Dostum sen mi daha Çincisin, ben mi daha Amerikancıyım

Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Dostum sen mi daha Çincisin, ben mi daha Amerikancıyım
Ondan söz ederken hep “Sevgili Doğu” diyorum.
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Ayrı dünyaların olmasa bile ayrı mahallelerin insanıyız biz...
Doğu Perinçek’ten söz ediyordum...
Geçen gün Haber Türk kanalında Nagehan Alçı’nın sorusuna cevap verirken benim için “Türkiye’nin en Amerikancısı” demiş...
*
“Türkiye’nin en Batıcısı” deseydi hiç itiraz etmez, gönüllü olarak taşırdım o etiketi...
Ama Amerikancılık...
İşte o olmadı...
Neyse bu ilk değil...
Onunla ne ilk ne son tartışmamız bu...
*
Bir zamanlar ben TİP’liydim o yine Aydınlıkçı.. Bizi “Moskovacı” olmakla suçlardı...
Oysa aynı günlerde Moskovacılar da bizi “Anti-Sovyet” olmakla eleştirirdi.
*
Sonra duvar yıkıldı, Moskova komünizmi de altında kaldı.
Doğu ve ekibi beni bu defa Amerikancılığa terfi ettirdi.
Allah için o yine Aydınlıkçıydı.
Yani yine Çinci...
*
Sık sık konuşurduk ama Aydınlık dergisinin her hafta son 2 sayfasında yaptığı haftanın vatanseverleri ve hainleri listesinde ben, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand, Hasan Cemal ve Hadi Uluengin, 5’in değişmez kadrosuyduk...
*
Şimdi Taliban çetesi geldi.
Doğu hâlâ Çinci.
Üstüne bir de Talibancılığı ekledi.
Onun üzerine bir de Atatürk’ü monte etmeye çalışıyor...
Buna itiraz ettik ya...
Bir anda “Amerikancılıktan”, “En Amerikancılığa” yükseltildik...
Pardon indirildik...
*
O ise hâlâ kıdemli Aydınlıkçı...
Kıdemli Çinci.
Bana da ekibi aracılığıyla hababam saydırıyor.
Alıştık be sevgili Doğu.
Ama bak ikimiz de artık yetmişlerindeyiz.
Yani yaşadığımız her gün Tanrı’nın bize bir bonus’u.
Hadi gel artık şu son meselemizi bir halledelim.
*
Nihai soru şu:
- BİR: Madem “Amigoyuz”, “Amigoluğumuzun” şiddeti açısından bakarsak; ben mi daha Amerikancıyım, sen mi daha Çinci...
- İKİ: Allah göstermesin, asla göstermesin; bir gün yaşadığımız ülkeye de bir Taliban çökse ne yaparsın? Kurtuluş Savaşı deyip, eşine yakınına burkayı, kendine de şalvarı sarığı geçirip bu “Kuvayımilliye”ye mi katılırsın?
Yoksa anında bir ülkenin sınırına mı dayanırsın?
Ve gelelim asıl soruya:
- ÜÇ: Bir başka ülkeye iltica etmek istersen, Çin’e mi gidersin, yoksa bütün Müslüman göçmenleri gibi bir Batı ülkesine mi...
*
NOT: Aman gözünü seveyim, cevap vereceksen ailenin öteki üyelerine, Aydınlık emekçilerine, onların çocuklarına da bir danış istersen.
Özellikle de senin şu “Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü”nün üyelerine...
Biliyorum sen inatçısın, sırf bana gıcıklığına Çin dersin, o yüzden bir de çocuklara sor derim.
MÜTEVAZI ÖNERİ
HEMEN BİR BURKA TABURU KURUP CEPHEYE GİTMELİLER
TALİBAN sayesinde ülkemizin bir gerçeğini daha öğrenmiş bulunuyoruz...
Meğer ülkemizde bir “Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü” varmış...
Bunun basbayağı kadın üyeleri de varmış.
Ve o kadın kulübü geçen gün Taliban’ı destekleyen bir bildiri yayınladı.
Demek ki liderleri Doğu Perinçek’in izindeler.
Türkiye’de demokrasi var. Haklarıdır...
Ama bildiri tabii ki büyük bir tartışmaya yol açtı. Kulübün bazı kadın üyeleri istifa etti... Zaten kulübün varlığını da istifa eden üyeler sayesinde öğrendik.
Bu seviyeli tartışmaya, bir magazinci olarak ben de mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum.
“Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü”nün Kuvvacı kadınları hemen bir “Burka Taburu” kurup cepheye gitmeli ve Taliban saflarında Amerikan emperyalizmine karşı savaşa başlamalı.
Tek merakım şu:
Taburu boş verdim, acaba bir Burka Mangası kurabilirler mi...
EY BÜYÜK ADAM... BÜYÜK BİR ANITA SIĞAMAMAYI MI İSTERSİN... YOKSA KÜÇÜK BİR MEZARA SIĞABİLMEYİ Mİ
HAYATIM boyunca beni en çok etkileyen kitap Albert Camus’nün “Yabancı”sıdır...
O kitabı 1963 yılında, lise ikinci sınıftayken okumuştum.
Aynı yıl okuduğum bir başka kitap da Sartre’ın “İş İşten Geçti”si olmuştu.
*
Camus 1960 yılında bir trafik kazasında öldü.
Önceki gün öğrendim. Sarkozy onun mezarını Paris’te Pantheon’a taşımak istemiş ama ailesi reddetmiş.
“Yabancı” romanının yazarı, Fransa’nın güneyindeki Vaucluse bölgesinin Lourmarin adlı köyünde gömülü.
Köyün öteki ölmüş sakinlerinin mezarlarının arasında sadece küçük bir taştan ibaret bir mezarda yatıyor.
Eşi de onun yanında...
*
O mezarda “Yabancı” romanının ilk cümlesinin sadeliğini ve basitliğini görürüm hep.
“Annem bugün ölmüş, belki de dün, tam hatırlamıyorum...”
Bazıları için edebiyat tarihinin en sert giriş cümlesidir bu...
Benim için ise ölümün basitliğini anlatan çok etkileyici bir cümle...
*
De Gaulle bir zamanlar “Sartre Fransa’dır” demişti.
Camus de öyle...
O nedenle ilk bakışta onların da yerinin Pantheon olduğunu düşünmüştüm...
Ama dün bu mezara uzun uzun baktım ve görüşüm değişti...
Bazen en büyük insanlara en küçük ve en sade mezarlar çok daha yakışıyor...
MASANIN ÜSTÜNDE BU İSMİ GÖRÜNCE ‘HAH İŞTE’ DEDİM
HAFTA sonunda Sadettin Saran’ın davetinde Türk mutfak ürünlerine durmadan yenilik getiren Karaca’nın patronu Fatih Karaca ile sohbet ettim. Çok önemli bir işbirliğine imza attı. Dünyaca ünlü tasarımcı Hüseyin Çağlayan Karaca için yemek takımı dizaynları yaptı.
Çağlayan artık “Chalayan” marka ismini kullanıyor.
21’inci yüzyılda “fashion” kavramını, dar bir “moda” kelimesinin elinden çıkarıp sanata çeviren insanların başındadır.
Onun sahne performansları artık İngiltere’nin en önemli sanat olaylarından sayılıyor.
Onun ismini Karaca ile yan yana görünce “Hah işte budur” dedim.
Kütahya Seramik bir başka ünlü tasarımcı Karim Rashid’le çalışıyor.
Karaca, Hüseyin Çağlayan’a yöneldi... Bence Türkiye’nin mutfak endüstrisine hem sınıf hem çağ atlatıyor.
Google’dan Karaca’nın internet sitesine girerseniz ne dediğimi daha iyi anlarsınız...
DÜNYANIN EN PİNTİ SPORCUSU YANNİS Mİ
BU yıl ABD’de yılın sporcusu hiç şüphesiz NBA şampiyonu olan Milwaukee Bucks’un oyuncusu Yannis Adetekunbo...
Geçenlerde takım arkadaşlarının onunla ilgili sözlerini okudum...
Afrika kökenli Yunan oyuncunun eli çok sıkıymış.
*
İşte bazı örnekleri:
- Takımın öteki oyuncuları her maçta yeni bir çift ayakkabı giyerken o bir sezonda sadece iki çift ayakkabı kullanırmış.
Takımın kendisine verdiği ayakkabıları da ilerde kardeşlerine vermek için evinde saklarmış.
*
- Evine hiç alışveriş yapmazmış. Takımın her gün antrenman öncesi ve sonrası verdiği yemeklerden kalanları, enerji barlarını, çikolataları cebine doldurup evine götürürmüş.
*
- Tek eğlencesi evinde playstation oynamakmış. Geçen sezon bir alışveriş merkezine gittiklerinde yeni nesil bir playstation konsolunu 400 dolar verip almış. Ancak gece uyku uyuyamamış ve ertesi sabah gidip iade etmiş.
*
- Üstüne de hiç giyecek almıyormuş. Bütün sezonu bir hoodie ve sweatshirt’le geçiştiriyormuş. Hatta Milwaukee’de çok kar yağan bir günde paltosuz sokağa çıkmış.
*
- Geçenlerde en yakın takım arkadaşını arayıp “Televizyonum çalışmıyor, ne yapmalıyım” diye sormuş. Arkadaşı gelip baktığında görmüş ki kablolu televizyonun abone parasını ödemediği için aboneliğini iptal etmişler. Buna rağmen abonelik parası yatırmamış ve kablolu kanalları seyretmiyormuş.
PSİKOLOJİK YORUM
BUNUN ADI PİNTİLİK Mİ YOKSA YOKSULLUK KORKUSU MU
SİZCE bu nedir?
Pintilik mi...
Tutumluluk mu...
Psikologlar “cimrilik” ile “tutumluluk” arasına bir çizgi çekiyor.
Onlara göre “cimrilik” güvensizlik ve emniyette hissetmeme duygusuyla ilgili.
Tutumluluk ise “emniyette olma”, “güvende olma” duygusu yüksek insanlarda görülen bir karakter özelliği...
Yani biri güven, biri korku... Bence Yunan oyuncununki birincisi...
Çünkü bende de o korku var hep...
Tekrar Yunanistan’daki o sefalet günlerine dönme korkusu...
Yine de bu ayrımı tam anladığımı söyleyemem...
Bildiğim şu.
Kenar mahallelerden gelen çocukların çoğunda eski günlere dönme korkusu vardır...