
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VOLKAN DEMİREL: Selahattin Yıldırım, Haluk Akakçe, Ali Elmacı, Şahin Demir, Ekrem Yalçındağ, Erdoğan Zümrütoğlu, Ahmet Oran, Tayfun Gülnar.
SELÇUK İNAN: Joan Miro, Ekrem Yalçındağ, Kemal Önsoy, Halil Altındere, Young Deok, Fırat Engin, Eda Baysal, Mehmet Gün, Ahmet Oran, Nesren Jake, Hasan Pehlevan, Ardan Özmenoğlu.
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VOLKAN BABACAN: Ekrem Yalçındağ, Mustafa Ata, Haluk Akakçe, Selma Gürbüz, Ergin İnan, Orhan Umut, Eser Gündüz, Taner Yılmaz, Alican Leblebici, Arzu Akgün.
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ARDA TURAN: Komet, Murat Morova, Şefik Bursalı.
520 YORUM BÖLÜNMÜŞ: GRİ BİR EGO MU, RENKLİ BİR Tİ’YE ALMA MI
CÜNEYT Özdemir soruyor:
“Peki neden hiç evlenmediniz?”
Selda Bağcan cevap veriyor:
“Dünyada beni hak edecek kadar şanslı biri yok...”
*
“Psikolojikitabı” adlı Instagram hesabı bunu sayfasına koymuş ve soruyor: Ne düşünüyorsunuz?
Baktım yorumlar bölünmüş. Ben de kendi fikrimi yazayım.
Selda Bağcan’ın bunu söylerken yüzünde öyle muzip bir ifade var ki...
İşte o ifade cümleyi tamamlıyor.
Bu ifadeyi gri bir ego olmaktan çıkarıp kendiyle dalga geçebilmenin karşı konulamaz hafifliğine çeviriyor.
*
Selda Bağcan’ı işte bu yüzden çok seviyorum...
Sadece o inanılmaz sesi ve tarzı değil...
Kendini ciddi sanan insanların berbat bir griliğe ve vasatlığa gömdüğü şu dünyayı işte böyle renkli bir ti’ye alış zekâsıyla da seviyorum...
‘HELAL BİTCOİN’ DEDİĞİNİZ SAKIN ‘BİT KOY 10 AL’ TEZGÂHI OLMASIN
DÜN Milliyet’te Güneri Cıvaoğlu’nun köşesinde okudum.
“Caizcoin” diye yeni bir kripto para birimi oluşturulmuş.
Cıvaoğlu buna “Şeriat uyumlu kripto para” demiş.
Web sitesindeki tanıtımını da şöyle yapıyor:
“İslami Blockchain ile kesin güvenceli...”
Kafamda canlandırmaya çalıştım ama “İslami Blockchain” nasıl olur pek çıkaramadım.
Yani “Helal Blockchain’de” İslami kripto para mı?
Yoksa İslami Blockchain’de helal kripto para mı...
İkisinin arasındaki fark ne derseniz, onu da bilemiyorum.
Ancak Caizcoin tanıtım sayfasındaki şu çizimde bir şey dikkatimi çekti:
Elinde megafonla Caizcoin’i tanıtan
kişi son derece modern ve Batılı bir tip...
Çil çil paraların üzerinde oturup, “Code” (Program) yazan da başı açık blucinli çok modern bir kız.
Aşağıda bu şeriat uyumlu kripto parayı kullanacak olan müşteri ise başı örtülü muhafazakâr bir kadın ve çocuğu...
Aman dikkat, “Helal para” falan derken, “Batılı bir şeytanın” “Bit koy 10 al” tuzağına düşmeyin.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin